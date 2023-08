Tempos convulsos na política e a necessidade de lideranças sensatas

No início dos anos 90, a dissolução do mundo socialista, a implosão da URSS e o fim da guerra fria criaram a sensação do que Francis Fukuyama denominou de fim da História num artigo escrito para a revista The National Interest intitulado The end of History?. O artigo suscitou muitas polêmicas e motivou o autor a escrever um livro detalhando o que entendia por “fim da História”. O livro saiu em 1992 e tinha como título The end of History and the last man. Fukuyama deu uma interpretação hegeliana aos acontecimentos da época e ao que entendia ser o fim da História. De fato, na época, parecia que a democracia e o capitalismo liberais haviam triunfado sobre sua antítese, o mundo socialista.

Bill Clinton, no início do seu segundo mandato, asseverou que pela primeira vez em toda a História o número de pessoas vivendo sob democracias era maior que nas ditaduras. O jornal The New York Times fez os cálculos: 3,1 bilhões ante 2,66 bilhões. Parecia o triunfo da paz universal da república kantiana (Arthur Schlesinger, Jr., revista Foreign Affairs, setembro/outubro de 1997).

Relatório da organização Freedom House de 1999-2000 corroborava as impressões triunfalistas a respeito da democracia liberal num plano mais amplo de análise, tomando todo o século 20 como parâmetro. A despeito da “era das catástrofes” (Eric Hobsbawm) e do “século mais terrível da história ocidental” (Isaiah Berlin), o resultado era auspicioso: avanço da democracia, da liberdade individual e do respeito aos direitos humanos em grande parte do mundo.

Cerca de 30 anos depois, o panorama é bem diferente. A mesma Freedom House, no relatório de 2022, apontava para a expansão global do autoritarismo, 16 anos seguidos de queda da democracia, 60 países no mundo que registraram avarias na política democrática, ante 25 que melhoraram (cerca de 38% da população mundial ante 20%).

As explicações para tamanha diferença nos panoramas em tão pouco tempo remetem para variados fatores: crises econômicas persistentes, perda da sensação de bem-estar social, desemprego estrutural, perspectivas futuras pessimistas sobretudo para os jovens, globalização que aprofundou desigualdades sociais e nacionais, sentimento de identidade nacional ameaçada pela globalização e por ondas de refugiados e imigração ilegal, política identitária e o seu corolário de fragmentar interminavelmente a sociedade, guerras externas e civis em vários locais do mundo, a ascensão das redes sociais como instrumento mais forte de comunicação instantânea e sem filtros adequados e a exuberante revolução tecnológica que fez Yuval Harari antever o limite da espécie Sapiens e os primeiros albores do Homo Deus.

Esse conjunto complexo e complicado de fatores encontrou regimes democráticos que, no dizer de um dos seus estudiosos, David Runciman, funcionavam bem na fase anterior das democracias com suas instituições características: regimes representativos, partidos políticos funcionais, eleições periódicas sem questionamento dos resultados, isonomia entre os poderes, imprensa livre e classes ou grupos sociais bem delineados. Não é mais assim hoje. O mundo vem passando por uma incrível, rápida e profunda revolução tecnológica que viu enfraquecer as instituições, os sentimentos e o imaginário próprios da época anterior, chamado por Runciman de era analógica das sociedades e das democracias, por oposição ao triunfo da era digital.

Tudo ficou mais rápido e fugidio. Até o que é sólido desmancha no ar. Há um descompasso entre as necessidades e os sentimentos sociais e a capacidade de equacionamento dos problemas pelas instituições e os agentes políticos, agravado pela pandemia de 2020 e pela emergência da guerra entre Rússia e Ucrânia.

No caos que se instalou, proliferaram as propostas autoritárias e messiânicas à direita e à esquerda do espectro político. O populismo político se difundiu a tal ponto que parece não ser apenas um momento passageiro, com amplo apoio social nos lugares onde se instalou.

A História é pródiga em exemplos de como a instabilidade política e social demanda respostas salvacionistas que encontram eco em personalidades que vão de Alcibíades, na antiga Grécia, e César Bórgia, na Itália renascentista, a Oliver Cromwell, Napoleão, Mussolini, Franco, Hitler e uma infinidade de exemplos que, em princípio, podem transmitir a sensação de ordem e superação da instabilidade, mas que facilmente descambam para violência e sofrimento inauditos.

Não haverá um Deus que nos conduza à terra prometida. Este desafio tem de ser enfrentado pela sociedade e, sobretudo, por suas lideranças sociais e políticas esclarecidas, prudentes, com visão estratégica, serenidade e com grande capacidade de abnegação. É difícil, mas não impossível. Mandela, Merkel, Willy Brandt, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Adolfo Soares, entre muitos outros e outras, clamam pela sua factibilidade.

*

DOUTOR EM CIÊNCIAS SOCIAIS, É PROFESSOR APOSENTADO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO SUL DE MINAS