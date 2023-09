O grande debate filosófico dos anos finais do século 19 versou sobre a “identidade dos contrários”. Indagava-se: como seria possível que dois pensamentos diferentes ou duas visões antagônicas e opostas se igualassem quando levadas à prática no dia a dia?

No entanto, como se o tema ressurgisse da tumba em pleno século 21, a situação se repete agora no Brasil.

Na campanha eleitoral da eleição presidencial passada no País, os dois candidatos que disputaram o segundo turno, Lula da Silva e Jair Bolsonaro, nos debates pela TV, discordaram tanto um do outro e intercambiaram palavras tão agressivas, que só faltou partirem para a agressão física. Pareciam dois polos opostos e distantes um do outro ou, até mesmo, disputando a vida numa arena romana.

Eleito, Lula da Silva adota, no entanto, muitos dos métodos do antigo adversário, como se ele próprio fosse a continuidade do governo Bolsonaro. É inegável que Lula mudou alguns dos aspectos perversos do governo anterior, como foram o caso das armas e a visão sobre o meio ambiente.

Mas, como se revivesse a “identidade dos contrários”, o atual presidente adotou algumas das atitudes de seu antecessor em aspectos políticos fundamentais. Talvez a mais importante ou aquela reveladora e igualzinha a uma antiga cópia em papel carbono (ou um xerox de agora) seja a atitude diante do “orçamento secreto”.

Quando este jornal revelou a manobra (e sua imoralidade), Lula a chamou de “excrescência” e, assim, classificou o Congresso eleito como “o pior da história política do País”. Agora, alguns dos protegidos do presidente ou figurões que o levem a obter maioria parlamentar usam os mesmos estratagemas da época do bolsonarismo para favorecer seus feudos eleitorais nos Estados e municípios. Tal qual noticiou o Estadão, foi assim – com a benevolência do PT e de Lula da Silva – que Alagoas, reduto eleitoral de Arthur Lira, foi contemplado com verbas três vezes maiores do que as destinadas a São Paulo e mil vezes maiores do que as que recebeu o Amapá.

Tudo isso, que, além de falta de perspectiva para o desenvolvimento racional do País, é injusto em si mesmo, foi feito para obter maioria na Câmara dos Deputados. O responsável direto pode não ter sido Lula, e sim a bancada do PT, mas ocorreu sem que o presidente interviesse sequer um milímetro para tentar impedir aquilo que ele próprio chamava de “excrescência”. Agora, Lula criou o 38.º ministério para acomodar novos aliados.

Ao aproximar-se do chamado Centrão e, assim, dando-lhe consistência, Lula da Silva repete Bolsonaro e, sob alguns aspectos, fortalece o bolsonarismo no Congresso. Ou, mais ainda, pode lançar na opinião pública a ideia de que o governo Bolsonaro “não foi tão ruim como dizem...”.

Surge a pergunta: por que reabilitar o Centrão, que a opinião pública conhece como algo parecido a um covil faminto por benesses e vantagens?

Indaga-se: em que isso favorece o País? Ou, sem qualquer benefício, transforma a política em mera politicalha de baixo nível?

Não é, porém, apenas na área do Poder Executivo que se cometem erros que podem transformar-se em cataclismos. Essa tarefa talvez caiba agora ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde cinco de seus membros já votaram a favor da descriminalização do porte da maconha em pequenas quantidades e para uso individual. A partir de agora, o crime pode se restringir apenas ao narcotraficante, que dispõe de grande quantidade para venda. Neste quadro – que muitos podem até considerar razoável –, perde-se a visão de que não existem narcotraficantes sem consumidores. Ambos são partes do mesmo esquema vicioso e perverso. Um depende do outro, interligados como irmãos siameses.

O problema, ou dilema, é saber se o uso da maconha é maléfico ou benéfico, ruim ou bom, ou se – ao mesmo tempo – é porta de entrada para a cocaína e outras drogas. Isso, porém, seria tarefa do Ministério da Saúde, que nada disse ao longo dos anos e continua calado.

É verdade que, no caso da maconha, não se trata de nenhuma “identidade dos contrários” e que, neste procedimento específico, o STF não se contradisse.

Nada disso, porém, é tão brutal e nauseabundo quanto a decisão da Câmara Municipal de Porto Alegre (que, pelo absurdo, vira tema nacional) instituindo a data de 8 de janeiro como Dia do Patriota. A todo momento surgem novas evidências, na CPMI que investiga os instigadores e financiadores das badernas em Brasília, que levam à conclusão de que os baderneiros (ao destruir as sedes dos Três Poderes) buscavam criar condições para um golpe de Estado.

Por isso a Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo Tribunal Federal pedindo para declarar como inconstitucional o 8 de janeiro como Dia do Patriota, mesmo que restrito a um município. Os vereadores da capital gaúcha se adiantaram para evitar a humilhação e revogaram a lei municipal.

A data, porém, continua maléfica em si e jamais poderia ser engrandecida e homenageada. A decisão foi ultrajante, ferindo os pendores democráticos de todos nós.

JORNALISTA E ESCRITOR, PRÊMIO JABUTI DE LITERATURA 2000 E 2005, PRÊMIO APCA 2004, É PROFESSOR APOSENTADO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA