Os paradoxos da folia do carnaval

Vivemos num mundo de paradoxos. O que se festeja pode também ser destrutivo, tal qual uma faca de dois gumes, usada na cozinha para facilitar a preparação de alimentos e que acabe por ferir a mão.

No sábado de carnaval, as escolas de samba desfilaram em São Paulo em plena chuva, mas com extrema e profunda alegria, com seus integrantes cantando continuamente, como se a água ativasse a folia e funcionasse como uma espécie de dínamo ou alavanca. A poucas dezenas de quilômetros dali, no litoral norte paulista, as chuvas torrenciais devastavam morros, destruíam casas nas encostas e matavam os moradores.

A mesma água que na Capital do Estado tornava os foliões ainda mais resistentes destroçava no litoral e levava tudo de roldão, mostrando a fraqueza das precárias construções erguidas junto da encosta dos morros. Indago: a água seria inocente no desfile carnavalesco, mas criminosa em São Sebastião e em outros municípios do litoral norte?

Ou o que difere é nosso comportamento ou nossa percepção do cotidiano?

Nas festas (e o carnaval é a grande festa popular) nos dispomos a enfrentar até o que exista de pior. Por isso não vimos nenhum integrante das escolas de samba queixar-se da chuva, muito menos ainda protestar por se molhar no desfile. Parecia, até, que a chuva lhes dava mais energia.

A chuva era uma só. O diferente (ou até oposto) era nosso comportamento. As moradias afastadas das áreas de risco, como encostas de morro, nada sofreram. Continuaram incólumes, porque tinham sido erguidas de forma sólida em locais adequados. Nos quatro municípios mais afetados (São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela) ou em outro qualquer lugar do litoral norte, os prédios distantes das encostas de morro não sofreram danos.

A destruição e a morte, porém, chegaram com fúria aos mais pobres. Os danificados foram exatamente aqueles cuja condição social facilita que passem a ser presa fácil da atitude perversa da politicalha das autoridades, que tudo permite em troca de votos.

A começar pelo código de atitudes municipal, a lei é feita para proteger toda a sociedade e a cada cidadão individualmente. A eventual rigidez da lei não é um castigo imposto, mas, sim, uma forma de nos proteger dos desastres. Há, porém, uma tendência a burlar a lei, passando por cima dela quando seja exigente, como foi o caso no litoral norte paulista.

A TV e os jornais mostraram depoimentos de moradores dizendo que sabiam do risco de estar próximos às encostas. Nunca pensaram, porém, que o dano fosse tanto e tão brutal, como a morte ou a perda da própria vivenda ou dos seus móveis e utensílios.

No fundo, todos desconheceram as advertências da ciência sobre o perigo das mudanças climáticas que, em verdade, já se transformaram em crise. De um modo geral, só percebemos o perigo depois que os desastres aparecem como fato consumado. Antes disso, buscamos o costumeiro “jeitinho” de inventar (ou fantasiar) que o perigo não existe ou que, se existir, pode ser remediado. Sucede, porém, que não há antibióticos para os desastres naturais.

Todos sabem disso, a começar pelos governantes ou pelo povo em si mesmo, mas nos fazemos de surdos e cegos. Costumamos apelar a um “pistolão” ou “padrinho” na política para burlar a lei e construir a moradia na encosta do morro, às vezes até com inadequado material de segunda classe. Esse hábito está em todas as classes sociais, inclusive entre os mais abastados, onde pode se transformar em corrupção direta de grandes negociatas.

No entanto, é entre os mais pobres que aparece como perversidade, tal qual no caso do litoral norte paulista. Aí, a politicalha fez vista grossa para a construção de moradias em locais inadequados, junto de morros que, em chuvas torrenciais, podem deslizar sobre si mesmos. Ser “bonzinho” e licenciar este tipo de construções passa a ser uma forma de arrebanhar votos nas campanhas eleitorais.

A chuvarada que, em São Paulo, transformou o litoral norte em “litoral da morte” (em que o desmatamento e a impermeabilização do solo facilitaram os deslizamentos) contrasta com a longa estiagem no Sul do País, principalmente no Rio Grande do Sul, afetando uma região produtora de alimentos.

É a cicatriz visível das mudanças climáticas transformada em crise, como há tempos nos advertia a própria ciência. A crise do clima é provocada diretamente pela ação humana, ao derrubar bosques e florestas, como na Mata Atlântica e na Amazônia. Há, no entanto, outras ações, como a desenfreada urbanização que impermeabiliza solos, agravando a inundação. Em São Sebastião, por exemplo, a área urbanizada cresceu 345% desde 1985. A cifra, por si só, já mostra o horror.

Esquecemos, porém, até os números que deveriam nos servir de advertência. Tudo é tão paradoxal que, diante das mudanças climáticas, nos portamos como uma pedra muda que não escuta, não percebe, não raciocina e nem sequer entende...

JORNALISTA, ESCRITOR, PRÊMIO JABUTI DE LITERATURA 2000 E 2005, PRÊMIO APCA 2004, É PROFESSOR APOSENTADO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA