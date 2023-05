Trabalho digno é trabalho de todos

Maio é tempo de celebrar a luta dos operários de outrora por melhores condições de trabalho. Em 1.º de maio de 1886, grevistas em Chicago demandavam, entre outras coisas, uma redução de jornada de impiedosas 17 horas diárias para razoáveis oito.

Aliás, a crueldade, o desrespeito e os maus tratos são tradição quando o tema é trabalho. A etimologia da palavra já evidencia isso. Trabalho vem do latim tripalium, um instrumento de tortura composto por três paus.

Trabalhar foi, por longo período, algo desprestigiado. Só em tempos mais recentes foi visto como algo virtuoso. E apenas no século 18 surgiram regramentos para defender os direitos dos trabalhadores. De lá até o fim do século 20, direitos como horas extras, férias e aposentadoria incorporaram-se à vida da classe trabalhadora.

Contudo, empregos com direitos integrais escasseiam. A automação das atividades produtivas e a aprovação de legislações supressoras de direitos trabalhistas precarizam as vagas do mercado, e quem trabalha tem cada vez menos garantias.

As pessoas têm sido estimuladas a se tornarem empreendedoras, prestando serviços sem os direitos assegurados a trabalhadores(as) formais. A face mais visível desse fenômeno são os(as) entregadores(as) e motoristas de aplicativos, cujas jornadas de trabalho são frequentemente exaustivas.

Em 2021, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) publicaram uma pesquisa feita com entregadores de aplicativo em Brasília e no Recife. A jornada média semanal desses profissionais era de 65 horas, com ganhos pouco maiores do que um salário mínimo mensal. Isso significa uma média diária superior a 9 horas de trabalho, sem descanso semanal e sem direito a horas extras.

Em 2020, o Uber limitou a 12 horas diárias o trabalho ininterrupto de motoristas a ele associados(as). Após esse período, o aplicativo desconecta o(a) profissional pelas seis horas seguintes. Porém, isso não impede que a pessoa trabalhe 18 horas por dia.

Num emprego formal, essas pessoas teriam uma jornada máxima de oito horas diárias, com, no máximo, duas horas extras ao dia, remuneradas com ao menos 50% a mais do valor normal ou compensadas via banco de horas. Além disso, quem se encontra na formalidade tem direitos como férias e afastamentos remunerados em caso de adoecimento, o que não ocorre com quem atua com os aplicativos.

Em fevereiro, o IBGE divulgou dados alarmantes sobre o emprego: 4 milhões de pessoas desistiram de procurar trabalho, quase 9 milhões estão desempregadas e outras 13 milhões não têm carteira assinada.

Sem acesso a atividades remuneradas, um contingente enorme de pessoas se envolve com o tráfico de drogas e outros ilícitos. Isso, aliado a um sistema judicial que pune com rigor crimes patrimoniais e os relacionados a entorpecentes, superlota nossas prisões, garantindo-nos a terceira maior população carcerária do mundo.

Nossos níveis de violência equivalem aos de países em guerra. Muito provavelmente, o cenário seria outro se houvesse empregos em quantidade e qualidade adequadas. O crime e a insegurança pública não acabariam, mas decerto se reduziriam.

Se a tecnologia ceifa postos de trabalho de menor qualificação, ela também semeia vagas para pessoas mais qualificadas, ainda que não na mesma proporção. Sem escolaridade adequada, esses postos seguirão vagos.

A deficiência educacional no Brasil é uma das maiores barreiras à diminuição do desemprego. Hoje, 30% das pessoas entre 15 anos e 64 anos são analfabetas funcionais, ou seja, não conseguem dominar a leitura e a escrita de forma a utilizá-las no desempenho de tarefas do cotidiano.

Em 2021, o gasto estatal com educação, de R$ 118,4 bilhões, foi o menor desde 2012. Além disso, 2021 foi o quinto ano consecutivo de recuo nas despesas educacionais no Brasil, o que se configura em prejuízo a quem estuda.

Some-se a isso uma problemática reforma do ensino médio, que diminui a carga horária máxima destinada à Base Nacional Comum Curricular, cria itinerários formativos (conteúdos escolhidos por discentes conforme suas preferências) que não têm como ser oferecidos em muitos locais do País e que ainda reduz a carga horária de disciplinas como filosofia, educação física e artes.

Esses e outros obstáculos prejudicam uma formação de qualidade, especialmente para os estratos sociais mais vulneráveis. A atual configuração do ensino médio pode aprofundar o fosso educacional entre ricos e pobres, condenando estes últimos a subempregos ou ao desemprego.

