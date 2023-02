Um ano de guerra contra a Ucrânia

O dia 24 de fevereiro de 2022 será para sempre recordado como o dia em que a Rússia iniciou a sua invasão brutal, não provocada e ilegal à Ucrânia. Este foi e continua a ser um caso de agressão pura e uma clara violação da Carta das Nações Unidas. Esta guerra não é “apenas uma questão europeia”, nem é sobre o “Ocidente versus os demais”. Trata-se do tipo de mundo em que todos queremos viver: ninguém está seguro num mundo em que o uso ilegal da força – por uma potência nuclear e membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas – seja de alguma forma “normalizado”. É por isso que o Direito Internacional deve ser aplicado em cada parte do mundo para proteger cada povo da política de poder, da chantagem e dos ataques militares.

Um ano depois, há o risco de que as pessoas se habituem às imagens de crimes de guerra e atrocidades que veem, porque são muitas; que as palavras que usamos comecem a perder o seu significado, porque repetidas à exaustão; que nos cansemos e percamos a nossa determinação, porque o tempo passa e o trabalho a fazer é árduo.

Isso não podemos fazer. Porque todos os dias a Rússia continua violando a Carta das Nações Unidas e criando um precedente perigoso para o mundo inteiro com a sua política imperialista. Todos os dias, a Rússia segue matando homens, mulheres e crianças, ucranianos inocentes, lançando seus mísseis sobre cidades e infraestruturas civis. Todos os dias, a Rússia segue difundindo mentiras e maquinações.

Para a União Europeia (UE) e os seus parceiros, não há outra alternativa senão manter o rumo da nossa “estratégia tripla”: apoiar a Ucrânia, exercer pressão sobre a Rússia para pôr fim à sua agressão ilegal e apoiar o resto do mundo a lidar com as consequências desta agressão.

É isso que temos feito desde o início da agressão russa – e com sucesso. Adotamos sanções sem precedentes; reduzimos a nossa dependência dos combustíveis fósseis russos; e, em estreita colaboração com parceiros-chave, reduzimos em 50% as receitas energéticas que o Kremlin obtém para financiar a sua agressão. Trabalhando em conjunto, também mitigamos os efeitos da inflação global dos preços dos alimentos e da energia, em parte, graças aos nossos Corredores Solidários e à Iniciativa de Grãos do Mar Negro.

Não basta dizer que queremos que a Ucrânia seja capaz de se defender – ela precisa de meios para fazê-lo. Assim, pela primeira vez, a UE forneceu armas a um país sob ataque. De fato, a UE é agora o principal provedor de formação militar para as forças armadas ucranianas, para a legítima defesa de seu país. Estamos, também, oferecendo ajuda macrofinanceira e humanitária significativa para apoiar o povo ucraniano. E decidimos responder positivamente ao pedido da Ucrânia para aderir à UE. Finalmente, estamos trabalhando para assegurar a responsabilização pelos crimes de guerra perpetrados pela Rússia.

A Ucrânia tem demonstrado notável resiliência, em parte graças a esse apoio. E a Rússia tornou-se mais isolada, graças às sanções globais e à condenação internacional pela esmagadora maioria dos Estados-membros na Assembleia-Geral da ONU. O nosso objetivo coletivo é e continua a ser uma Ucrânia democrática triunfante, capaz de repelir o invasor, restaurar sua plena soberania e, com isso, restabelecer a legalidade internacional.

Acima de tudo, queremos a paz na Ucrânia, uma paz abrangente e duradoura, conforme a Carta das Nações Unidas e o Direito Internacional. Apoiar a Ucrânia e trabalhar pela paz andam de mãos dadas. O empenho do Brasil e da ONU fortalece esses esforços.

As ações da Rússia são um ataque frontal aos princípios de integridade territorial, soberania e direito internacional. Caso a Rússia viesse a alcançar sucesso em seu intento, as repercussões se espalhariam globalmente, já que esta agressão é de fato um exemplo clássico de uma mentalidade imperialista. O apoio dos países latino-americanos e caribenhos na ONU e mesmo em outras instâncias multilaterais é, portanto, crucial.

É imperativo que deixemos claro que as ações russas são responsáveis pelas ondas de choque econômicas que enfrentamos. A UE está trabalhando para atender às necessidades econômicas, tendo, inclusive, ampliado o financiamento para os países mais afetados da América Latina.

A invasão russa ressaltou a necessidade da Europa e da América Latina de evitarem dependências excessivas. Temos interesses comuns em forjar uma parceria moderna para construir economias mais resilientes e inclusivas, proteger nossas democracias e fortalecer a coesão social. Precisamos alcançar progressos práticos em nossa ambiciosa agenda de cooperação antes da Cúpula UE-Celac, ainda neste semestre.

A História e a justiça estão do lado da Ucrânia. Mas, para acelerar a História e restabelecer a justiça, precisamos ampliar a nossa “estratégia tripla”. Sabemos que se trata de uma tarefa coletiva. É por isso que a UE conta com todos os seus parceiros para agir em espírito de responsabilidade conjunta e de solidariedade, a fim de assegurar que a agressão da Rússia fracasse e que o Direito Internacional prevaleça.

ALTO REPRESENTANTE PARA A POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA DA UNIÃO EUROPEIA