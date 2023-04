Um mercado democrático: os casos de Israel e Brasil

O mercado é uma instituição humana, com uma história antiga e plural, como são outras práticas frutos de experimentação, como a religião, a ciência, a agricultura e as artes. Ele é produto das leis e dos valores vigentes, da tecnologia disponível e da própria ação de seus atores. Como exemplo, as infindáveis regulações talmúdicas deram as linhas para operações de crédito no período medieval e pré-moderno entre os judeus. James Carey explica como a introdução do telégrafo permitiu a construção de um mercado nacional agrícola nos Estados Unidos no século 19. E ações individuais como as de George Soros nos anos 1990 podem precipitar desvalorizações.

Nas últimas semanas acompanhamos o debate sobre os juros no Brasil. Para alguns, eles não podem ser baixados “na marra”, pois variáveis econômicas são resultado de rígidas leis que não podem ser confrontadas com a razão. Para outros, o mercado é composto de um grupo específico de pessoas de renda e origem social definidas, a cujas crenças arbitrárias não devemos nos submeter. De um lado, determinismo; de outro, voluntarismo. Entretanto, as “expectativas”, o conjunto de coisas que os investidores pensam que vão acontecer dada uma certa mudança atual, dependem da estrutura econômica e social em que os atores estão inseridos. Comparemos com o caso de Israel, onde uma proposta de reforma judicial que essencialmente acaba com a independência da Suprema Corte tramita no Parlamento.

O empresário e filantropo Michael Bloomberg alerta, em artigo no The New York Times, para o risco da reforma antidemocrática para a economia do pequeno país e seu impacto em companhias, investidores e trabalhadores locais. Segundo a Reuters, um relatório do próprio governo estima uma perda anual de US$ 14 bilhões a US$ 27 bilhões anuais no PIB caso a proposta seja aprovada. E o economista do instituto conservador que propôs a reforma judiciária escreveu uma carta aberta analisando seus impactos econômicos negativos, que já começam a se fazer sentir, com a queda do valor da moeda local e a hesitação de investidores.

Que mercado engraçado é este, tão rígido em seus mecanismos e tão diverso em suas ações? Pode ser que certos objetivos nacionais tenham peso distinto em cada mercado. Isso explicaria por que os atores econômicos não demonstraram grande preocupação no Brasil com os ataques do governo passado à independência dos Poderes, para não dizer aos direitos humanos, ao meio ambiente, à segurança urbana, à saúde e à educação, enquanto em Israel eles têm sido incisivos em gestos e palavras.

Proponho outra explicação para essa dissimilitude: nossa própria economia não se encontra atrelada aos valores da liberdade, da busca do conhecimento e do diálogo entre diferentes, como ilustram de modo extremado os casos recentes de trabalho escravo. Vinho é muito gostoso, mas não precisa de tantos PhDs para colocá-lo na prateleira. Na economia que criamos, o trabalhador não tem o poder de barganha dos jovens do setor de alta tecnologia do Silicon Wadi. Eles não podem simplesmente se mover de um país a outro, caso julguem que seus filhos não terão liberdade e segurança para crescer e se desenvolver. O medo de Bloomberg vem de seu compromisso com as liberdades e a democracia e também se ancora na visão objetiva de que Israel sem democracia não é viável.

O modo como os israelenses organizaram sua economia, baseada em nichos sofisticados e relevantes globalmente, exige excelente educação – com ensino e pesquisa voltados à vida, e não aos títulos –, liberdade de iniciativa e Estado de Direito. Sem isso, pessoas, firmas e investidores buscam outras alternativas. Soja, petróleo e minérios, com alguns produtos gourmet como café e vinho, não bastam para sustentar uma economia democrática. O poder de barganha do trabalhador é diminuto, as empresas se beneficiam mais de favores estatais que de inovação, e o respeito à Constituição deixa de ser uma questão premente para os investidores. Sim, na hora H, a Febraban entendeu as consequências de um possível segundo mandato fascista. Mas ao longo de quatro longos anos houve uma normalização de atitudes políticas que os atores econômicos, em Israel, teriam visto como mortalmente perigosas.

Aqui, o grande temor é a inflação, que está três pontos abaixo da alemã!

Se essa tese é correta, o que fazer? Um bom começo é reler os clássicos da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), porque ainda estamos lidando com setores modernos e setores atrasados, alguns com poder de barganha e outros à mercê da concorrência. Os setores mudaram, suas relações com o Estado também. Mas, assim como Raúl Prebisch e Fernando Henrique Cardoso, a pergunta permanece: como engatar numa economia moderna global que vai oferecer as bases de uma sociedade inclusiva e democrática? Não se trata, obviamente, de subsídios, dirigismo e campeões nacionais. Trata-se, ao contrário, de abrir espaço para setores novos, que terão força para competir no mercado global e exigir democracia internamente. Educação de alta qualidade é fundamental, liberdade de iniciativa também. Estado de Direito, sempre.

*

PROFESSORA DE SOCIOLOGIA DA UNESP