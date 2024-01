Ano novo, vida nova

Já se tornou desgastado lugar-comum dizer que em todo novo ano nos espera vida nova. Nada, porém, é mais verdadeiro do que “lugar-comum”, seja ele qual for, e só por isso é repetido até hoje.

Mas, em muitos aspectos, 2024 ainda não começou, mesmo que esteja no início. O motivo é simples: o ano de 2023 ainda não terminou.

Continuamos a reter na memória aquele 8 de janeiro, quando turbas enfurecidas, vindas de diferentes pontos do País, atacaram as sedes de cada um dos Três Poderes em Brasília, destruindo tudo o que encontraram à frente. Buscavam criar o caos para que as Forças Armadas dessem um golpe e, assim, desconhecessem o resultado do pleito que elegeu Lula da Silva.

Até então, só sucedera algo similar na invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, por partidários do derrotado Donald Trump. Inauguramos aqui a versão brasileira, num episódio sórdido e que até hoje não se resolveu totalmente. Sabe-se, apenas, que há cerca de sete dezenas de encarcerados, alguns já com prisões decretadas.

Ficou, porém, a marca indelével, incorporando-se ao cotidiano e atingindo (direta ou indiretamente) ou respingando em cada um dos Três Poderes da República.

Na Presidência da República, Lula e sua mulher, Janja da Silva, gastaram R$ 114 mil na compra de um tapete para o Palácio do Planalto. Foram adiante e compraram um sofá por R$ 65 mil para o Palácio da Alvorada, onde residem. E gastaram R$ 156 mil para mudar o piso da Granja do Torto, onde passam o fim de semana.

Tudo isso pago com dinheiro público, como noticiou este jornal ainda no ano velho.

Não importou sequer que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarasse o Brasil como o país com maior incidência de dengue no mundo. Para a saúde da população “não há verba”, mas sobra dinheiro para servir ao conforto da cúpula do Executivo.

Na área parlamentar é desnecessário relatar os acordos entre adversários de ontem, hoje unidos em torno de cargos. Além disso, os parlamentos transformaram o Brasil naquilo que o povo chama de “cabide de empregos”. Estima-se que existem no Brasil mais de 1,2 milhão de assessores parlamentares, distribuídos pelo Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Nenhum deles é concursado, mas nomeado por mera indicação de um parlamentar.

O número é estarrecedor por si só, até porque, em muitos casos, as remunerações se transformam em “rachadinhas” em favor do parlamentar que os nomeou. O caso mais conhecido envolveu um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Estado do Rio de Janeiro.

No anterior governo, o Legislativo federal inventou o “orçamento secreto”, que o então presidente Jair Bolsonaro apoiou e incentivou em busca de maioria no Congresso. Quando este jornal revelou a artimanha, o então candidato Lula qualificou o dispositivo como “abominável”. Eleito e em pleno exercício do cargo, Lula incentivou os parlamentares a reinventar o “orçamento secreto”, mesmo com outra aparência.

Tal qual uma epidemia que se propaga em várias direções, os absurdos chegam, aparentemente, ao Supremo Tribunal Federal (STF), guardião da Constituição. Ainda em 2023, o ministro Dias Toffoli suspendeu a multa de R$ 10,3 bilhões no acordo de leniência firmado com o Ministério Público em 2017 pelos irmãos Joesley e Wesley Batista na delação premiada que os envolveu na Lava Jato.

Nada disso, porém, é mais revoltante do que a inércia ante a crise climática que envolve o mundo, e não apenas o nosso país. Na região do Rio Amazonas, onde chovia todos os dias, inúmeros afluentes estão secos, com o leito à mostra e impedindo até a navegação (meio usual de transporte), deixando os povoados sem comunicação. Numa região já pobre em si mesma, agora os habitantes consomem água barrenta até para beber e cozinhar.

No Sul e Sudeste, as chuvas intermitentes ocasionam enxurradas, levando de roldão automóveis, casas e pertences.

As cicatrizes das mudanças climáticas estão à mostra, transformadas em crise. Mesmo assim, seguimos inertes, sem medidas concretas para impedir o horror. Na reunião da cúpula sobre o clima, em Dubai, o presidente Lula da Silva comprometeu-se a evitar que a crise climática se agrave. Nenhum ato concreto, porém, foi sequer delineado por nosso governo.

Ao contrário, anunciou-se um futuro aumento na taxação de veículos elétricos importados. Pior, porém: a Petrobras anunciou que vai explorar petróleo na costa equatorial que inclui a foz do Rio Amazonas, mesmo distante dela. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se opôs e destacou os perigos do empreendimento. O presidente da Petrobras, porém, no final do ano de 2023, confirmou a exploração.

O governo federal é acionista majoritário na Petrobras, mas o presidente Lula da Silva sequer deu um pio contra a medida e a favor do parecer técnico da ministra do Meio Ambiente.

Indago: pode-se acreditar nas palavras de Lula na conferência do clima, a COP-28, há pouco em Dubai?

*

JORNALISTA, ESCRITOR, PRÊMIO JABUTI 2002 E 2005, PRÊMIO APCA 2004, É PROFESSOR APOSENTADO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA