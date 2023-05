Sol com eficiência máxima

A energia solar está pavimentando a trajetória do Brasil rumo à transição energética. O forte crescimento da fonte nos últimos anos garantiu que nossa capacidade instalada figurasse pela primeira vez entre as dez primeiras posições do ranking global da Agência Internacional de Energia Renovável (Irena, na sigla em inglês) – com 24 GW no final de 2022, atingimos a oitava posição –, e seguimos avançando (hoje já são mais de 27 GW).

Boa parte desse sucesso pode ser atribuída às condições de irradiação solar no Brasil, cujos maiores potenciais estão, coincidentemente, em algumas das regiões do País com menos oportunidades de trabalho de maneira geral, como o interior da Bahia e o norte de Minas Gerais. Dessa forma, a construção de usinas de grande porte ligadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN) não só viabiliza que usuários de todo o País acessem energia limpa via mercado livre e, assim, cumpram seus objetivos de redução das emissões de gases de efeito estufa, como apoia o desenvolvimento socioeconômico local. Isso inclui o treinamento e a formação de mão de obra, a geração de emprego e renda.

Mas, além de continuar expandindo o uso da fonte e aproveitando essas vantagens, o desafio é garantir que a geração solar se dê com a maior eficiência possível. No caso da maioria das usinas de geração centralizada, o fator de capacidade – ou seja, a proporção entre a produção de energia efetivamente realizada e sua capacidade total máxima caso ela recebesse luz do sol 24 horas por dia – chega a 25%, em média, considerando os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) desde o início da operação deste tipo de planta no País. Mas, com os avanços tecnológicos disponíveis atualmente, já podem atingir marcos superiores a 32%.

Evidentemente, muitos fatores por trás desses resultados não podem ser alterados, como as condições climáticas ou o ciclo natural da irradiação solar. Outros ainda dependem de cuidados com a manutenção dos sistemas, como a limpeza dos painéis solares ou a agilidade para reparo de eventuais problemas. Mas não há dúvidas de que a evolução tecnológica em curso poderá garantir melhorias significativas nos próximos anos.

Neste contexto, os empreendedores do segmento já utilizam, por exemplo, as tecnologias de painéis bifaciais. Nesses modelos, além da captura da irradiação solar incidente sobre a parte superior dos painéis, a parte inferior destes produz energia com o reflexo da irradiação proveniente do solo. Conforme estudo do Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, esses módulos têm uma eficiência entre 6% e 9% maior que os monofaciais.

Os ganhos de eficiência também podem ser proporcionados por sistemas de seguidores que fazem com que os módulos literalmente sigam a trajetória do sol no céu, movimentando-os para que fiquem sempre perpendiculares à incidência de luz solar, posição em que produzem o máximo de sua capacidade. Essa mesma tecnologia permite posicionar os módulos de forma mais adequada nos dias nublados, quando as nuvens causam a difusão da luz solar e a sua captação é maior com os módulos numa posição próxima à horizontal. Além disso, esses sistemas podem utilizar softwares que otimizem a trajetória de cada fila de módulos considerando também as condições do relevo e o posicionamento dessas filas no desenho da planta, diminuindo expressivamente os riscos de sombra de um painel sobre o outro.

No campo das novas tecnologias, por sua vez, são promissoras as células de perovskita, que prometem maior eficiência para captação de energia e podem funcionar inclusive em condições ambientais adversas, como em regiões chuvosas ou muito úmidas, e as células N-Type, com maior tolerância a impurezas e menos defeitos, oferecendo melhor desempenho final.

Mais: a eficiência do segmento pode ir muito além da energia solar propriamente dita. A instalação de parques híbridos, em que a fonte é combinada com usina eólica ou hidrelétrica, por exemplo, otimiza o uso da infraestrutura de conexão do complexo à rede elétrica. Podem ser dimensionadas considerando os diferentes horários de pico de produção de cada unidade, bem como o sistema de transmissão associado.

Por fim, outra possibilidade neste contexto é a combinação das usinas solares com sistemas de baterias. Nesse caso, uma vez superada a barreira do custo dos equipamentos de armazenamento, os parques solares vão superar a dependência das condições climáticas. O resultado serão usinas acopladas a bancos de baterias que se tornarão unidades despacháveis, ou seja, que podem ser acionadas pelo ONS nos horários mais convenientes, auxiliando inclusive o sistema em momentos de grandes variações de carga. Vale observar que iniciativas desse tipo, que aos poucos começam a se multiplicar mundo afora, vão também ganhando custos competitivos por aqui: estimativas da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) indicam que o custo do armazenamento de energia com baterias deve cair dos R$ 4 mil por kWh verificado no ano passado para a faixa de R$ 1,7 mil por kWh em 2032.

Esse tipo de projeto também tem atraído o interesse de consumidores finais, particularmente de indústrias ou outras empresas com consumo significativo, que são penalizadas por tarifas até seis vezes mais caras no horário de ponta da distribuidora a que estão ligadas (o horário varia entre as empresas, mas, via de regra, vai do final da tarde ao começo da noite). Nesses casos, a energia gerada ao longo do dia com sistemas solares é armazenada em baterias para uso específico nestes horários de tarifas mais elevadas, substituindo os geradores a óleo diesel, que muitas empresas ainda utilizam.

Diante da importância da fonte solar por causa das mudanças climáticas, tudo indica que o Brasil manterá seu protagonismo global em relação à energia limpa, com uma matriz cada vez mais renovável e diversificada. Estimativas da BloombergNEF, por exemplo, indicam que o País receberá a maior parte dos US$ 20 bilhões estimados para o segmento neste ano na América Latina. Mas é preciso fazer o melhor possível com esses recursos: queremos energia limpa, que contribua para a redução de emissões, mas também que seja obtida da maneira mais eficiente possível, garantindo, no fim do dia, melhores taxas de retorno para os investidores e custos finais mais baixos para os consumidores. E estamos só no começo: se há dez anos a energia solar era quase um sonho dos ecologistas, praticamente limitada a projetos experimentais, certamente dentro de mais dez será uma realidade que poderá, inclusive, ultrapassar a produção de energia hidráulica, que hoje responde por mais da metade da capacidade de geração instalada no Brasil.

*

É DIRETOR DA NEXTRACKER