Fatos ao gosto do freguês

Ao julgar “imprestáveis” todas as provas obtidas a partir do acordo de leniência firmado pela Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), parece ter dado o impulso que faltava para uma onda revisionista que já se prenunciava desde o início do ano no País. Antes fosse um movimento voltado ao aprimoramento das instituições e dos processos de combate à corrupção, maculados pela atuação enviesada, para dizer o mínimo, de alguns membros do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal. Na superfície, até pode ser isso. Mas, ao que tudo indica, trata-se antes de uma desabrida cruzada pela reacomodação dos fatos, como se a sociedade brasileira fosse composta integralmente por tolos ou indivíduos de memória curta.

Menos de 48 horas após a posse do presidente Lula da Silva, já estava claro que os acordos de leniência assinados por empreiteiras que ganharam muito dinheiro durante gestões petistas por meio de contratos eivados de vícios haviam entrado na alça de mira do novo governo e do Tribunal de Contas da União (TCU). Basta lembrar que o ministro Rui Costa, enquanto ainda acomodava seus pertences no gabinete da Casa Civil, defendera a contratação dessas empresas para “acelerar” obras públicas “sem depender do Orçamento”, sugerindo que as multas bilionárias decorrentes daqueles acordos poderiam ser substituídas por prestação de serviços. Por sua vez, o presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, tornou-se um dos principais articuladores dessa “solução”, chamemos assim, para as obras paradas Brasil afora.

Nove meses se passaram e, pouquíssimos dias após o despacho de Dias Toffoli, por si só problemático por envolver o STF com uma névoa de parcialidade que se moveria de acordo com os ventos da política, foi a vez do subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado, pedir à Corte de Contas que sejam extintas as penalidades impostas às empreiteiras envolvidas em casos de corrupção. Considerando-se que provas obtidas por meios considerados ilegais não podem, evidentemente, servir para condenar pessoas físicas ou jurídicas, estar-se-ia diante de procedimento corriqueiro, não fosse o tom político do pedido do representante do parquet. À moda de Dias Toffoli, o pedido de anulação das sanções formulado por Lucas Furtado indica que há mais em jogo do que o saneamento dos erros processuais cometidos pelas autoridades na celebração dos acordos de leniência.

Segundo Lucas Furtado, a Lava Jato “acabou com a indústria da construção civil pesada”, além de ter instalado “um clima de terra arrasada” no Brasil. Nesse sentido, para o subprocurador-geral, reabilitar as empreiteiras que, por confissão de seus próprios representantes legais, ganharam rios de dinheiro pagando propina a agentes públicos, seria reparar um “erro histórico”. O subprocurador-geral junto ao TCU vai além: a Corte de Contas deveria, ainda, “calcular os danos causados ao erário pela Lava Jato e cobrar dos agentes responsáveis o débito acarretado à União”. Nada menos. Hipérboles podem funcionar muito bem em cima de palanques. Como membros do Poder Judiciário e do Ministério Público não disputam eleições, nem muito menos devem se ocupar de questões políticas no desempenho de suas atribuições constitucionais, suas manifestações públicas deveriam estar circunscritas à técnica da fundamentação jurídica.

Se o subprocurador-geral junto ao TCU entende que é o caso de reabilitar as empreiteiras consideradas inidôneas com base em provas anuladas pela Justiça, tornando-as aptas a contratar com a administração pública novamente, que defenda a posição do parquet sem aviltar a inteligência ou fazer pouco-caso da memória de muitos brasileiros. E que a Corte de Contas, ao se debruçar sobre o pedido, inclusive sobre a anulação das multas, não se preste a fingir que os fatos não são fatos, isto é, que o envolvimento de um punhado de empreiteiras com o maior esquema de corrupção de que se tem notícia no País simplesmente não existiu.