No dia 26 de fevereiro o Estadão publicou uma matéria sobre os novos tratamentos que estão surgindo graças aos avanços de terapia gênica e a técnica de CRISPR que permite editar ou corrigir genes responsáveis por doenças genéticas. Isso é uma ótima notícia. Qual é a má notícia? O custo exorbitante dessas novas terapias, o que é debatido na matéria no Estadão: Como bancar tratamentos milionários?

Quais são esses custos?

Vamos exemplificar com três doenças. A primeira é a amiotrofia espinhal ou AME. Na forma mais grave, que infelizmente é a mais comum, bebês afetados dificilmente sobrevivem após os 2 anos. Eles têm uma deleção no gene SMN1, causando a ausência de uma proteína, chamada SMN1 (que vem do inglês survival motor neuron ou sobrevivência do neurônio motor), e consequentemente a perda progressiva dos neurônios motores e dos movimentos. Já foram propostos alguns tratamentos, mas o mais promissor é a terapia gênica, em que o gene SMN1 é inserido num vetor e injetado nos pacientes. Quanto mais cedo for iniciado o tratamento, melhores são os resultados, porque o tratamento promove a manutenção dos neurônios motores presentes, mas aqueles que são perdidos não são recuperados. Portanto, essa é uma doença em que a triagem neonatal e o diagnóstico ao nascer são fundamentais.

Mas qual é o custo desse tratamento? O laboratório farmacêutico que desenvolveu essa tecnologia cobra US$ 2,1 milhões por criança, ou seja, mais de R$ 10 milhões. Aparentemente, o SUS conseguiu negociar um preço de R$ 6 milhões por criança. Estima-se que nascem por ano no Brasil 300 crianças com AME, o que significaria um custo total de R$ 1,8 bilhão por ano.

A segunda doença é a anemia falciforme, em que as pessoas acometidas têm anemia, redução de glóbulos vermelhos saudáveis e podem ter obstrução do fluxo sanguíneo, causando dores, infecções e muita fadiga. Esses pacientes precisam de transfusões constantes de sangue e, mais raramente, até de transplante de medula. Uma pesquisa recente do nosso grupo (publicada na revista Nature Communications) estimou que a incidência é de pelo menos 1 caso em cada 2.500 pessoas. Isso representa cerca de 80 mil casos no Brasil, considerando uma população de 200 milhões de habitantes. Um novo tratamento baseado em terapia gênica tem mostrado resultados muito promissores. Seu custo? US$ 1 milhão por paciente, ou seja, US$ 80 bilhões (cerca de R$ 400 bilhões) se fossem tratados todos os pacientes.

A terceira doença é a hemofilia, em que os afetados, todos do sexo masculino, têm um defeito genético que afeta a coagulação do sangue. A sua incidência é de cerca de 1 em cada 10 mil pessoas, ou cerca de 20 mil casos. O custo do tratamento? US$ 3,5 milhões por paciente, ou seja, US$ 70 bilhões.

A nossa Constituição defende que todos têm direito a tratamento, o que é mais do que justo. Mas não precisa ser nenhum expert em Matemática para ver que a conta não fecha. Como bancar esses custos? Não há nada mais cruel do que dizer a um paciente ou pais de uma criança com uma doença grave que existe uma terapia possível e eficaz, mas ela é inacessível. É pior do que dizer que não há tratamento.

O que pode ser feito a respeito?

Enquanto os custos de terapia gênica continuam exorbitantes, a nossa proposta, a ser apresentada ao Ministério da Saúde e à Secretaria da Saúde de São Paulo, é a triagem de mutações, identificando “casais em risco” não só para essas três doenças, mas todas as doenças genéticas de herança autossômica recessivas. São mais de 2 mil doenças recessivas que afetam cerca de 1 milhão a 2 milhões de pessoas no Brasil. Como preveni-las?

Vamos explicar melhor. Todos nós somos portadores de mutações para doenças recessivas, mas uma mutação só não causa problemas. O risco de nascer uma criança afetada ocorre quando em um casal os dois são portadores de uma mutação para o mesmo gene recessivo. Nesse caso, uma criança nascida deste casal tem um risco de 25% de herdar duas mutações, uma do pai e outra da mãe, e então ela será clinicamente afetada. O que ocorre na prática é que um casal só descobre que são ambos portadores de uma mutação para um mesmo gene depois de nascer a primeira criança afetada. E é isso que queremos evitar.

A proposta seria fazer a triagem dessas mutações para todos os casais em idade reprodutiva e descobrir quais são aqueles com alto risco de terem uma criança afetada. Se, por um lado, aplaudimos as novas terapias, para a maioria das doenças genéticas ainda não há tratamento, infelizmente.

Qual seria o custo-benefício?

Vamos considerar o tratamento de um paciente de cada grupo: um bebê com AME, um paciente com hemofilia e um com anemia falciforme. O custo para tratar esses três pacientes seria de US$ 6,6 milhões, ou R$ 34 milhões. Para tratar somente três pacientes. Esse valor permitiria fazer a triagem de 11 mil casais em idade reprodutiva, identificar cerca de 110 casais em risco e prevenir o nascimento de inúmeros afetados, levando em conta que existem cerca de 2 mil doenças de herança recessiva.

Estamos exemplificando o custo-benefício para o Estado somente com as doenças com terapias gênicas de valores milionários já disponíveis, mas para a grande maioria ainda não existe tratamento. O custo de consultas, tratamentos paliativos, internações hospitalares e o sofrimento da família para essas condições são incalculáveis.

Em resumo, um programa de triagem de mutações para casais em idade reprodutiva evitaria não só um gasto enorme para o Estado, como um sofrimento imensurável para as famílias de afetados.

*

SÃO PROFESSORES DE GENÉTICA DO CENTRO DE ESTUDOS DO GENOMA HUMANO E CÉLULAS-TRONCO, DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-MAIL: MAYAZATZ@USP.BR