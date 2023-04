Um SUS do século 21

Dados em saúde são essenciais para que tenhamos um retrato da realidade, mas, para construirmos políticas públicas baseadas em evidências científicas, eles não bastam. Precisamos tratá-los, analisá-los e transformá-los em ações eficientes. Este é um dos grandes desafios do País: converter dados em informações para estruturar, de fato, o Sistema Único de Saúde (SUS) do século 21.

No Brasil, dados não faltam. O Ministério da Saúde, por exemplo, tem uma das maiores redes de bancos de dados de pacientes do mundo. São mais de 800 sistemas com atualizações periódicas, realizadas pelos profissionais que estão na ponta do atendimento público, nos municípios e nos Estados.

Os sistemas são grandiosos, em razão das dimensões continentais do Brasil e do tamanho da sua população, mas precisamos melhorar a qualidade dos dados gerados e incluir as localidades mais remotas do País. Segundo os Painéis de Indicadores da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, um quarto dos municípios brasileiros não tinha, em outubro de 2022, acesso ao prontuário eletrônico.

Outra questão é que muitas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) utilizam prontuários próprios – ou não utilizam nenhum tipo. Há, ainda, aquelas que têm múltiplos sistemas, ou seja, as equipes precisam preencher um mesmo dado em várias plataformas, o que impacta na rotina dos profissionais.

Também influencia a qualidade dos dados a falta de motivação das equipes para atualizar os bancos. Como os dados não são transformados em informações e raramente os profissionais recebem retorno do que é feito com eles, não percebem a importância e o resultado e se sentem, com razão, desmotivados a inseri-los. Sem falar que há municípios que ainda sofrem com falta de internet e infraestrutura desatualizada.

Hoje o principal desafio é fazer com que as diferentes bases de dados, que funcionam de forma descentralizada, dialoguem entre si. A inserção de dados do paciente num sistema é feita manualmente, normalmente após eles terem sido anotados em papel. Por isso, os erros são frequentes. Um problema comum são as diferentes formas que um mesmo nome é escrito. O meu, por exemplo, pode aparecer como Jorge Kalil, da maneira correta, mas também George Kalil, Jorge Kallil, etc. O mesmo ocorre com nomes de doenças (chikungunya/chikungunia), datas e endereços.

A ausência de um identificador único que permita reconhecer uma mesma pessoa nos diferentes sistemas faz com que tenhamos apenas dados soltos.

Este é um importante avanço que precisa ser feito: articular e conectar todos os bancos de dados, promovendo eficiência na gestão existente, de forma paulatina. Nesse sentido, a criação constante de sistemas, em substituição aos já existentes, não parece ser o melhor caminho, porque demanda custo de implementação e uma curva de aprendizagem longa de toda a área técnica, nos mais diferentes níveis. Tal desafio carece de esforços de toda a sociedade, incluindo a academia e instituições não governamentais.

Após a articulação e conexão dos bancos de dados, será possível cruzar, por exemplo, a base de vacinados no SUS com a de pacientes que contraíram determinada doença, e utilizar as informações para a tomada de decisões em saúde pública.

A integração nacional de bancos de dados agilizará o diagnóstico médico, viabilizando a estruturação, com informações já existentes no sistema, de uma espécie de linha da vida do paciente, com histórico de atendimentos, doenças e medicações utilizadas. Vai, também, acelerar a atuação da vigilância epidemiológica no controle de novos surtos. A integração de dados dos registros de infecções ocorridas durante a gestação – que hoje são feitos em diferentes sistemas, que não se comunicam – teria alertado o País, em 2015, de que grávidas infectadas pelo zika vírus estavam dando à luz bebês com microcefalia.

Um ponto de atenção na discussão de uso de bancos de saúde é a anonimização dos dados de modo a garantir o sigilo das informações sensíveis, aquelas que podem identificar um indivíduo, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Ela é essencial para que possamos fazer ciência aberta, que propõe um novo jeito de produzir, organizar e compartilhar o conhecimento científico, com mais colaboração e transparência.

Sob o ponto de vista da gestão, a integração nacional de dados permitirá a alocação de pessoal e de recursos financeiros em áreas estratégicas para contenção de surtos e o acompanhamento do surgimento de novos patógenos com grande potencial de infecções que podem causar emergências sanitárias.

Por fim, tão importante quanto produzir a informação a partir do dado é aprimorar a capacidade analítica para a indução de políticas públicas de prevenção de doenças e agravos, assim como de promoção da saúde.

*

IMUNOLOGISTA, PROFESSOR DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), FOI DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO TODOS PELA SAÚDE (ITPS)