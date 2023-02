Um olhar crítico para os investimentos públicos em saneamento básico no Brasil

A Constituição federal dispõe que compete à União instituir diretrizes para o saneamento básico, bem como valoriza as ações de saneamento básico ao evidenciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças. O 6.º objetivo de desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU propõe assegurar disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos.

Num contexto voltado para a busca por recursos públicos e privados suficientes para a universalização dos serviços públicos de saneamento básico, a capacidade de Estados e municípios de execução da política pública também atrai o protagonismo das transferências intergovernamentais para os níveis de governo de menor poder arrecadatório, especialmente da União para os demais entes federativos.

Por exemplo, a Lei n.º 11.578/2007 dispõe sobre a transferência “obrigatória” de recursos financeiros para a execução pelos Estados, Distrito Federal e municípios de ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um programa cuja relevância vem sendo reforçada pela atual gestão do governo federal.

Inicialmente, convém observar que a aparente obrigatoriedade do repasse ainda esbarra em sua essência discricionária (O orçamento impositivo, o PAC e a aplicabilidade da legislação eleitoral. Nota Técnica n.º 29/2013, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, dezembro de 2013, Vander Gontijo, Eugênio Greggianin, Eber Zoehler Santa Helena, Ricardo Alberto Volpe): “Reforça o caráter discricionário das programações do PAC o fato de que tais programações podem ser contingenciadas, ainda que de forma reduzida em relação ao conjunto das demais despesas discricionárias. As taxas de execução do PAC nem sempre são integrais. Se as despesas do PAC fossem realmente obrigatórias, o contingenciamento estaria vedado, a teor do art. 9.º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e sua execução seria quase automática. A Lei n.º 11.578, de 2007, portanto, criou figura jurídica anômala, contraditória, cuja aparência esconde a essência, distorcendo e extrapolando o conceito tradicional consolidado acerca do que seria transferências obrigatórias.” (grifos meus).

A propósito, o Tribunal de Contas da União (TCU) já havia registrado a descontinuidade das contratações no PAC, o que resulta, em certa medida, em dificuldades no planejamento do desenvolvimento urbano pelos entes municipais, pois não sabem se poderão contar com recursos federais para seus empreendimentos, em prejuízo da manutenção de uma estrutura permanente de profissionais dedicados à elaboração de projetos (Acórdãos TCU 593/2015, 3.180/2016 e 2.153/2018, todos do plenário).

Especificamente no setor de saneamento básico, havia a expectativa de investimentos bilionários provenientes do PAC, mas com termos de compromisso firmados com volume concentrado em momentos específicos (ver gráfico 3 do relatório do Acórdão TCU 2.153/2018-Plenário).

Nota-se a repetição das dificuldades históricas do setor, pois eram garantidas linhas de investimentos com uma alternância de períodos: disponibilidade e, em seguida, escassez de recursos financeiros (Gesmar Rosa dos Santos, Júlio Issao Kuwajima, Adrielli Santos de Santana, Regulação e investimento no setor de saneamento no Brasil: Trajetórias, Desafios e Incertezas. Texto para discussão 2587. Ipea. Rio de Janeiro, agosto de 2020). Assim, o ente recebedor enfrentava e ainda pode enfrentar dois problemas: riscos de contingenciamento de recursos federais e descontinuidade de investimentos públicos no setor de saneamento.

Além disso, Estados e municípios têm como responsabilidade: 1) a elaboração dos projetos; 2) a obtenção de titularidade dominial da área de intervenção; 3) a obtenção de licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente; e 4) a definição da forma de execução por etapa ou fase (incisos II e III do art. 7.º da Portaria Interministerial n.º 424/2016, também aplicável ao PAC).

Tendo em vista que no momento da assinatura do instrumento de repasse os entes não atendem a requisitos fundamentais como os supracitados, criou-se a possibilidade da adoção de cláusulas suspensivas, que funcionam como cláusulas de eficácia, condicionando a liberação dos recursos previstos somente após o atendimento do respectivo requisito, o que protege o erário federal, conforme já afirmou o Acórdão TCU 1.126/2007-Plenário.

Em relação aos instrumentos de repasse de transferências voluntárias da União operacionalizados na Plataforma+Brasil, as cláusulas suspensivas constituem um grande desafio aos administradores públicos. De aproximadamente 190 mil instrumentos firmados entre 2008 e 2020, que correspondiam a aproximadamente R$ 150 bilhões de possíveis transferências, mais da metade foram celebrados com condições para sua eficácia, conforme relatório da Controladoria-Geral da União (CGU. Cláusulas Suspensivas dos Instrumentos de Transferências Voluntárias da União Operacionalizados na Plataforma+Brasil. Exercício 2021. Relatório de Avaliação, 10 de maio de 2021).

Portanto, investimentos plurianuais descontínuos e de alta materialidade, provenientes de recursos não onerosos de natureza discricionária, associados a um contexto de falta de atendimento tempestivo por Estados e municípios de requisitos básicos das cláusulas suspensivas, com pendências associadas à elaboração de projetos e à obtenção das licenças ambientais, continuarão sendo um desafio para a efetiva universalização dos serviços públicos de saneamento básico, mesmo num cenário de disponibilidade de recursos públicos federais.

