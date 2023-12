Quando repetir não é demais

Para sanar os grandes erros, nunca é demais apontar seus malefícios, mesmo repetindo o que já foi dito e escrito. Os erros profundos nascem do nosso desdém ou da nossa preguiça em despertar para a maldade que, durante anos, se apossou de cada um de nós como se fosse normalidade.

A repetição das advertências sobre os perigos do efeito estufa é necessária agora, quando se inicia em Dubai, nos Emirados Árabes, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-28). Até aqui, os alertas sobre esse perigo aterrador resumiram-se, mais do que tudo, a medidas burocráticas, nas quais as estatísticas superam as ações concretas.

No caso do Brasil, as evidências da crise climática são estarrecedoras. O Cerrado está em chamas. Alguns afluentes do Rio Amazonas estão secando pela prolongada estiagem numa região onde, outrora, chovia todos os dias. Em contraposição, no Sul do País as chuvas intensas continuam a inundar cidades e destruir plantações em regiões agrícolas, afetando o futuro abastecimento alimentar. Com as chuvas, até o néctar das flores diminuiu e perderemos 70% da produção de mel pelas abelhas, também essenciais na polinização.

Soma-se a isso o constante desmatamento da Amazônia, o ecossistema mais complexo do planeta. Recomeça, assim, o processo de extinção dos povos originários – Suruí, Baniwa, Karipuna, Ashaninka, Yanomami e outros –, que são protetores das florestas que chamamos de “pulmões da Terra”. O progressivo degelo dos polos inundará parte do Rio de Janeiro, de Santos e de outras cidades no Brasil, e a Holanda praticamente desaparecerá.

Pergunto: não bastam já as longas secas no Nordeste brasileiro para servir de lição a evitar? Ou os retirantes que se refugiam no Centro e no Sudeste do País não são trabalhadores expulsos pelo meio ambiente hostil criado pela derrubada de bosques?

A visão do meio ambiente como algo a preservar e defender incorporou-se à sociedade no início do século passado. É algo recente e que, por isso, não se incorporou plenamente ao nosso dia a dia. Até então, seguíamos com a velha visão de que veneno era somente o que matava de imediato, como nas tragédias de Shakespeare em que reis e rainhas caem prostrados ao beber uma poção.

Hoje, incorporamos ao conhecimento que o planeta está sendo envenenado através de um processo que pode durar anos (ou séculos até), mas que, ao ser persistente, acabará por nos destruir. A diferença do conceito antigo para o atual descrito pela ciência é que, agora, não podemos prever exatamente quando mata, mas sabemos que destrói e nos matará.

Em votação simbólica que uniu governistas e opositores, nosso Senado aprovou o projeto da “lei do veneno”, que vai permitir o uso de perigosos agrotóxicos, proibidos até nos próprios países onde foram desenvolvidos.

Por isso é preciso agir desde já e em todos os momentos.

Amanhã, 2 de dezembro, o papa Francisco iria discursar na reunião de cúpula de Dubai sobre o aquecimento global, mas sua saúde não permitiu a longa viagem. Bastam, porém, suas encíclicas e posições anteriores para antever as críticas que iria fazer à inação dos governantes e da sociedade para evitar a destruição da obra do Criador.

Em maio de 2019, ao reunir-se com ministros da Economia de países da Europa, das Américas e da Ásia, o papa já fora incisivo: “Em nosso tempo, lucros e perdas monetárias são mais valorizados do que vidas e mortes, além de que o patrimônio líquido das empresas tem precedência sobre o valor infinito da humanidade”, afirmou, ao advertir que “o aquecimento global leva o mundo ao desastre”.

Lembrou, ainda, que os investimentos em energias limpas, como solar e eólica, diminuíram nos últimos tempos, embora os cientistas alertem para os perigos do carvão mineral e do petróleo. “Continuamos a percorrer estradas antigas, presos entre nossa má contabilidade e a corrupção de interesses. Seguimos a contar como lucro aquilo que ameaça nossa sobrevivência”, disse o papa.

Se perceber os alertas da ciência e o alcance das anteriores palavras do papa, a reunião de Dubai poderá realizar ações concretas, longe das atuais visões burocráticas. Se assim for (como se espera), a reunião será novo ponto de partida para atingir metas concretas e mais ousadas a fim de que os governantes do mundo inteiro levem adiante o Acordo de Paris, firmado em 2015 por 195 países.

Perto de nossas fronteiras, porém, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, diz que “são falsas as campanhas que culpam os humanos pelas mudanças climáticas”. Ao negar a ciência, Milei vai adiante e arremata com outros absurdos ao dizer que “isto só serve para arrecadar dinheiro para os socialistas preguiçosos que falseiam a realidade”.

As posições do futuro presidente argentino são tão absurdas que parecem originadas de crianças analfabetas e em delírio febril vomitando tolices. Só resta esperar que não adentrem nossas fronteiras, para não nos contagiar com uma pandemia de absurdos.

Por isso há que repetir, a cada instante, que a crise do clima pode transformar-se agora numa antecipação do apocalipse bíblico.

*

JORNALISTA, ESCRITOR, PRÊMIO JABUTI DE LITERATURA 2000 E 2005, PRÊMIO APCA 2004, É PROFESSOR APOSENTADO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA