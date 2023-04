Um imortal em defesa do jornalismo

O tempo de ódio à imprensa, produção em escala de fake news e atos de violência contra repórteres nas cidades e no interior do País costuma ser visto com indiferença por setores importantes da opinião pública. Sob pressão, o jornalismo responde aos ataques com reportagens de fôlego. A história da profissão é outra resposta contundente às tentativas diretas ou veladas de desqualificar jornais e jornalistas.

Poucas vezes essa história foi contada com tanta elegância e profundidade como no discurso que o jornalista e escritor Ruy Castro fez ao assumir a cadeira número 13 da Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro, no dia 3 de março. Talvez contar essa história nunca foi tão necessário quanto agora – ou em qualquer tempo em que a democracia é desafiada pelos refluxos sociais e políticos.

No discurso, ele observou que entre as primeiras conquistas do homem estavam o fogo, a roda e a palavra e acentuou que foi esta última que permitiu a nossa capacidade de entender a presença no mundo. “Além disso, naqueles primórdios, o fogo e a roda se combinaram muitas vezes para destruir e matar. Já a palavra quase sempre trouxe a luz.”

Ao falar do jornalismo, ofício da palavra por excelência, Ruy relatou que a trilha sonora de sua entrada no mundo não foi quando pronunciou as primeiras sílabas, mas quando conseguiu, de chofre, ler uma manchete de jornal. Era “amor à primeira vista” e “prisão perpétua”. “Prisão da qual nunca tentei ou quis escapar”, contou.

O jornal que servira de cartilha de aprendizado para o menino de Caratinga – antes do livro escolar – e de farol para o adulto na metrópole à beira-mar era o Correio da Manhã, impresso mais influente do Rio nas primeiras seis décadas do século 20. “O que eu via à minha frente era a palavra em ação”, relatou, “que se passava nas suas primeiras páginas e nas capas das revistas”, disse. “Foi nelas que, pouco depois, em 1953, aos cinco anos, fiquei sabendo de uma mulher chamada Marilyn Monroe; em 1954, do suicídio de Getúlio; em 1955, da morte de Carmen Miranda”, disse. “Tudo era a extensão por escrito do que os adultos estavam falando na vida real”, lembrou. “Só que a História na página impressa parecia mais real do que a vida.”

Em 1965, antes que a ditadura ajudasse a asfixiar o Correio da Manhã, Ruy iniciava no matutino a carreira de jornalista. Trabalhou em diversos veículos. “Não se passou um dia em que eu não respirasse pela palavra”, contou. Era uma declaração de paixão pelo jornalismo – claro que narrada com maestria por um dos intérpretes mais sofisticados da vida brasileira.

Guerra e milagre. Na visão de Ruy Castro, quem desempenha função num jornal, seja o repórter, o editor ou o proprietário, é “correspondente de guerra”. Na batalha diária pela informação, apurar, escrever e levar uma notícia para o leitor “o mais depressa possível” revela que o jornal é um “milagre diário”, especialmente nestes tempos de informações instantâneas.

Ele lembrou grandes profissionais da redação ou da oficina. Citou os velhos Hipólito José da Costa, Evaristo da Veiga, Manuel Antônio de Almeida, dos primeiros tempos, José do Patrocínio, um dos pais da reportagem e da abolição, e Machado de Assis, gênio da literatura, mas antes tipógrafo e revisor.

Falar da formação da cultura brasileira sem mencionar jornalistas parece algo arriscado, ou um crime intencional. Ele, então, mencionou Euclides da Cunha, Rachel de Queiroz, Antonio Callado, Otto Lara Resende, Roberto Marinho e Carlos Heitor Cony, que integraram a Academia.

Como de praxe, Ruy fez referências ao patrono da sua cadeira e intelectuais que a ocuparam. Francisco Otaviano, o patrono, foi precursor da crônica, no Jornal do Comércio, nos anos 1850. A consolidação desse gênero literário, que surgiu na imprensa, mostra definitivamente o que o jornalismo representa – a lista de cronistas é uma constelação: João do Rio, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Antonio Maria, Nelson Rodrigues e tantos outros.

O novo acadêmico tirou do limbo do esquecimento um dos antecessores na cadeira 13 que foi jornalista e biógrafo como ele. O paulista Francisco de Assis Barbosa, por sua vez, não deixou apagar a memória de Lima Barreto, publicando a primeira biografia do romancista que desafiou a elite cultural. “Sua importância não está apenas em ter recuperado Lima Barreto para a literatura brasileira, embora isso já seja sem preço, mas também em ter dado uma nova dimensão à biografia no Brasil – até então, quase sempre, uma narrativa à base de material de segunda mão, já publicado, e de muita imaginação por parte do biógrafo.”

Antes de receber o colar de Fernanda Montenegro e ouvir o discurso de recepção do poeta Antonio Carlos Secchin, o novo acadêmico disse que entrava na Academia na companhia de personagens de seus livros e reportagens, citando Nelson Rodrigues, Garrincha, Carmen Miranda, João Gilberto e Tom Jobim, e grandes profissionais da imprensa, como Rubem Braga e Millôr Fernandes. Um jornalista carrega no dia a dia a história de seu ofício.

*

EDITORA-EXECUTIVA DO ‘ESTADÃO’ EM BRASÍLIA