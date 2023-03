Yanomamis e a prevenção à lavagem de dinheiro

Com a revelação da operação de garimpo ilegal em terras Yanomamis no começo deste ano – cobrindo o caminho do ouro que ia desde a exploração ilegal em terras indígenas até a intermediação por Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs), empresas autorizadas a operar pelo Banco Central e fiscalizadas pela autarquia –, ganhou espaço a problemática presunção de boa-fé do vendedor do metal estabelecida na Lei Federal n.º 12.844/2013.

No artigo 39 da referida lei, estabelece-se que a prova da regularidade da primeira aquisição de ouro produzido por regime de aproveitamento (incluído o de lavra garimpeira) se dá pela emissão de nota fiscal de aquisição por uma instituição autorizada pelo Banco Central a realizar a compra do ouro – uma DTVM.

O parágrafo 4.º acrescenta: “Presumem-se a legalidade do ouro adquirido e a boa-fé da pessoa jurídica adquirente quando as informações mencionadas neste artigo, prestadas pelo vendedor, estiverem devidamente arquivadas na sede da instituição legalmente autorizada a realizar a compra de ouro”. A lei vai além, e o artigo 40 disciplina o mercado secundário, dizendo que “a prova da regularidade da posse e do transporte de ouro para qualquer destino, após a primeira aquisição, será feita mediante a apresentação da respectiva nota fiscal”.

Esta bizarra disposição legal cria uma presunção de regularidade para fins de regulação da mineração ímpar em nosso ordenamento e serve de cheque em branco para que intermediários financeiros entrem na cadeia do ouro emitindo o primeiro processo de “formalização” desse recurso na economia.

Como resultado, muito se tem falado no papel que as DTVMs podem estar prestando para lavar o “ouro de sangue”. Parte do ouro comprado deriva de crimes cometidos diretamente contra a população indígena, além de crimes ambientais e de grilagem.

A conclusão é de que esta presunção de boa-fé estipulada na lei serve de escudo para as DTVMs e impede a real apuração da origem do ouro, em especial por quem compra o metal dessas instituições, como joalheiros.

O que se tem omitido dizer, porém, é que as DTVMs têm, sim, a obrigação de apurar informações sobre a origem do ouro, não para fins de regulação minerária ou da Lei 12.844/13, mas porque são pessoas obrigadas a ter controles de prevenção à lavagem de dinheiro, nos termos da Lei de Lavagem, a qual deixa claro que entidades financeiras, como as DTVMs, são obrigadas a ter “políticas, procedimentos e controles internos” voltados à prevenção à lavagem de dinheiro. A norma aplicável às DTVMs é a Resolução Bacen n.º 3.978, editada em 2020 e que estabeleceu o regime de “abordagem baseada em risco” para fins de prevenção à lavagem. Isso significa que as DTVMs devem desenvolver minuciosa Avaliação Interna de Risco que tem de considerar o perfil de risco “das atividades exercidas pelos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados” (artigo 10, § 1.º, IV).

A avaliação de risco dos parceiros deve levar em consideração os procedimentos destinados a conhecer ditos parceiros, e a obrigatoriedade desse procedimento decorre da Lei de Lavagem, de modo que a “presunção de boa-fé” minerária em nada afeta a extensão dessa tarefa, que tem por objetivo a prevenção do crime de lavagem.

As DTVMs devem classificar cada parceiro pelos preceitos de risco de sua Avaliação Interna de Risco e manter informações atualizadas sobre o parceiro e sobre a classificação de risco deste parceiro.

O mínimo que se pode esperar é que parceiros do segmento de mineração sejam classificados como risco mediano, uma vez que a própria Avaliação Nacional de Riscos (documento oficial de mapeamento de riscos de lavagem do governo federal) assim dispõe: “A vulnerabilidade ponderada do setor de metais preciosos, para fins de LD/FT no Brasil, foi classificada como média. No Brasil, o setor de mineração ainda não é regulado para fins de PLD/FT em todas as etapas da cadeia de comercialização. Ademais, a vasta extensão do território explorável para ouro e pedras preciosas, as dificuldades inerentes na identificação e combate da mineração ilegal e o desconhecimento das obrigações de PLD/FT por parte da grande maioria dos integrantes do setor são fatores que corroboram para tal vulnerabilidade”.

As DTVMs que anseiam por operar na legalidade devem ter sua Avaliação Interna de Risco a postos para uma supervisão do Banco Central, que pode (e deve) ocorrer a qualquer momento. Mais do que isso, todas as informações que elas têm de seus parceiros precisam ser revisitadas para que as instituições decidam se devem ou não realizar comunicações de operações e situações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com base nos dados que vêm sendo revelados sobre o garimpo em terras Yanomamis.

As DTVMs em desconformidade precisam se adequar imediatamente e revisitar seu histórico de operações, porque a leniência numa situação como esta pode expor não apenas a companhia a multas milionárias, como também seus administradores, que também estarão sujeitos a procedimentos criminais.

*

ADVOGADO