Ainda no campo educacional, há tempos se debate a disparidade de gasto por estudante entre o ensino superior e o ensino básico. Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil gastou, em 2021, US$ 3.478 por estudante do ensino básico e US$ 13.855 por estudante do nível superior. A média dos países da OCDE foi de US$ 10.101 e US$ 14.427, respectivamente. Muitos defendem a transferência de recursos do ensino superior para o básico, como se essa fosse a melhor solução.

Olhando com atenção, o gasto por estudante, em ambas as categorias, está abaixo da média da OCDE, com grande desvantagem para a educação básica. Certamente, ela necessita de mais recursos, mas por que eles deveriam ser drenados da educação superior? Os gastos por aluno das universidades federais (UFs) incluem despesas como a manutenção de hospitais universitários, fazendas e outras iniciativas não ligadas apenas ao ensino.

Além disso, as UFs realizam trabalho de pesquisa e extensão. Transmitem o saber, mas também o produzem. Diminuir seus investimentos é prejudicar atividades vitais ao progresso da Nação. Principalmente quanto à inserção do País em novos mercados, criando mais empregos aqui.

Há quem defenda a concentração de esforços do Brasil nos setores agropecuário e extrativista. Por essa linha de raciocínio, não teríamos siderúrgicas como a CSN, indústrias como a WEG, de motores elétricos, ou a Embraer, do setor aeronáutico. Podemos e devemos explorar outros mercados, sempre buscando alternativas que assegurem desenvolvimento ao País e empregos ao nosso povo.

A Amazônia é um dos pontos a considerar nesta nova proposta. Não como lugar a ser devastado pelo extrativismo predatório, mas como um campo onde possam prosperar atividades produtivas que preservem a floresta, gerando divisas ao País, como no caso dos créditos de carbono e do turismo sustentável.

Ademais, quais as riquezas ainda ignoradas naquele bioma? Estima-se que existam ali entre 16 mil e 30 mil espécies de árvores, das quais só 300 são bem conhecidas. O que isso pode representar em termos de manejo sustentável da floresta, bem como em termos de princípios ativos utilizáveis nas indústrias química, farmacêutica e cosmética? Responder essas questões demanda mais investimentos em todos os níveis educacionais, especialmente o superior.

Porém, só a melhora educacional é insuficiente para geração de empregos. Temos de enfrentar a retração acelerada de nosso parque fabril. Entre 2013 e 2019, mais de 28 mil indústrias deixaram de existir no Brasil, levando consigo 1,4 milhão de vagas.

Será de pouca valia uma população educada, se não houver empregos e salários condizentes com esse grau de instrução. É preciso investir no setor produtivo, revitalizá-lo e remodelá-lo, livrando-o da dependência de combustíveis fósseis e orientando-o à preservação do meio ambiente.

Isso se alinha à proposta de economia verde apresentada pela ONU: atividade produtiva reduzindo desigualdades sociais, preservando o meio ambiente e assegurando bem-estar e dignidade a cada ser humano.

Dignidade que deveria ser base e prioridade de qualquer empresa. Se não por uma questão de solidariedade, ao menos por uma lógica de autopreservação.

O mercado não funciona sem consumidores. Vilipendiar trabalhadoras e trabalhadores, oferecendo-lhes salários irrisórios, poucos direitos e condições laborais desumanas, significa eliminar consumidores, implodindo o mercado.

Quando vinícolas escravizam trabalhadores para realizar a colheita de suas safras, elas não estão sendo apenas criminosas, estão sendo irracionais. Se todos agirem assim, perderemos um mercado de 215 milhões de consumidores no Brasil.

Não criamos meios para inserir as pessoas em empregos dignos e geramos cada vez mais segregação e trabalhos ultrajantes. Recentemente, uma moradora do Rio de Janeiro açoitou com uma coleira um entregador do iFood. Ela, branca; ele, negro e trabalhador precarizado. Essa imagem remete a 350 anos de escravidão brasileira, e isso tem de acabar.

Podemos melhorar a educação, os investimentos no setor produtivo e também proporcionar condições decentes de trabalho às pessoas. Basta mudarmos os paradigmas que norteiam nossas ações como sociedade.

Enquanto o lucro for a maior prioridade, não progrediremos todos. Valorizar a dignidade humana é indispensável para avançarmos como grupo social. Os frutos da educação e dos investimentos produtivos vêm, mas não são imediatos. Até maturarem, devemos cuidar dos mais vulneráveis.

Aqui entra a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Em prol da dignidade humana, ela fomenta a atuação concertada do poder público na proteção da população mais vulnerável. Seus grupos de trabalho lutam por uma educação pública de qualidade e combatem a exploração humana pelo setor privado, buscando que as empresas se responsabilizem por erigir uma sociedade mais justa, solidária e ambientalmente correta.

Os desafios para gerar empregos decentes são superáveis, mas demandam colaboração. Somos capazes de progredir como um todo, se assim decidirmos. O trabalho digno é viável, desde que trabalhemos juntos.

