Opinião | Um semipresidencialismo tupiniquim

Nas democracias ocidentais, o presidencialismo, em evolução política dos regimes monárquicos após a Revolução Francesa, ainda se caracteriza por relativa concentração de poder nas mãos do Executivo em relação ao Legislativo.

Contudo, a sua governabilidade depende do apoio de bancadas legislativas, garantidoras de sua sustentabilidade política, como é notório em nossa República. Por mais frágil que seja o poder do Legislativo, requer-se dele o compromisso constitucional de sua concordância com as normas a serem executadas. Obviamente, tal apoio tem o seu preço, o “toma lá, dá cá” se materializa por privilégios setoriais cedidos via financiamentos privilegiados e por tributação e distribuição de recursos orçamentários, afetando desigualmente segmentos da sociedade e, em última instância, os membros da coletividade, com impactos sobre o desenvolvimento econômico e social. Do imiscuir de (in)competências dos Poderes, decorre uma das fragilidades da Democracia.

Felizmente, e com mais denodo nos dois últimos mandatos presidenciais, o Legislativo vem se empoderando em sua principal atribuição constitucional, o legislar. E, graças à visão dos constituintes de 1988, incluiu-se dentre as comissões parlamentares, uma Comissão Mista de Orçamento (CMO), composta por deputados federais e senadores. Em razão da prevalência do Executivo na elaboração do Orçamento Federal, a função atual da CMO continua como meramente homologatória das propostas do Ministério do Planejamento, ou seja, das necessidades de governabilidade do Executivo e das limitantes idiossincrasias e ideologias (socialismo de Estado e neoliberalismo) dos presidentes da vez.

Por meio de uma PEC constitucional, pode-se transferir a elaboração do Orçamento do Poder Executivo à CMO. Dessa forma, se manteria a execução orçamentária a quem de direito e obrigação, passando sua formulação e efetiva fiscalização às mãos dos 513 deputados federais e 81 senadores. Em adequado semipresidencialismo, ao outorgar ao Legislativo a elaboração do planejamento, principal instrumento de política econômica responsável por tributação e distribuição dos recursos arrecadados (portanto, do crescimento do PIB e do bem-estar da população), todas as bancadas parlamentares seriam doravante minoritárias, com ajuste dos variados interesses negociados democraticamente a nível de Câmara e Senado, sem intromissão do Executivo.

Dispensável a figura de primeiro-ministro, com todos os seus percalços do entrelaçamento entre funções executivas e legislativas.