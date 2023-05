Sugestões para o Senado melhorar o arcabouço fiscal

A Câmara dos Deputados fez um bom trabalho no arcabouço fiscal. Na quarta-feira passada, encerrou-se a votação do projeto, que seguiu para o Senado. Lá, será relatado pelo senador Omar Aziz, um veterano que é capaz de tricotar com quatro agulhas. Vou ousar, no entanto, elaborar três sugestões. Antes, vamos entender o que se tem até aqui.

O deputado Cláudio Cajado, relator na Câmara, conseguiu: 1) inserir o Fundeb no novo limite de gastos (preservando os aumentos constitucionais até 2026); 2) trazer um conjunto de gatilhos para o caso de rompimento da meta de resultado primário; 3) obrigar o governo a contingenciar gastos; e 4) obrigá-lo à apresentação de uma trajetória sustentável para a dívida em horizonte de dez anos; entre outros pontos.

No caso do item 2, se o governo romper a meta de resultado primário fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), as seguintes proibições serão acionadas: criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira; criação de auxílios e outros benefícios; nova despesa obrigatória ou seu aumento acima da inflação; novos financiamentos, subsídios, subvenções e renegociações de dívidas em geral; e concessão de benefício tributário. (Ver incisos II, III e VI a X do artigo 167-A da Constituição.)

Se a meta de resultado primário for rompida pelo segundo ano consecutivo, serão acionadas mais três proibições: contratação de pessoal, a não ser para reposições; realização de concurso público; e concessão de aumentos a servidores públicos em geral. (Ver incisos I, IV e V do mesmo artigo.)

Se o governo descumprir a meta da LDO em 2024, por exemplo, as primeiras sete restrições serão acionadas em 2025. Caso descumpra também em 2025, então as outras três passariam a valer em pleno ano eleitoral (2026). Para mudar isso, seria preciso alterar a lei complementar. Não é pouco.

Essas amarras impedem quase qualquer tipo de aumento real de gastos. A esse arsenal se soma o redutor sobre o crescimento do limite de gastos, que já constava da proposta original da Fazenda. A saber, quando a meta de primário for rompida, o limite de gastos crescerá pela variação real da receita líquida acumulada em 12 meses até junho do ano de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) multiplicada por 50% (e não por 70%, regra geral).

Por sua vez, o contingenciamento será mandatório. Se não for feito até o limite do possível e a meta de resultado primário for descumprida, a Lei de Responsabilidade Fiscal será infringida.

Apesar desses elementos positivos, o arcabouço ainda pode ser melhorado. Primeiro, obrigando a que a redução de 70% para 50% incida já no ano seguinte ao do rompimento da meta de primário (e não dois anos após). Segundo, retirando a fixação de um porcentual mínimo para as despesas discricionárias. Terceiro, excluindo a regra de exceção para o limite de gasto em 2024. Tudo isso aperta a regra no início e preserva o equilíbrio fiscal intertemporal.

Sobre a primeira, vale dizer, a aplicação dos 50% só se dará dois anos após o exercício em que a meta de primário houver sido descumprida. É que o momento de verificação da meta será o da elaboração do Orçamento. Exemplo: se, na elaboração do Orçamento de 2025, em agosto de 2024, constatar-se que a meta de primário havia sido descumprida em 2023, então o limite de gastos para 2025 crescerá pelo fator de 50%. O ideal é aplicar os 50% já em 2024. Basta condicionar, na elaboração do Orçamento, a dotação equivalente à diferença entre 70% e 50% à verificação do cumprimento da meta de primário em janeiro próximo.

Sobre a segunda sugestão, o porcentual mínimo de execução de despesas discricionárias fixado em 75% da previsão para esses gastos no Orçamento reduz o grau de liberdade para cumprir a meta de primário. A preservação de serviços essenciais deveria ser feita, ano a ano, avaliando-se as despesas, e não carimbando a lei.

A terceira sugestão é corrigir a regra de exceção de 2024. A saber, da forma como está, o limite de gastos crescerá pela regra geral, mas esta poderá ser substituída pela aplicação de 70% da projeção de crescimento da receita líquida apresentada pelo próprio governo no segundo bimestre de 2024 para o próprio ano. Por exemplo, se a regra geral indicar crescimento real de 1,1%, mas a regra de exceção indicar 1,5%, o limite de gastos crescerá por essa segunda taxa. Na prática, o governo estará autorizado a suplementar o Orçamento de 2024 em 0,4% (1,5% menos 1,1%) da base inicial. Se, ao término do ano, a projeção de receita não se confirmar, a diferença entre a projeção e a variação efetiva será abatida no limite para 2025.

Esse espaço fiscal adicional de 2024 afetaria permanentemente o limite de gastos a partir de 2025, já que apenas o erro de projeção seria expurgado. Sem contar o problema matemático de usar duas vezes a receita de 2024 (ou parte dela) para calcular o limite de 2025. A sugestão é suprimir o artigo 15 como aprovado pela Câmara.

O senador Omar Aziz não precisa de palpites. Entretanto, sei que ele apreciará a possibilidade de debater esses pontos, dado seu espírito público – pude constatá-lo quando apoiou fortemente a Instituição Fiscal Independente (IFI) nos seus anos iniciais.

*

ECONOMISTA-CHEFE E SÓCIO DA WARREN RENA, FOI SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO E O PRIMEIRO DIRETOR EXECUTIVO DA IFI