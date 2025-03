Opinião | Vulnerabilidade climática e abastecimento de água

As mudanças climáticas já chegaram. Nos noticiários, já parece ser comum vermos enchentes nas ruas, com carros arrastados e pessoas sendo resgatadas às pressas. Em nossos celulares, a Defesa Civil emite alertas de chuvas fortes com uma frequência cada vez maior. Com tudo isso acontecendo, surgem algumas perguntas: estamos preparados para lidar com esses efeitos? Como fica o abastecimento de água nessa história?

O ponto de partida é entender a situação: nossa infraestrutura básica ainda é precária, mais de 32 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e cerca de 90 milhões vivem sem coleta de esgoto. Todos os dias, são despejadas na natureza mais de 5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento. Perante o vívido efeito negativo dos eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas e tempestades, os problemas já enfrentados pelo setor de saneamento são intensificados, gerando riscos e sobrecargas ao sistema e, consequentemente, afetando a população.

Tempestades que duram muitos dias podem aumentar a quantidade de sedimentos nos mananciais, dificultando o tratamento da água. Além disso, chuvas intensas sobrecarregam os sistemas de drenagem e de tratamento de esgoto, resultando em alagamentos e rompimento de tubulações. Esses fatores têm como consequência a contaminação das fontes de água quando ocorrem rompimentos nas tubulações de esgoto e a falta de abastecimento quando o rompimento acontece na rede de água. A falta de sistema de coleta e tratamento de esgoto também é um problema. Durante as tempestades, o esgoto bruto se mistura com a água da chuva, trazendo uma série de doenças às pessoas.

As ondas de calor, por sua vez, impactam o volume dos corpos d’água, elevam a contaminação e aumentam tanto a demanda por energia quanto o consumo de água da população. Secas meteorológicas afetam o abastecimento dos mananciais, reduzindo a disponibilidade de água e levando à necessidade de racionamento da oferta ou ao uso de fontes alternativas, que muitas vezes são de menor qualidade.

Esses riscos, quando se materializam, criam cenários semelhantes aos que estamos presenciando neste início de 2025, pressionando ainda mais os sistemas de saneamento, que frequentemente operam no limite da capacidade.

Um estudo do Instituto Trata Brasil, em parceria com a WayCarbon, evidencia as principais ameaças climáticas nas regiões do País com base numa projeção climática até 2050. No Norte, tempestades e ondas de calor representam os maiores riscos, cenário também observado na Região Sudeste. No Nordeste, as secas e ondas de calor são as principais ameaças, refletindo um padrão semelhante ao encontrado no Centro-Oeste. Já na Região Sul, as tempestades se destacam como a maior ameaça climática.

O que todas as regiões têm em comum é a necessidade urgente de adotar estratégias de adaptação e mitigação climática para fortalecer a infraestrutura básica de saneamento. Para a população, a materialização dos riscos climáticos intensifica a desigualdade no acesso a serviços de água e de esgotamento sanitário, especialmente em áreas urbanas periféricas e rurais, que enfrentam maiores dificuldades de infraestrutura.

O Brasil ainda está muito aquém de realizar o aporte necessário para universalizar o saneamento. Ainda restam R$ 509 bilhões a serem investidos até 2033, o que equivale a R$ 46,3 bilhões anuais. A média de investimentos dos últimos cinco anos disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis), de 2018 a 2022, é de aproximadamente R$ 20,9 bilhões. Isso significa que o investimento precisaria mais do que dobrar em todos os anos subsequentes para que a universalização seja possível até 2033.

O ano de 2025 representa uma oportunidade para estimular o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a gestão inteligente das cidades, dos recursos hídricos e a implementação de ações para mitigar os riscos climáticos. Este ano marca o início dos mandatos de milhares de prefeitos e vereadores, sendo o momento ideal para estabelecer as bases e definir as ações prioritárias para os próximos anos de governo.

Investir em sistemas robustos de captação, tratamento e distribuição de água, além de coleta e tratamento de esgoto, sistemas esses que sejam projetados e implementados levando em conta as variáveis climáticas, é uma ação imprescindível para garantir que a população tenha acesso ao básico e assegurar a resiliência das cidades frente aos desafios climáticos.

Com os olhos do mundo voltados para o Brasil por causa da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30), um dos maiores eventos sobre mudanças climáticas, que ocorrerá em novembro em Belém (PA), surge uma oportunidade para centralizar a discussão do tema na agenda nacional. Este é o momento para fomentar e desenvolver ações efetivas que possam prevenir catástrofes anunciadas. O preço da falta de investimento em mitigação e adaptação às mudanças climáticas não deve recair sobre o cidadão.