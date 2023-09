Teremos Plano de Valorização do Carbono?

Na quarta-feira passada, Ursula von der Leyen, a comissária-chefe da União Europeia (UE), anunciou que a entidade vai abrir um processo para investigar os subsídios dados pela China a seus fabricantes de automóveis elétricos. Eles estariam prejudicando os fabricantes europeus. É perda de tempo entrar nos meandros jurídicos da discussão, já que a UE também subsidia a mudança, por meio de seus Planos de Carbono Neutro – que legalizam esse comportamento. O fundamental na atitude é que ela mostra uma mudança radical de fase. Em menos de quatro anos os automóveis elétricos conquistaram, em junho deste ano, uma fatia de 22% do mercado europeu. O se virou quando – e um quando que vem cada vez mais rápido. Aquilo que era hipótese longínqua virou guerra de mercado presente.

A luta para tragar a combinação petróleo/carro a gasolina virou presente. A onda de mudança tecnológica que começou no mercado de energia elétrica – com solar e eólica – se espraia agora para a energia aplicada em transportes. Com um ritmo de crescimento de dois dígitos anuais.

Vai ser uma guerra de mercado mundial. Isso inclui um certo país. Os chineses fabricantes de carros elétricos baratos já estão se instalando na Bahia. A reação dos grandes fabricantes tradicionais está vindo.

E o Brasil continua dormindo em berço esplêndido. A combinação de motor a etanol com bateria elétrica pequena vem sendo considerada a fórmula mais adequada em termos ambientais. Está sendo desenvolvida com muita tecnologia nacional. Pode ser tragada nesta guerra.

Em eletricidade ou transportes, se é permitida a metáfora, o andar da carruagem permite considerar plausível a hipótese de que o Brasil venha, mais uma vez, se limitar ao papel de consumidor de produtos tecnológicos (exceto se o etanol prevalecer) e ser marginal no controle da oferta deles.

Mas outra mudança aconteceu, num estudo do avaliador de carbono Be Zero publicado na semana passada. Propõe uma ruptura radical.

Até hoje, toda a avaliação no emprego dos créditos de carbono se baseia em hipóteses contrafactuais, do tipo “se tal projeto for adiante, quanto cairiam as emissões?”. Esse modo de atacar o problema é muito limitado quando o objetivo é fixar carbono. Neste caso, a prova factual – algo do tipo foto de floresta plantada e medida dos troncos, acompanhadas do cálculo de toneladas de carbono efetivamente fixado – seria muito mais efetiva.

Simples e intuitivo. Então, qual o problema? Não está do lado da demanda. Sobram capitais, inclusive de rating excelente. Mas faltam projetos. A aplicação de recursos AAA em realidades de rating D gera uma volatilidade de resultados que obriga o dono dos recursos a comprar um múltiplo muito alto em projetos para ter a garantia de que uma tonelada foi efetivamente fixada.

Essa é a realidade – mas em situação de oferta controlada. Poucos países detêm uma fatia relevante no mercado de fixação. O Brasil na frente, com algo que pode chegar a 50% da capacidade mundial. Mas não vai a lugar nenhum, se não tiver a capacidade de demonstrar factualmente os resultados da aplicação dos capitais. Retórica populista e vagos discursos sobre dinheiro para populações pobres terão pouco ou nenhum efeito sobre a volatilidade na relação investimento de capital/carbono fixado.

A transformação de uma situação de oferta controlada em investimento, trabalho e riqueza exige um projeto bem mais sofisticado que as choramingas atuais.

Como estamos escrevendo nas páginas deste jornal, não podemos deixar de lembrar que através delas foi desenhado e debatido o Plano de Valorização do Café, de 1902 a 1905. A ideia começou com um grupo de empresários que tinha Olavo Egydio de Souza Aranha e Carlos Botelho, entre outros. Prosperou quando Augusto Ramos, professor de Estatística da Poli, firmou uma metodologia de cálculo capaz de mostrar a viabilidade de longo prazo do investimento para formar estoques reguladores de café – algo que era contra o senso comum do tempo.

Uma descrição da luta mundial, na qual a ideia acabou se impondo, entre 1906 e 1909, pode ser encontrada no segundo volume de Júlio Mesquita e seu Tempo. A reação nos EUA e na Europa foi violenta, especialmente porque economistas e empresários locais não estavam acostumados a verem ideias criadas nos trópicos se imporem – e seus formuladores lucrarem.

A menção a esse papel histórico de O Estado de S. Paulo serve, aqui, de alerta: a obrigação de elaborar projetos numa realidade de mercado controlado é muito maior do lado do detentor da oferta que do comprador.

Um eventual Plano de Valorização do Carbono envolve um elemento básico: diminuir as incertezas para o investidor – que se traduzem hoje num preço especulativo, com brasileiros recebendo frações do valor internacional. Mas preço realmente à altura da segurança que o investidor tem, para receber efetivamente a mercadoria comprada.

Passar da era contrafactual para aquela das comprovações empíricas é a mudança para valorizar. E a arma possível para o Brasil numa guerra econômica mundial de energia e clima que se arma.

*

SÃO, RESPECTIVAMENTE, ECONOMISTA E CIENTISTA POLÍTICA; E ESCRITOR, MEMBRO DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS (ABL)