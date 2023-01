Um homem de palavra

No primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República, o então candidato Lula da Silva foi desafiado por uma jornalista a assumir o compromisso de nomear mulheres para, pelo menos, metade do seu Ministério. Lula foi muito franco. Disse que a indicação seria de pessoas com capacidade para assumir determinados cargos, e que não assumiria esse tipo de compromisso. Portanto, causa espécie que certa opinião pública se escandalize com a falta de mulheres em cargos-chave no Ministério. Lula foi suficientemente claro sobre esse ponto, e não há que cobrá-lo por algo que, em momento nenhum, ele prometeu. Quem deu seu voto a Lula deveria saber, pois foi dito pelo próprio candidato, que não havia compromisso de nomear mulheres para o Ministério.

Esse não foi o único campo em que o candidato foi candidamente honesto a respeito de suas intenções. Os seus planos na esfera econômica, desde o início, também estiveram sempre muito claros.

Em janeiro, a Folha de S.Paulo convidou economistas ligados aos presidenciáveis para escrever artigos sobre a visão de cada um sobre a economia do País. Lula apontou ninguém menos do que Guido Mantega para escrever em seu nome. O conteúdo do artigo não poderia ser outro: Mantega tece loas à gestão do PT à frente da economia (portanto, não houve erros), demoniza a reforma trabalhista, afirma que o Estado deveria retomar as políticas industriais que devolvessem a competitividade da indústria brasileira e que o Banco Central deveria controlar a inflação, mas “sem exagerar na dose de juros”. O artigo terminava com um alerta de que não representava a visão da candidatura Lula, mas apenas o resultado das discussões de um grupo de economistas que assessorava Lula. Esse alerta fez com que o artigo fosse tomado como uma espécie de fake news, algo que não teria nada a ver com as reais intenções do candidato. Análises posteriores consideravam a escolha de Mantega para escrever o artigo como uma espécie de homenagem póstuma a uma figura importante dos governos do PT, mas que pertencia ao passado, e cujas ideias não teriam qualquer repercussão sobre o pensamento econômico do candidato.

Depois disso, ao longo da campanha, sempre que perguntado sobre temas relacionados à responsabilidade fiscal, Lula se escorava em seu histórico como presidente. Afinal, foram oito anos de produção ininterrupta de superávits primários. Essa seria a prova inconteste de sua ortodoxia no trato das contas públicas. Convenientemente, Lula não mencionava que, quando teve oportunidade de realmente demonstrar o seu grau de responsabilidade, optou por dar força à então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, no embate com Antonio Palocci em torno de um plano para reduzir, de maneira significativa, a dívida pública. Foi em 2005, quando Dilma, em entrevista ao Estadão, deu vida ao mote que iria orientar os governos do PT dali em diante: “gasto é vida”. A produção de superávits primários se deu em virtude de uma conjuntura internacional favorável, que não foi devidamente aproveitada pelo governo Lula, que preferiu surfar a onda ao invés de guardar para os tempos das vacas magras. Quando a conjuntura virou, o governo Dilma levou toda a culpa do que foi plantado desde o governo Lula.

Portanto, apresentar a produção de superávits primários em outra conjuntura como aval de uma suposta responsabilidade fiscal não passa de uma falácia. Falácia esta que foi comprada a valor de face por vários formadores de opinião, incluindo economistas de renome. Lula, na verdade, deu importância mínima ao controle da dívida pública em seu mandato, e os frutos amargos foram colhidos alguns anos depois. A dívida em si diminuiu, é verdade, mas a análise correta dos fatos nos deveria levar a perguntar quanto poderia ter caído se houvesse alguém realmente responsável sentado na cadeira presidencial.

Durante a campanha, Lula demonizou o teto de gastos, mas não deu pista do que pensava para substituí-lo como regra fiscal, a não ser os seus anos de “superávit primário”. Aqui, Lula também foi cândido: sua promessa foi sincera, pois ele aparentemente tinha outros meios em mente para produzir superávits primários, além de conter gastos. Sua compreensão de economia limita-se ao “a roda da economia vai voltar a girar”, ideia desde sempre em seu discurso sobre o tema e repetido em seu discurso da vitória eleitoral. Para Lula, os superávits primários de seus primeiros mandatos foram produzidos porque ele fez “a roda da economia girar”, e foi isso o que ele prometeu novamente, porque é nisso em que ele acredita.

Aqueles que focaram nos “superávits primários” para concluir sobre a responsabilidade fiscal de Lula erraram miseravelmente o alvo. As nomeações feitas para as pastas da Economia demonstram uma visão de mundo em que “a roda da economia gira” para a produção de superávits primários, não o inverso. A surpresa ou decepção com essas nomeações e com o tamanho da PEC da gastança originam-se dessa percepção equivocada de como Lula entende o processo econômico. Equívoco imperdoável depois de 13 anos de governos do PT.

ENGENHEIRO E ANALISTA FINANCEIRO