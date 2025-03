Opinião | Trump 2.0 e o Brasil

Diante das turbulências causadas pelas primeiras medidas da segunda presidência de Donald Trump, o Brasil pode e deve aproveitar as oportunidades que se colocam. É o momento de usar nossa tradição diplomática de não alinhamento – nosso soft power – para mostrar que pode existir um novo multilateralismo, pelo menos temporariamente, sem os Estados Unidos endereçando os desafios globais das próximas décadas: mudanças climáticas, novas tecnologias digitais, imigração, desigualdade e ascensão do populismo de extrema direita.

As políticas conhecidas de Trump não respondem e agravam esses desafios. Os efeitos, previstos pela maioria dos economistas, de uma guerra tarifária são: inflação mais alta, aumento das taxas de juros, queda nas exportações, espiral protecionista, perda de empregos. Vamos continuar a ver uma multiplicação de desastres climáticos custosos e de violência social com deportações.

Donald Trump tem o apoio de forças econômicas e financeiras mais consideráveis e muito mais determinadas do que em 2016. Isso parece encorajá-lo a multiplicar decretos presidenciais, sem se preocupar se vai produzir volatilidade financeira global. Para os mercados, depois de alguma euforia, será difícil prever os riscos finais desse leque de medidas. Haverá muita incerteza, muitos investidores esperarão para ver e muitas famílias pouparão por precaução. Vamos ter choques de oferta global, seguidos de queda da demanda, como na crise de covid-19, com menor (ou maior?) intensidade. Donald Trump acrescenta esses choques e muita incerteza aos consideráveis desafios globais, tornando-os ainda mais difíceis de serem resolvidos apenas pelo setor privado. Com todo o respeito à iniciativa de criação do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), vamos precisar de mais (não menos) intervenção pública, regulamentação inteligente da tecnologia digital global e, provavelmente, de estímulo fiscal e monetário, se tudo isso resultar em crise global, o que é provável.

A proposta de um novo multilateralismo terá de encontrar eco em outros países. Pode ser que a América Latina, a Europa, os Brics ou o Sul Global se interessem. Todos serão afetados pelos efeitos econômicos e geopolíticos das políticas do novo governo Trump, no qual o antigo multilateralismo e o Direito Internacional foram substituídos pelo vale-tudo, no limite da guerra. Valendo-se da perplexidade de aliados tradicionais dos Estados Unidos, o Brasil pode desempenhar um papel de liderança e conciliação, pragmático e flexível, na América Latina e em relação a outros blocos, para articular nossos interesses comuns e nos preparar para um período de abandono das regras comerciais e de maior instabilidade macroeconômica global.

Para tanto, devemos estudar bem os impactos das medidas da segunda presidência de Trump para organizar nossas respostas. Na União Europeia, o relatório Draghi, que pode servir-nos de guia, desenvolveu formulações ambiciosas para investir na transição energética e na recuperação econômica da região. Sugere financiar investimentos por meio da emissão de bônus da zona do euro, com garantias coletivas, o que reduz o risco soberano nacional. Estudar o que a Europa está fazendo e aproximar-se dela parece fazer sentido. O Acordo Mercosul-União Europeia é um bom começo porque é com o velho continente que temos historicamente maior semelhança de valores e interesses, com oportunidades de cooperação em áreas como energia limpa, tecnologia e educação.