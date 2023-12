Sua Excelência, o internauta

O repórter fotográfico Wilton Junior, do Estadão, flagrou uma sugestiva troca de mensagens de celular entre o senador Sergio Moro e um interlocutor ali denominado “Mestrão” durante a sabatina de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF). A foto dessa conversa talvez caiba num manual de ciência política, por revelar uma espécie de representação política que não mira o “interesse geral” ou o “bem comum”, mas os específicos interesses do segmento popular que apoia o representante político (mais especificamente, dos seus internautas).

Na conversa, “Mestrão” alerta Moro de que “o coro está comendo aqui nas redes” e que não poderia “ter vídeo de você falando que votou a favor” de Flávio Dino. De fato, não se sabe qual foi o voto de Moro, que, no X (ex-Twitter), jogou seu segredo no colo “do intenso ataque que tenho sofrido do atual governo Lula, de parte do próprio PL paranaense, além das ameaças do PCC”. A justificativa faz lembrar Goethe: “Quando falta uma ideia, é melhor não substituí-la por palavras” (Antologia da maldade, Gustavo H. B. Franco e Fabio Giambiagi).

Seja como for, o fato é que não importavam as razões de Moro para o voto a favor ou contra Dino, pois a única opção concebida por suas “redes” era o voto contrário ao indicado de Lula. No teatro da sabatina, as “redes” eram o diretor, Moro era o ator.

Isso contradiz a teoria da representação política que defende que a atuação dos representantes políticos deve se dar no interesse de todos, não só dos seus apoiadores. A ideia de que os representantes políticos não devem representar interesses específicos, recebendo ordens de pessoas ou grupos organizados da sociedade, consolidou-se no século 18. É o conhecido discurso de Edmund Burke: “O Parlamento não é um congresso formado por embaixadores de interesses diferentes e hostis; interesses que cada um deve sustentar como agente e advogado contra outros agentes e advogados; o Parlamento é, sim, uma assembleia deliberativa de uma nação, com um interesse, o do todo; que não se deve guiar por interesses locais (...) mas pelo bem comum” (Discurso aos eleitores de Bristol, 1774).

A ideia, portanto, é de que o representante político represente toda a comunidade e seja livre para formar seu juízo sobre os interesses gerais dela sempre que tais interesses se apresentarem; interesses que deverão sobrepor-se aos seus ou aos dos seus correligionários em caso de conflito. O mandato do representante deve ser “livre”, e não “vinculado” (a instruções ou ratificações de seus apoiadores).

Essa ideia, no entanto, perdeu força com o agravamento da polarização política no Brasil. Com ela, o debate público passou a gravitar menos em torno de questões como tamanho do Estado, inflação, privatização, e mais em questões de identidade, valores individuais etc. Isso dividiu a sociedade em grupos bem mais demarcados em sua composição, suas posições e rejeição aos grupos com visões antagônicas.

Neste contexto, Felipe Nunes e Thomas Traumann endossam a substituição do conceito de polarização pelo de calcificação, uma vez que “as opiniões políticas passaram por um processo de engessamento e se transformaram em parte da identidade de cada eleitor” (Biografia do abismo). No Brasil, essa calcificação rendeu votos à esquerda e à direita, especialmente à extrema direita (Nikolas Ferreira, Carla Zambelli etc.).

O outro lado da moeda é que os políticos assim eleitos frequentemente se veem amarrados às posições específicas – reiteradas de modo feroz especialmente no ambiente online – desses grupos estanques. Foi o que se viu na mensagem de “Mestrão” a Sergio Moro; é o que se vê em lives e enquetes promovidas por parlamentares no Congresso Nacional. Como observou o colunista Ricardo Corrêa, “o político eleito pelo impulsionamento que ganhou no mundo digital é o menos livre de todos. Ainda que esteja falando de liberdade de expressão aos quatro ventos, sua posição já está dada” (‘Mestrão’ de Moro reforça como funciona o político atual: as redes mandam, ele obedece como fantoche, Estadão, 14/12/2023).

Essa espécie de representação política tem só aparência democrática. Primeiro, porque ela costuma dar voz não aos cidadãos, mas ao cidadão que acompanha o político nas redes sociais. Isso aumenta o risco de que o argumento ceda à pulsão; a busca pelo consenso entregue-se à aritmética (a maioria faz o que quiser).

Além disso, como já destacado neste espaço, em questões de interesse da sociedade, é melhor (ou menos pior) deixar a decisão nas mãos de pessoas incumbidas da identificação, discussão e maior acomodação possível dos interesses nacionais do que atribuí-la indistintamente às pessoas (conectadas), que não precisam ter outro interesse senão o próprio. Ainda mais nestes tempos de polarização aguda, em que o “interesse próprio” de muitos tende a ser o exato oposto do “interesse próprio” de outros muitos, o que só acirra e perpetua a nossa já preocupante desunião.

