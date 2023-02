Fins legítimos; meios, nem tanto

Passados quase cinco anos do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes, é vergonhoso, revoltante e entristecedor que o Brasil ainda desconheça quem foram os seus mandantes. O quinquênio da pergunta “quem matou Marielle?” é um péssimo agouro para as legítimas expectativas em ver o caso finalmente esclarecido. Um crime levado a cabo tão covardemente e, ao que tudo indica, pelos motivos mais desprezíveis, merece ter um destino diametralmente oposto ao da fria inconclusão.

Seguramente imbuído de nobres intenções e da esperança de trazer energia renovada à já prolongada investigação conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, resolveu agir. Requisitou a abertura de inquérito policial à Polícia Federal, determinando que sejam investigadas todas as circunstâncias do crime em questão.

Não cabe aqui discutir o quão primordial é o esclarecimento do caso Marielle – o fim –, pois isso está no plano da mais absoluta evidência. Cabe, contudo, um alerta quanto às formas legais disponíveis a tanto – os meios. Há uma diferença fundamental entre o que é legítimo e o que é legal. São conjuntos nem sempre coincidentes. É certo que ao Estado cabe única e exclusivamente se mover dentro do que é legal. É a lei que o autoriza a agir. E ponto. Nenhuma conduta estatal poderá receber salvo-conduto simplesmente por, sob algum qualquer ponto de vista, ser qualificável como legítima, justa, valorosa. Para o Estado, não há legitimidade fora da arena da legalidade.

A requisição de abertura de inquérito policial dirigida pelo ministro Flávio Dino à Polícia Federal no Rio de Janeiro, de um lado, esbanja legitimidade, mas, de outro, carece de legalidade. Não se nega que, dentre as suas atribuições, está a de requisitar a abertura de investigações pela Polícia Federal, desde que se trate de crime federal, o que não é o caso.

Se o esclarecimento do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes é um inafastável dever do Estado, não se pode, no entanto, atropelar regras legais de competência. Já se pretendeu a federalização do caso, para que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal pudessem conduzir as investigações, o que foi negado por unanimidade pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2020. Não se pode agora, por via transversa, fazê-lo sem amparo legal.

O exercício de uma competência por um agente estatal deve estar sempre sujeito à lei. É a lei que, concedendo a competência, também estabelece sua medida e, assim, seus precisos limites, que existem justamente para conter o arbítrio e a tirania.

Não cabe transigir com a usurpação de competência mesmo diante da notória grandeza dos fins com vistas aos quais se exerce o poder. Eventual transigência com quem governa hoje abre espaço para o abuso de quem governará amanhã. É a lei – e só ela – que dá estabilidade aos limites de um poder que, não é demais lembrar, poderá sempre vir a mudar de mão, de ideologia e de intenções.