Da inelegibilidade ao efeito estufa

Mesmo passados sete dias da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tornou Jair Bolsonaro inelegível por oito anos (pelas mentiras sobre nosso sistema eleitoral proferidas diante de embaixadores estrangeiros quando presidente da República), não é possível desconhecer o fato, por continuar atual e servir de paradigma para o exercício dos atos do poder.

O parecer do ministro-relator do TSE (seguido pela maioria do plenário) foi tão contundente que se transforma em modelo para os futuros atos da política. Trata-se da primeira vez que aparecem publicamente as mentiras de algum político, mesmo sendo a mentira o mais comum na política.

Ainda assim, trata-se de algo de consumo interno, restrito ao Brasil e a nossos problemas. Embora isso não diminua o imenso mérito da decisão do TSE, temos no País outros problemas que assumem até dimensão planetária e, por isso, tornam-se assustadores, mas dos quais ainda não tomamos consciência.

As chuvaradas e ventanias do início do ano no litoral paulista, que destruíram casas e fizeram desmoronar morros, foram a primeira cicatriz do horror das mudanças climáticas entre nós. Mas nos portamos como se houvesse ocorrido apenas um chuvisco de garoa intensa. Os governos e a população se limitaram a socorrer os danificados, sem tomar qualquer outra medida concreta, em especial para esclarecer as causas do problema.

Mais recentemente, o ciclone extratropical que se abateu com fúria sobre o Sul do Brasil e no Rio Grande do Sul se transformou em tragédia, com dezenas de mortos, ampliou o problema. Não fomos capazes de aplicar sequer aquele velho refrão de que “há males que vêm para bem”, e, assim, as tragédias não nos levaram a compreender as causas reais e profundas do horror.

Os religiosos podem chamá-las de funesta antecipação do apocalipse destruindo a obra do Criador. Os agnósticos podem simplificá-las, chamando-as de hecatombe. Seja a classificação ou o nome que tenha, porém, tudo é obra nossa, numa acumulação de equívocos ou erros por anos ou séculos, e que, se não resolvermos de imediato, destruirá a vida no planeta. Tudo se agravou a partir da Revolução Industrial, mas por causa do desdém de todos nós. Em síntese, o horror já instalado e que cresce dia a dia é fruto de nosso descaso pela natureza.

O avanço tecnológico beneficiou todos em todo o mundo, mas nos esquecemos de observar e solucionar as consequências que poderia trazer ao planeta no futuro.

Os cientistas lembram aos leigos que “não há planeta B”, numa metáfora tão realista quanto “dois e dois são quatro”. Direta ou indiretamente, porém, tudo é culpa nossa.

O volume da poluição aumenta a cada dia em terra, na água ou no ar, mas nos fazemos de cegos.

Agora, no Brasil, o governo federal propagandeia como grande feito a redução do preço dos automotores movidos a gasolina ou diesel, e todos aplaudem. Nas grandes ou pequenas cidades, ou campo afora no interior, os veículos são os grandes responsáveis pela crescente poluição e, assim, pelo terrível efeito estufa.

No entanto, o governo federal insiste demagogicamente na rebaixa do preço dos automotores, sem nada anunciar como estímulo à produção de veículos elétricos. O presidente Lula da Silva não dá sequer um pio sobre o assunto, talvez por considerá-lo uma piada. Pode até estar perguntando a si mesmo: “Como a eletricidade que nos ilumina pode igualmente nos transportar?”.

É de reconhecer que progredimos no atual governo quanto ao tratamento da Floresta Amazônica, entregue ao desmatamento e à poluição dos rios por mercúrio nos tempos do governo Bolsonaro. Não basta isso, porém.

Dias atrás, este jornal publicou ampla informação sobre o hidrogênio verde, o “combustível do futuro”, com poder energético três vezes maior que o da gasolina. Implantada em 2021, no governo Bolsonaro, a “política do hidrogênio verde” limitou-se, desde então, a uma reunião no Ministério da Economia.

O governo desconheceu que poderíamos nos tornar até o maior produtor mundial de hidrogênio verde por ser limpa 85% de nossa matriz energética, além de nosso potencial para produzir energias eólica e solar, como explicou este jornal. O hidrogênio verde é essencial para a descarbonização do planeta. Por isso o mundo inteiro nos olha com esperança. Mas, aqui, desdenhamos tudo, travestindo-nos de surdos e cegos.

É como se aqui, no Brasil, tivéssemos outra visão do que é esperança, tomando-a como se fosse a aparição de um salvador messiânico. Contudo, o único a ter essa denominação no nome se chama Jair Messias. Todos conhecemos o sobrenome e o que ele significou ao exercer a Presidência da República, usando costumeiramente a mentira no exercício do mandato que não era uma propriedade pessoal, mas lhe fora conferido pelo povo. Chegou até ao brutal disparate de inventar (e propagar) que a vacina contra a covid-19 provocava aids...

*

JORNALISTA, ESCRITOR, PRÊMIO JABUTI DE LITERATURA 2000 E 2005, PRÊMIO APCA 2004, É PROFESSOR APOSENTADO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA