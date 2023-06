A desigualdade de gênero ainda é um tema social importante no Brasil e no mundo e se reflete também na questão das lideranças no ambiente corporativo. As mulheres correspondem a 51% da população brasileira e têm nível de instrução mais elevado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda assim, enfrentam maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho e barreiras para alcançar as posições mais altas.

A pesquisa Women in Business 2021, realizada pela consultoria Grant Thornton com cerca de 5 mil lideranças executivas de 29 países, inclusive o Brasil, mostra um cenário em evolução: 31% dos cargos de alta gestão são ocupados por mulheres. No Brasil, o índice é de 39%, acima da média global. Como comparativo, quando a Grant Thornton iniciou o relatório, em 2004, a proporção de cargos de liderança ocupados por mulheres em todo o mundo era de 19%.

São avanços inegáveis e importantes. Contudo, o processo ainda é lento e gradual.

O ranking anual realizado pela consultoria Great Place to Work (GPTW) dá uma dimensão das dificuldades que cercam o assunto, mesmo entre as companhias reconhecidas por suas boas práticas. Nas que figuram na lista das melhores empresas do País para trabalhar, apenas 26% das posições de alta liderança eram ocupadas por mulheres em 2021.

Isso significa, na avaliação da consultoria, que mesmo em empresas preocupadas com a construção de um ambiente de trabalho inclusivo e diverso ainda há um caminho importante a ser percorrido para promover a equidade de gênero.

E as disparidades não se restringem às oportunidades de desenvolvimento e mobilidade profissional. Outro grande desafio enfrentado pelas mulheres no mercado de trabalho é a desigualdade salarial.

No Brasil, a situação é uma das mais desfavoráveis do mundo, segundo ranking de equidade salarial para cargos similares realizado pelo Fórum Econômico Mundial. O País ocupa a posição 132 entre 149 nações, e a 25.ª entre 26 países da América Latina, à frente apenas da Guatemala.

Ao se debruçar mais detalhadamente sobre a questão da desigualdade de gênero e das lideranças femininas, a GPTW aponta também que este universo não é homogêneo: existem de 8 a 10 vezes mais mulheres brancas nas empresas do que mulheres pretas ou pardas. E apenas 3% dos cargos de liderança são ocupados por elas, conforme levantamento do +Mulheres 360 – Movimento Empresarial pelo Desenvolvimento da Mulher.

O etarismo – ou discriminação por faixa etária – é outra realidade do mercado de trabalho, ainda que muitas vezes de forma velada. Um estudo do Escritório Nacional de Pesquisas Econômicas dos EUA que avaliou mais de 40 mil candidaturas em diferentes segmentos daquele mercado verificou que o preconceito em relação à idade afeta mais diretamente as mulheres – e sempre mais cedo do que os homens.

São muitas as causas apontadas para explicar as desigualdades enfrentadas pelas mulheres na sociedade e, por extensão, no mundo corporativo. Elas vão desde os chamados vieses inconscientes até questões ligadas à maternidade.

Não por acaso, uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) constatou que após 24 meses da licença-maternidade quase 50% das mulheres brasileiras estão fora do mercado de trabalho.

Apesar de persistirem tantos desafios, é importante observar que a questão da equidade de gênero está cada vez mais presente em discussões. Há muito espaço para ampliar a participação feminina nos cargos de liderança e também se tornam cada vez mais conhecidos e relevantes os benefícios de investir na contratação e no desenvolvimento de mulheres.

De início, sabe-se que a presença feminina em cargos mais elevados pode ajudar a fomentar outras políticas afirmativas e de inclusão nas empresas, como as relacionadas à diversidade de raças, idades e capacidades físicas e mentais.

O estudo Consumers’ Brand Expectations Around Diversity & Inclusion in 2021 constatou, também, que cerca de 50% dos consumidores preferem comprar de marcas que adotam a diversidade. Em outras palavras, investir em políticas afirmativas e ampliar o número de líderes mulheres podem contribuir para aumentar a fidelização de marca.

Há, ainda, um aumento na lucratividade. De acordo com o relatório Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo – Tendências para Mulheres, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a redução de 25% nessas desigualdades até 2025 adicionará US$ 5,8 trilhões à economia mundial. No Brasil, o aumento seria equivalente a R$ 282 bilhões, o equivalente a 3,3% do PIB nacional.

Combater este tipo de discriminação é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU. Para isso, a equidade de gênero deve ser priorizada em todas as tomadas de decisões e, para que a transformação ocorra, é necessário enxergar com clareza os desafios e buscar caminhos para superá-los.

*

VICE-PRESIDENTE DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS E ACESSO AO MERCADO LATAM DA ULTRAGENYX