Supremas mulheres negras: o STF e a superação do quartinho de empregada

Acentuou-se nos últimos dias importante debate a respeito da possibilidade de nomeação de uma jurista negra para o Supremo Tribunal Federal (STF). Historicamente, essa hipótese honrará para sempre o presidente da República que tiver tal coragem. Perder a oportunidade constituirá um erro indelével na história daquele que foi eleito novamente prometendo governar para todos e com discurso de combate ao racismo estrutural.

Portanto, até que ponto parcela daqueles que se dizem progressistas está disposta, efetivamente, a romper com a lógica do quartinho de empregada, que ecoa até hoje nas formas de enxergar as mulheres negras no Brasil? Não em vão, partidos progressistas de outros países que tiveram a escravidão como força motriz de seu desenvolvimento, como EUA e Colômbia, compreendendo a relevância das mulheres negras, indicaram estas como vice-presidentes, obtendo a vitória eleitoral. Por aqui, nem sequer se cogitou tal hipótese, o que evidencia não apenas o atraso de nosso debate, mas a própria misoginia que já vitimou uma presidente e o racismo institucional, imperante inclusive nos círculos progressistas brancocêntricos que nunca superaram o abecedário de classe.

Não faltam juristas negras com envergadura para alçar o cargo de ministra do STF, advogadas, promotoras, juízas, desembargadoras e professoras. Infelizmente, parcela da própria esquerda insiste em narrativa de recompensar determinados sujeitos, homens brancos, como sempre, pelos seus feitos jurídicos, os quais, aliás, nunca são isolados, mas dependem, logicamente, da pressão política e social que permeia o mundo jurídico. Com o devido respeito, gratidão deve se restringir à esfera privada, jamais como critério para nomeação de ministro(a) do STF. Aliás, isso apequena a estatura constitucional do STF e fomenta a desconfiança e o binarismo que dividem o povo brasileiro.

Se, por um lado, o STF tem se mostrado como uma das Cortes constitucionais mais dinâmicas do mundo, no que diz respeito à coragem e ao protagonismo de suas decisões, por outro ainda é uma Corte, em sua composição, basicamente masculina e branca, pouco refletindo a diversidade do Brasil. É espantoso termos apenas duas mulheres na Corte e nem sequer uma pessoa negra ou indígena – isso deveria ser razão de reflexão e mudança. Infelizmente, naturalizaram-se as desigualdades de gênero e étnico-racial.

Para um país que teve a escravidão como um de seus institutos jurídicos mais perenes (quase quatro séculos) e cujas mulheres negras foram a categoria de sujeitas que mais sentiram o peso dessa opressão, por meio do trabalho forçado e de estupros, é oportuno reconhecer que não há justiça sem a participação das mulheres negras: elas são essenciais no processo complexo de consolidação da democracia brasileira.

Não faltarão outras oportunidades para que homens brancos, em seus pactos narcísicos de masculinidade e branquitude, ingressem no STF. O mesmo não se pode dizer das juristas negras, suas oportunidades são sempre diminutas e o momento é ímpar.

Há 272 anos nasceu Esperança Garcia, mulher negra e escravizada, que, com sua história, mostrava a importância das mulheres negras para o mundo jurídico. Recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em ato de coragem, a reconheceu como a primeira advogada brasileira. Que não faltem coragem e visão ao presidente da República: o seu compromisso com a população brasileira, especialmente a negra, não se encerrou em sua já longínqua nomeação de um ministro negro. A História não se encerrou e os seus compromissos constitucionais devem ser com o povo brasileiro, e não com suas gratidões pessoais.

A população negra anseia por equidade efetiva, que vá além da lógica sempre repetida de renegar às mulheres negras os quartinhos de empregada e as sobras da sala de jantar. A população negra não quer apenas os puxadinhos institucionais representados pelos lugares de tomada de decisão que costumam se restringir às questões “identitárias”. O lugar do negro brasileiro vai além de uma identidade estereotipada. O reconhecimento da contribuição das mulheres negras não se deveria encerrar com a PEC das domésticas, mas retomar com o passo que representasse a efetiva inclusão delas nos espaços de saber e poder: nomeando-se, já com bastante atraso, uma jurista negra para o STF, pois não se pode cogitar a realização da democracia sem a participação de mulheres negras.

É necessário despertar para a concretização de um Estado que reflita a diversidade que constitui a realidade brasileira. O Judiciário não deveria estar imune a tal diversidade. Contrariamente, toda a normatização constitucional de 1988 leva à óbvia conclusão de que a pluralidade é valor fundante da República brasileira. Logo, como mencionou recentemente o ministro Edson Fachin, seria essencial termos uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal.

*

PÓS-DOUTOR EM DIREITO CONSTITUCIONAL (PUC/RIO), DOUTOR EM DIREITO (UNB), É INTEGRANTE DA AGU