Sobre elefantes e direitos humanos

O uso do cachimbo entorta a boca. Nesse provérbio, de tanto pitar o cachimbo o(a) fumante termina por deformar a própria boca. A ação costumeira tende, aos poucos, a empenar o que estava reto. Somos criaturas de hábitos. Uma vez que os formamos, é difícil deixá-los de lado, ainda que isso seja necessário em muitas ocasiões.

As novidades a que somos expostos costumeiramente vão pouco a pouco ocupando nossa vida, a ponto de já não serem mais notadas por nós. Se um dia, ao sair de casa, eu me deparo com um elefante listrado em preto e branco em frente à minha porta, ficarei surpreso e assustado imediatamente. Porém, se ele estiver à minha porta todos os dias, em breve deixarei de notá-lo, de me preocupar com ele.

Por quatro anos, a sociedade brasileira foi exposta todos os dias a violações de direitos humanos, à violência simbólica e concreta contra quem vive neste país. No começo, alguns desses eventos causaram surpresa, porém, com o tempo e as repetições, a sociedade foi, em parte, se dessensibilizando para o que ocorre a sua volta.

Discursos de ódio contra minorias, mortandade colossal pela pandemia de covid-19, questionamento das eleições, entre inúmeras outras ações antes consideradas anômalas, foram nocivamente se incorporando ao cotidiano.

No quadriênio findo em 2022, a dignidade humana foi diariamente solapada no Brasil. Pessoas buscando ossos para comer, cidadão morto em viatura policial convertida em câmara de gás e assassinatos por divergências políticas estampavam manchete após manchete em nossos jornais.

A isso se juntavam alegações de fraude nas urnas eletrônicas após quase 30 anos de eleições por esse método; parlamentares incitando intervenção militar e caminhoneiros bloqueando estradas, com o intuito de reverter o resultado do último pleito eleitoral.

Quando se imaginava que o nonsense coletivo havia se encerrado com a posse do novo presidente, um grupo de vândalos inconformados buscou desferir um golpe contra a democracia brasileira, levando o terror a Brasília com a depredação das sedes dos Três Poderes no último dia 8 de janeiro.

Não bastasse isso, surgem informações de que o Exército deu guarida a essa massa de desordeiros golpistas. O Exército, instituição do Estado, acolheu e protegeu quem queria fulminar a democracia.

Agora, descobre-se que o povo Yanomami em Roraima foi deixado à própria sorte durante o governo passado. Fome, doença e morte prosperaram nas terras daquele povo ameaçado, agredido e assassinado por garimpeiros ilegais.

O governo de então tudo sabia e nada fez para sanar essa tragédia. De braços cruzados, deixou os indígenas tornarem-se literalmente pele e osso, em imagens que remetem aos judeus nos campos de concentração nazistas ou aos famélicos etíopes em meados da década de 1980.

Todas essas monstruosidades são o elefante listrado na porta de casa, que vão paulatinamente se amalgamando ao cenário. É preciso lembrar que um paquiderme zebrado não pertence à paisagem. Ele não deveria estar ali. Não podemos nos habituar a sua presença, porque ela é uma aberração.

Precisamos, como cidadãs e cidadãos, ressensibilizar nossos olhos e ouvidos, não permitindo que todos esses ataques aos direitos humanos se naturalizem. Precisamos todos resgatar a indignação frente a falas de cunho golpista; o repúdio a mobilizações que queimam carros e acendem o medo; a ojeriza frente a manifestantes que impedem doentes de chegar a hospitais; o inconformismo diante do desrespeito aos mais vulneráveis; o vandalismo e a violência contra as nossas instituições democráticas; o assassinato de nossos povos originários.

Há uma história disseminada pela internet em que uma famosa antropóloga é questionada sobre qual seria a marca do início da civilização. Ela respondeu que, em um sítio arqueológico, havia sido encontrado um fêmur humano que apresentava marcas de cicatrização. Isso significava que, nos primórdios da humanidade, uma pessoa havia quebrado a perna, mas tinha recebido os cuidados de outra até sarar. Se não tivesse sido protegida e alimentada, a pessoa ferida certamente morreria. Para a antropóloga, segundo essa versão, ali se iniciara a verdadeira civilização.

À luz de tudo o que ocorreu neste país por quatro anos, essa história permite uma dupla interpretação: somos esse fêmur quebrado, que precisa de cicatrização para que possamos viver bem novamente, e somos também uma sociedade que necessita retomar o cuidado consigo mesma, com os mais fracos, para que possamos voltar a ser uma civilização.

Para tudo isso, precisamos abrir olhos e ouvidos, enxergar e escutar os absurdos ditos e feitos neste país e, acima de tudo, enfrentá-los nos tribunais, no debate político e nas ações cidadãs. É hora de nos reconectarmos com nossa humanidade e acolhermos de volta um mínimo de respeito aos direitos humanos no Brasil.

Não podemos admitir que o elefante listrado permaneça diante de nossa casa, como se nada estivesse acontecendo. Antes que ele invista contra nosso lar e o derrube, precisamos devolvê-lo para onde veio. Seu lugar não é, nunca foi nem nunca será aqui.

*

PROCURADOR FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO