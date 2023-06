Trabalho por aplicativo, trabalho decente

Ainda sem regulação no País, o trabalho por aplicativos voltou à pauta diante da informação de que o governo federal deverá apresentar um projeto de regulamentação da atividade ainda no primeiro semestre de 2023. A expectativa é de que a proposta concilie as demandas dos trabalhadores por direitos com os interesses das empresas tomadoras e alcance um novo paradigma de trabalho, com reflexos tributários e proteção social, desvinculando-se do binômio tradicional subordinação-autonomia.

Discussão semelhante ocorre em outros países e as soluções encontradas caminham para o reconhecimento de uma zona intermediária entre a subordinação e a autonomia. No Reino Unido, motoristas de aplicativo já foram reconhecidos como workers, categoria intermediária que goza de alguns direitos, como salário mínimo e limitação de jornada, mas não têm todas as proteções garantidas aos employees. Já na Itália há a figura do parassubordinado, que goza de menos direitos que os trabalhadores subordinados, mas tem garantido seguro contra acidentes e doenças do trabalho e auxílio-maternidade.

No Brasil, a falta de enquadramento jurídico abre espaço para que o tema seja discutido de forma ampla, além do modelo tudo ou nada característico do direito trabalhista brasileiro. Uma saída viável é pensar a regulamentação considerando as diretrizes do trabalho decente.

Meta prioritária da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o trabalho decente tem como objetivo melhorar a condição socioeconômica das pessoas a partir da regulação do trabalho. Para isso, reconhece que a justiça social e o crescimento econômico sustentável só podem ser alcançados a começar com a justa distribuição da riqueza gerada.

O conceito está amparado em quatro pilares estratégicos: a garantia dos princípios e direitos fundamentais no trabalho; a geração de mais oportunidades de emprego e renda; aumento da proteção social; e fortalecimento do diálogo social. Os requisitos mínimos exigidos pelo trabalho decente são que o trabalho seja exercido em condições de liberdade, equidade, segurança, mediante justa remuneração e com dignidade.

Em relação ao trabalho por aplicativo, as condições de liberdade são alcançadas com a livre vinculação e desvinculação dos trabalhadores à plataforma, sem a incidência de multas, punições e coações, além da extinção de intermediários que isentam os tomadores de responsabilidades jurídicas e criam ônus excessivos aos trabalhadores.

Para as condições de equidade, podem ser estabelecidos critérios claros e objetivos para a filiação e desfiliação da plataforma, além de transparência na distribuição algorítmica de oportunidades de trabalho, evitando critérios discriminatórios. A inclusão de mulheres e minorias é fundamental e, para tanto, são altamente incentivadas a criação de canais de denúncia e a melhoria dos mecanismos de comunicação com a plataforma.

Já as condições de segurança passam pela vinculação dos trabalhadores à previdência social, além da criação de seguros específicos contra acidentes e seguro de vida. Um incentivo financeiro para a manutenção dos equipamentos de trabalho é necessário, inclusive para assegurar a qualidade do serviço oferecido aos clientes.

A justa remuneração está condicionada à vinculação do pagamento dos trabalhadores ao valor/hora do salário mínimo nacional. Além disso, a implementação de férias remuneradas, ainda que pagas numa periodicidade específica e de forma proporcional ao serviço prestado, é uma medida importante.

Para a regulamentação funcionar, Estado e sociedade devem fiscalizar a política desenvolvida. Para tanto, sugere-se a criação de uma base cadastral que inclua informações das empresas tomadoras, dos intermediários e dos trabalhadores, além da padronização dos códigos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae), que hoje são heterogêneos. O processo também pede transparência, tanto em relação às informações que as plataformas guardam de seus trabalhadores e clientes quanto em relação aos processos internos e à lógica de funcionamento do algoritmo.

A regulamentação do trabalho por plataformas digitais deve ser encarada como uma reparação à falha sistêmica que ignorou, durante anos, as necessidades existenciais de milhões de trabalhadores. Num ordenamento jurídico fundado na dignidade da pessoa humana e num sistema socioeconômico pautado na solidariedade, a preocupação com a justiça social é de todos, inclusive das empresas tomadoras de serviço.

O direito social surgiu justamente com o objetivo de reconstruir a lógica do sistema liberal para reparar a disparidade econômica entre as partes conviventes, estabelecendo disposições para corrigir essa assimetria por meio de proteção jurídica ao mais fraco. No patamar civilizatório atual, o princípio da vedação ao retrocesso social não pode permitir que uma tecnologia do século 21 implemente padrões de trabalho do século 19.

*

ADVOGADOS, SÃO, RESPECTIVAMENTE, ESPECIALISTA E MESTRE EM DIREITO DO TRABALHO (PUC-SP) E MESTRE E DOUTORANDO EM FILOSOFIA DO DIREITO (PUC-SP)