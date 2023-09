O crédito tributário no IBS

Neste artigo, analiso a questão do crédito tributário no contexto da PEC 45, em comparação com o sistema atual. No regime de Imposto sobre Valor Adicionado (IVA), preconiza-se tributar apenas a agregação de valor. O próprio ICMS foi forjado sob essa diretriz. Do ponto de vista jurídico, essa ideia econômica é instrumentalizada pela não cumulatividade, que confere ao contribuinte o direito de abater na etapa seguinte o imposto recolhido pelo elo anterior.

Exemplo: um distribuidor vende R$ 50 mil de medicamentos para uma farmácia e recolhe R$ 6 mil de ICMS. A farmácia vende os medicamentos por R$ 80 mil e deve recolher R$ 9,6 mil de ICMS. Mas, como tem direito de abater o que o distribuidor recolheu na operação anterior, a farmácia irá pagar efetivamente R$ 3,6 mil.

É verdade que a não cumulatividade plena seria alcançada se todas as operações anteriores tributadas pelo ICMS gerassem ao adquirente o direito de crédito. Ocorre que a aquisição de alguns bens, embora sejam tributados pelo ICMS, não confere ao adquirente esse direito, a exemplo da compra de material de uso e consumo. Esse ponto poderia ser resolvido sem virar de cabeça para baixo o capítulo tributário da Constituição.

Problema distinto é a devolução do crédito acumulado. Ao fazer o encontro de débitos e créditos tributários de um determinado período, o contribuinte pode ter “saldo devedor” (que gera a obrigação de recolher o imposto) ou “saldo credor” (que gera o direito de transportar esse saldo para o período seguinte de apuração). Esse saldo credor, em algumas hipóteses expressamente previstas, pode ser apropriado como “crédito acumulado”. Dito de outra forma, o contribuinte pode usá-lo para outros fins que não só abater o imposto devido. Por exemplo, para pagar fornecedores.

Caso não seja possível a utilização, algumas legislações, como a de São Paulo, permitem a sua transferência para outro contribuinte. Essa transferência, antes baseada apenas no critério de conveniência e oportunidade, passou a ser feita por critérios objetivos, por meio do ProAtivo, programa que modernizei na minha gestão na Sefaz-SP. Não se trata, propriamente, de uma devolução de créditos ou de um ressarcimento, mas da transferência do crédito acumulado gerado por hipóteses específicas, como a exportação. Percebam, portanto, a peculiaridade do crédito acumulado.

Muitos Estados acabam se financiando em cima dos contribuintes, exatamente porque devolvem pouco crédito acumulado. Por outro lado, é possível constatar que, sim, essa atividade, típica das Administrações Tributárias (ATs), é complexa e demandante. O risco a ser evitado é sair distribuindo dinheiro público a quem não tem direito.

Na PEC 45, a devolução de créditos, sem a distinção feita acima, será comandada pelo Conselho Federativo (CF), órgão de representação dos Estados e municípios. A pretensão é de que o Conselhão arrecade e, ao verificar o pagamento do imposto, em cada etapa, reconheça o direito ao crédito. Um erro. No lugar disso, deveríamos aprimorar a sistemática atual, de abatimento do crédito gerado na etapa anterior, algo que já funciona bem, expandindo as hipóteses e critérios de geração de crédito.

Claramente, há uma dificuldade de compreensão dos conceitos de saldo credor e de crédito acumulado. O saldo credor é o crédito utilizado para a sua função natural, que é abater o valor devido do imposto, com a peculiaridade de, em determinado período, o contribuinte ter um valor de créditos superior ao dos débitos. Por essa razão, ele não precisa ser auditado para ser acessado. O crédito acumulado, por sua vez, precisa ser auditado pelo Fisco, que checa o enquadramento nas hipóteses de geração de crédito acumulado, bem como o valor do crédito.

Os idealizadores da reforma argumentam que só o imposto efetivamente pago seria ressarcido, como se tivessem descoberto a pólvora, o que demonstra o desconhecimento das consequências de adotar este critério único. Autorizar o uso e a transferência do saldo credor com base nisso seria desastroso. Haveria uma crise fiscal nos Estados e municípios, pela erosão do financiamento estatal.

Ainda, representaria um estímulo a novas práticas fraudulentas. Nada impediria a emissão de notas frias, a fim de gerar créditos (direitos de receber dinheiro) contra o CF, a não ser a fiscalização forte. Mas o CF não seria só um algoritmo? Cabe perguntar se um algoritmo dispõe de auditores fiscais, advogados, servidores qualificados, etc.

O conselho vai “coordenar” as Administrações Tributárias, argumenta-se. Para quem conhece as ATs, é impensável um modelo no qual Brasília defina tudo, sem prejuízo ao financiamento de políticas públicas. Minha proposta para o crédito tributário é o comando estadual, separando o que é o crédito normal (atualmente utilizado de imediato nas etapas dos processos produtivos) do chamado crédito acumulado.

O controle do IBS pelo respectivo Estado garantiria a boa fiscalização, blindando a arrecadação tributária. Não adianta dizer que o pagamento do imposto será a condição para devolver o crédito, algo nem sequer previsto na PEC 45. Impressiona o fato de tudo isso passar batido, sob aquele argumento do “vamos aprovar qualquer coisa, pois é melhor do que nada”. É mesmo?

Economista-chefe e sócio da Warren Investimentos, foi secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (2022) e diretor-executivo da IFI (2016-2022)