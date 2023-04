Veraneio o ano todo

Os repetidos desastres na época de chuvas no Brasil têm causas globais, como o desmatamento e a queima de petróleo, mas também locais, como o uso inadequado do solo, que deixa bairros inteiros à mercê das tempestades, com grande custo humano e material. É preciso pensar com criatividade e ousadia como aproveitar de modo econômica e ambientalmente sustentável nosso potencial turístico – o que a mais recente tragédia no litoral norte de São Paulo mostra ser tarefa urgente.

O governo federal já sugeriu expandir programas habitacionais, mas acredito que, antes de construir mais – o que gera custos para o Tesouro, além de pressionar os recursos naturais –, é preciso verificar se há de fato um déficit habitacional na região ou apenas um mau uso do estoque atual de moradias. Quem visita o litoral em feriados nacionais vai achar que a ocupação de casas de veraneio, hotéis e pousadas está no limite. No resto do ano, entretanto, temos bairros inteiros esvaziados e comércio ocioso.

Então é este o problema, que se repete em outras regiões turísticas: um estoque de moradias muito maior, ao longo do ano, que o utilizado. Como melhorar esse uso, abrindo espaço para a população empurrada morro acima, sem equipamentos urbanos básicos? Em primeiro lugar, distribuindo o turismo ao longo do ano, flexibilizando os feriados para os trabalhadores, com legislação e fiscalização apropriadas, aproveitando o fato de que no Brasil temos um clima convidativo o ano todo.

E as férias escolares? Ora, as férias escolares serviram no passado para que as crianças pudessem ajudar na colheita, uma legítima necessidade social de trabalho coletivo e concentrado, que já não mais faz sentido. Elas também poderiam ser flexibilizadas, com cada escola escolhendo o seu recesso ou permitindo que as crianças se ausentem por algumas semanas por ano, compensando com tarefas adicionais. Essas mudanças exigem inteligência e coordenação, mas teriam muitos benefícios, desafogando o transporte e a hospedagem nos períodos de maior procura e gerando renda na baixa estação.

Além disso, as prefeituras poderiam estimular o uso mais intenso das moradias já existentes, introduzindo um diferencial de IPTU para quem faz melhor uso das propriedades, idealmente sem aumento no montante arrecadado. Isso estimularia os donos de imóveis a alugarem suas propriedades para outros veranistas no período em que não as estão utilizando, ou para moradores locais, caso julguem mais compensador agora que podem viajar na baixa temporada. Auxílios governamentais poderiam ser destinados àqueles para quem, mesmo com essa maior oferta, ainda faltaria renda para morar em áreas regulares.

Uma consequência positiva do melhor uso do estoque de moradias atual seria exatamente a geração de renda como um todo nos municípios turísticos, pois uma população maior ao longo do ano atrairia prestadores de serviços de toda natureza: comerciantes, profissionais liberais e técnicos, além de pessoal ligado diretamente ao turismo. As economias locais ganhariam densidade e previsibilidade, gerando mais tributos, que, idealmente, seriam empregados em melhores escolas, serviços de saúde e urbanos em geral, num círculo virtuoso.

Outra consequência positiva seria a maior segurança dos bairros turísticos, que agora contariam com um mix populacional permanente de moradores locais de várias faixas de renda, inclusive aqueles profissionais atraídos pela demanda mais estável de serviços, além dos veranistas proprietários e locatários. Notem que uma estável população local, contribuinte de impostos municipais, traria dinamismo e transparência à política das cidades turísticas. É claro que a perspectiva desse mix talvez repugne alguns de nossos concidadãos, que preferem ver o morro despencando estrada abaixo a compartilhar a praia com o povo, mas talvez estejamos num ponto em que a urgência ambiental fale mais alto.

Resumidamente, teríamos com essas medidas institucionais e sem custo um melhor aproveitamento do estoque de moradias em bairros urbanizados, por meio da distribuição de seu uso turístico ao longo do ano. Isso aumentaria a oferta de moradias para aluguel de longo prazo tanto para a população de menor renda que hoje mora em bairros irregulares como para prestadores de serviços atraídos por um mercado mais estável. Esse movimento geraria mais renda como um todo e, portanto, mais impostos, que devem ser revertidos em melhores serviços urbanos. Auxílio a famílias de renda muito baixa seria dado na forma de auxílio-aluguel, mais barato que a construção de novas unidades.

O mercado é uma instituição humana; não é nem um demônio nem um anjo redentor, como alguns debates econômicos recentes podem fazer crer. Precisamos manejá-lo para obter o maior bem-estar possível, com o menor uso de recursos financeiros e também ambientais. Essa solução institucional e de mercado é um exemplo do que podemos fazer para usar recursos coletivos pensando no bem comum, no meio ambiente e também na construção de uma sociedade mais justa e amiga. Neste momento em que o governo federal aponta para a colaboração com outros Poderes e instâncias na busca de soluções para nossos problemas, é possível e necessário buscar formas inovadoras de enfrentá-los.

PROFESSORA DE SOCIOLOGIA DA UNESP