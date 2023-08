Um iceberg no mar aberto para as ‘insurtechs’ e os microsseguros

Em todos os setores da economia o avanço da tecnologia é inevitável. Não é diferente na área securitária. No cenário da transformação digital acelerada de alguns anos para cá, novas formas de contratação de apólices têm ganhado tração, a exemplo das insurtechs e dos microsseguros. Contudo, o Projeto de Lei Complementar (PLC) 29/2017, acerca da instituição de um novo marco legal para os seguros privados e atualmente em discussão no Senado, apresenta entraves que podem, quando menos e caso seja aprovado, frear o desenvolvimento dessas soluções.

Tanto as insurtechs (startups que oferecem serviços eletrônicos e personalizáveis) quanto os microsseguros (voltados à população de menor renda) visam à disseminação do contrato de seguro na sociedade, com lastro em diversos aprimoramentos legislativos e regulatórios aplicáveis ao contrato de seguro. Em termos gerais, ambos os dispositivos oferecem mecanismos mais flexíveis (com menor formalismo) e/ou mais acessíveis para a contratação, atendendo, no mais das vezes, à tendência do uso de aplicativos em smartphones ou tablets para todo tipo de necessidade.

Mas, concretamente, quais riscos a nova proposta de marco legal traz para essas novas modalidades de seguros? Em nota aberta à imprensa, entidades de classe do setor de seguros e resseguros que, juntas, representam mais de cem empresas, argumentam que o PLC 29/2017 tem potencial de inviabilizar o Open Insurance – ecossistema de seguros aberto, em que consumidores de produtos e serviços de seguros, capitalização e previdência complementar aberta têm a opção de autorizar o compartilhamento de suas informações entre as organizações credenciadas pela Superintendência dos Seguros Privados (Susep).

No entendimento das associações reunidas, “o PLC coloca em risco conquistas regulatórias, entre elas a liberdade de negociação, a simplificação e a flexibilização de produtos, além de padronizar garantias para riscos naturalmente desiguais, ao equiparar grandes segurados, como uma plataforma de petróleo, a consumidores hipossuficientes, como aqueles que contratam o seguro de celular. Isso aconteceria em função da exigência que o PLC faz, em qualquer caso, do registro prévio das condições contratuais”.

Derivado de um projeto de lei inicialmente apresentado quase 20 anos atrás (PL 3.555/2004) – portanto numa época bastante diferente da atual –, o PLC 29/2017 incrivelmente cerceia a contratação de seguros por meios remotos. A ABInsurtech, que representa as insurtechs que atuam no País, entende que, ao desconsiderar as novas tecnologias, “o PLC prejudicará o mercado de seguros como um todo, levando ao aumento dos custos de regulação e, consequentemente, dos preços, colocando em risco esses novos modelos de negócios e prejudicando o acesso a produtos de seguros”.

Não é preciso ir longe para entender como o cerceamento da tecnologia pode impactar o ramo securitário, especialmente nos segmentos mais favoráveis à flexibilização nas contratações. A wefox, insurtech alemã que atua preponderantemente com seguro residencial, de automóveis e de responsabilidade civil, já tem mais de 2,5 milhões de clientes na Europa, e anunciou recentemente ter alcançado uma avaliação de mercado de US$ 4,5 bilhões.

Novas mentalidades e novos modelos de negócios não devem ser vistos como ameaças, mas como possíveis alavancas para popularizar a contratação de apólices no Brasil – país com o oitavo maior potencial de crescimento para o mercado de seguros no mundo, segundo uma pesquisa da Mapfre Economics. As insurtechs e os microsseguros podem navegar com vento em popa num país em que apenas 30% da frota de automóveis têm algum tipo de cobertura e somente 11% da população contratam seguro residencial. Nesse mar aberto, é preciso tomar muito cuidado com qualquer iceberg.

ADVOGADO, É ESPECIALISTA EM DIREITO SECURITÁRIO