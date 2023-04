Sócrates e os GPTs

“Tomo a filosofia como exercício de quebrar ideias feitas, essas ruínas de pensamento com as quais estamos acostumados a pensar” (José A. Giannotti)

Sócrates rejeitou a escrita alfabética – a nova mídia que avançava sobre a Grécia no século V a.C. Para o filósofo, o registro fixo do discurso era incompatível com a dinâmica do pensar ao ritmo dos passos e do conhecimento construído por meio do diálogo. A escola socrática, porém, sobreviveu à efemeridade da fala e ganhou voz na escrita de Platão, que manteve o gene dialógico do mestre num texto dramatizado que restaura a oralidade em movimento e traduz o pensamento em processo, desmanchando a moldura da escrita que poderia cristalizá-lo.

Ambos os mestres eram críticos da nova mídia, num tempo em que a alfabetização atingia números expressivos. Mas esse avanço redesenhou a mente humana, favorecendo a emergência da linguagem que passou a expressar o pensamento conceitual. As mentalidades se transformam com as inovações tecnológicas.

Dois milênios depois, Gutenberg fez explodir a informação. Mas a difusão do conhecimento pela impressão gerou conflitos. Além da reação da Igreja Católica ao risco sofrido por seus cânones com o espalhamento da escrita e a pluralidade de interpretação da “verdade”, bem como da subversão ao poder político, havia outro temor. “O oceano de livros que aumenta de forma prodigiosa levará ao caos da informação”, antevia, em 1685, o bibliotecário Baillet.

A era do hipertexto eletrônico trouxe uma questão análoga, que eclodiu quando a internet se consolidou como tecnologia da linguagem. Ao acenar com a liberdade de navegação e onipotência da informação, a internet nos fez encarar as limitações de uma viagem imensurável, mas inconsistente. A criação de catálogos para organizar as produções impressas responderam ao temor de Baillet, assim como as navegações na web passaram a exigir dos usuários a escolha de rotas de leitura.

O surgimento do ChatGPT, capaz de gerar escritas sobre vasta gama de assuntos, tem provocado protestos lamentando a morte da prosa estudantil. O anúncio da proibição por departamentos de educação estadunidenses argumenta que o chatbot teria impactos negativos, em razão da desconstrução do pensamento crítico e da habilidade de resolver problemas, além da imprecisão do conteúdo e o risco à honestidade acadêmica. No Brasil, ainda paira uma atmosfera de atenção quanto aos seus benefícios e desvantagens.

Antes mesmo de arrefecerem as críticas e de amadurecer a compreensão dessa modalidade, a OpenAI lançou nesta semana nova versão de seu sistema de inteligência artificial (IA): o GPT-4. Este modelo é multimodal, responde a partir de escrita e imagem, e é apresentado como mais seguro e amplo que o anterior, baseado no GPT-3.5. A réplica veloz da OpenAI com a nova versão prenuncia outras mais.

Opinar sobre o uso dessa ferramenta em escolas estimula perguntas.

Em que diferem as críticas ao(s) GPT(s) dos argumentos contrários ao acesso de estudantes a calculadoras, computadores, internet e smartphones?

Ao abrir os arquivos do conhecimento, a internet transformou o modo como estudantes pesquisam, aprendem e interpretam o mundo. O que se ganhou? O que se perdeu?

A ética e o respeito à autoria são valores passíveis de formação numa era em que a linguagem virtual conecta estudantes ao mundo?

Privar alunos de se envolverem com tais tecnologias pode ser negligência. Também é inútil: o que poderia ser mais atraente do que uma ferramenta que a escola proíbe? Ao contrário, os educadores podem adaptar estratégias para integrar o poder da inteligência artificial ao pensamento crítico dos alunos.

Eles podem questionar o software da mesma forma que fazem com seu professor para buscar apoio em conteúdos. Ao ativar o chatbot como um recurso inicial, as interações aluno-professor se tornam mais personalizadas e focadas no aprendizado. A IA também pode ser integrada ao currículo: alunos podem questionar o chat seguidamente sobre um tópico até que encontrem uma pergunta que o atrapalhe. Em tarefas mais abertas, podem comparar sua resposta com a da IA para considerar múltiplos pontos de vista. Assim, aprimoram seus conhecimentos enquanto identificam falhas e aperfeiçoam o software.

Ferramentas de IA não são obstáculos à educação. Elas não têm autonomia e só existem por meio da interação humana. Nesse sentido, podem estimular outras formas de aprender e pensar. Se e quando atingir o nível da inteligência humana, a IA continuará a ser afetada pela busca do conhecimento que nos move desde sempre. A escola socrática, em seu voo de 2.500 anos, persiste nos diálogos das aulas contemporâneas, pois nenhum discurso é completamente transcrito à revelia das circunstâncias singulares em que ele se faz. Isso porque a interlocução é a palavra viva que ecoa em cada voz. Educação é interlocução, experiência e coragem de pôr-se em xeque.

DOUTORA EM LINGUAGEM E EDUCAÇÃO PELA USP, É DIRETORA DA AVENUES SÃO PAULO