A guerra encoberta que não percebemos

Nossos olhos voltam-se para duas guerras. No leste da Europa, o conflito gerado pela invasão da Rússia à Ucrânia. No Oriente Médio, os terroristas do Hamas e o Estado de Israel disputam territórios num conflito brutal marcado por morte e destruição. Longe dos campos de batalha, é comum ouvir a exclamação: “Bendito o Brasil, que não tem conflitos!”. A exclamação, porém, é falsa em si mesma e encobre a guerra interna que vemos ou vivemos a cada dia no Brasil.

Não busco comparar a violência em nosso país com os ataques dos terroristas do Hamas lançando 70 toneladas de explosivos sobre civis indefesos e, depois, numa imitação das tropas de Hitler, filmando a própria barbárie contra mulheres ou crianças e exibindo-as como troféus. No entanto, a recente queima de mais de 30 ônibus e de uma composição ferroviária na cidade do Rio de Janeiro mostrou uma guerra que há anos (ou décadas) se trava em nosso país, mas que simulamos não existir.

Antes disso, naquela cidade, o assassinato de três médicos que confraternizavam num bar já mostrava o conflito nesta guerra encoberta, mas avassaladora. O Rio de Janeiro e a Bahia são os Estados mais violentos do País, numa triste estatística com a qual já nos habituamos e que hoje se divulga pela televisão, pelo rádio e pelos jornais como se fosse a normalidade do cotidiano. A descrição da violência se incorporou à nossa vida, mesmo criando pânico quase generalizado, que agrava cada vez mais a própria violência.

A cada dia, saímos menos às ruas. Os passeios de antes já escasseiam e afetam o comércio, as diversões ou passatempos. Preferimos os shopping centers, onde guardas de segurança fardados estão à disposição para nos protegerem. Este exército particular ou polícia militar privada nasceu nas últimas décadas e se tornou uma necessidade da qual já não podemos prescindir.

Vivemos em plena guerra civil encoberta, que faz vítimas a esmo e, por isso, se agrava. Vários são os responsáveis diretos por ela. Começa na feroz disputa entre as diferentes facções que dominam o narcotráfico em luta por dinheiro e poder e que, com isso, tornam ainda mais pernicioso o uso de drogas.

Logo, perpassa nosso desdém e nos limita a ser observadores, simples espectadores que, cedo ou tarde, se transformam em vítimas. Na rua, se nos roubam o carro ou o telefone celular à mão armada, chegamos a agradecer pelo fato de os assaltantes nos deixarem com vida. Tudo confluiu na ignorância e no descaso dos governantes, incapazes de encontrar solução duradoura para o problema.

Contentam-se com aumentar a repressão policial por meio de uma polícia comprometida com a corrupção (como no Rio de Janeiro e noutros Estados) e que, em surdina, pactua com os narcotraficantes. O poder do PCC e de outros aglomerados criminosos, além do narcotráfico, domina hoje algumas áreas das duas maiores cidades do País, até cobrando impostos como se fossem um Estado dentro do Estado.

De tempos em tempos prendem-se os aparentes chefões desses grupos, que, no entanto, passam a desfrutar de regalias no cárcere e, de lá, ditam ordens a seus comandados pelos telefones celulares.

Existem duas explicações para isso: ou o serviço penitenciário está mancomunado com os traficantes ou os verdadeiros chefões são influentes nos governos.

Se as autoridades reprimem, a violência se instala sobre a própria violência, como no Rio de Janeiro quando a polícia matou Matheus da Silva Rezende, o Teteus, um dos chefes das milícias que dominam a zona oeste da cidade. Os mais de 30 ônibus incendiados foram uma represália dos milicianos à morte de um de seus chefões. A queima dos ônibus cheios de passageiros foi um ato brutal, mas, até agora, os governantes seguem inertes, sem saber como atuar.

Sabe-se até a identidade dos chefões atuais, mais conhecidos pelas alcunhas (Zinho, Tandera, Abelha), mas todos eles continuam em atividade, dominando bairros da zona oeste do Rio. Calcula-se que a milícia de Zinho arrecade entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões mensais dos moradores da zona oeste, cobrando por segurança privada e fornecimento de água, além de venda de botijões de gás e sinal de internet.

Segurança e água são tarefas inerentes ao Estado, mesmo quando concedidas ao setor privado, como naquela cidade. Nada foi feito, porém.

A tudo isso se soma a violência das polícias militares, que em vários Estados matam a esmo num país que não tem pena de morte. Aqui, nenhum juiz pode condenar à morte nem sequer o criminoso mais perverso, mesmo com provas concretas da perversão. Mas alguns policiais militares julgam-se acima da lei, como nas chacinas em favelas do Rio ou de São Paulo. Mata até a Polícia Rodoviária, cuja missão é dirigir o trânsito nas estradas, tal qual num Estado do Nordeste, anos atrás, com a asfixia de um motociclista.

Nos bairros humildes das cidades, as balas perdidas matam até crianças, como em casos recentes.

Não somos um país sem guerras. Aqui, a guerra é interna, e não percebemos.

JORNALISTA E ESCRITOR, PRÊMIO JABUTI DE LITERATURA 2000 E 2005, PRÊMIO APCA 2004, É PROFESSOR APOSENTADO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA