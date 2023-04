‘Abril Vermelho’

Novas invasões

MST invade fazendas e área de pesquisa e preservação da Embrapa (Estado, 18/4, A8). Até quando o governo Lula vai fazer de conta que não está acontecendo nada?

Robert Haller

São Paulo

A geopolítica de Lula

Contraditório

O presidente Lula entrou derrapando no debate internacional. Infelizmente, com respeito à guerra na Ucrânia, é risível e contraditório o seu raciocínio ao condenar o envio de armas pelo Ocidente, sendo que só elas é que podem garantir a integridade territorial ucraniana que o próprio Brasil diz apoiar. A Turquia forneceu armas à Ucrânia enquanto mantém relacionamento com Moscou. Não teríamos de fazer o mesmo, principalmente sendo o Brasil um país democrático, que defende os direitos humanos, diariamente violados pela Rússia, mas que também produz armas? Se não fosse a ajuda ocidental, Inês já estaria morta. Ajudar a Ucrânia a defender seu povo e sua integridade deveria ser uma obrigação de líderes como Lula, que diz ser um democrata. Neville Chamberlain, que queria a paz com um tal de Hitler, encontrou, após mais de 80 anos, um seguidor na América Latina.

José Eduardo Zambon Elias

Marília

Pacifista e democrata?

Como se pode chamar alguém que se alia às ditaduras russa e chinesa, relativiza a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin e se cala perante a ameaça de invasão de Taiwan? De pacifista e democrata? Seria interessante perguntar a essa pessoa, por exemplo, o que pensa sobre a agressão da Alemanha nazista e o ataque japonês a Pearl Harbor na 2.ª Guerra Mundial. Embora, pela indicação atual, provavelmente já saibamos a resposta.

Ely Weinstein

São Paulo

Em nome do País

Com certeza não são só os Estados Unidos e a União Europeia que fazem críticas às ridículas declarações de Lula sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Certamente, a grande maioria do povo brasileiro é solidária aos ucranianos e abomina a posição de Lula. Ele fala apenas por ele mesmo.

Marisa Bodenstorfer

Lenting, Alemanha

O Brasil e a guerra de Putin

Fala irresponsável de Lula põe em risco a imagem do País. O “ingênuo” tem de baixar a bola, urgentemente. Chega de vexames!

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

Mal-estar

Lula pode ir se preparando para uma recepção tão calorosa no G7, em maio, como a do príncipe Harry na família real britânica.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

Inteligência artificial

Fenômeno complexo

Sobre a matéria Até onde faz sentido o temor de que a IA se torne um ‘Matrix’ (Estado, 16/4, B7), se chamamos algo de inteligência artificial (IA), é preciso encontrar o cérebro por trás dessa inteligência. Naturalmente, o cérebro por trás da IA somos nós mesmos: não há nada na inteligência artificial que não seja produto do que nós somos e fazemos. Mas não é o cérebro de nenhum de nós, tomado isoladamente, que produz o cérebro da IA; é o todo, o conjunto de todas as nossas consciências, capacidades e discursos, gerando e transmitindo informação que produz esta metaconsciência a que chamamos IA. Na natureza existem diversos exemplos deste tipo de fenômeno em que as partes se juntam e produzem um todo complexo, com características próprias que não estão nas partes, mas só no todo – e o melhor deles é justamente o cérebro humano. A principal propriedade de um fenômeno complexo, que produz propriedades novas que não estão nas partes, mas só no todo, é a impossibilidade de prever e antecipar suas consequências. Portanto, diante de um fenômeno complexo, estamos no território do imprevisível. Ainda é cedo para avaliar se as inteligências artificiais estão apresentando propriedades características de fenômenos complexos, mas cientistas da computação, engenheiros e filósofos precisam começar a pensar em como detectar possíveis indícios de propriedades emergentes (as tais propriedades complexas, que só emergem no todo). São elas os primeiros indícios de que estamos perdendo o controle da nova tecnologia e caminhando para o imprevisível e o incontrolável.

Felipe Eduardo Lázaro Braga

São Paulo

JOGOS DE APOSTAS

Em sua sanha arrecadadora o governo pretende taxar as empresas do setor de apostas esportivas. Quanto aos 30% que serão taxados sobre as apostas premiadas, devo destacar que, para conseguir, o apostador investiu. Deduzindo-se o lucro que será taxado, o prejuízo deverá ser abatido no IR, correto? Agora faço outra pergunta: e o jogo do bicho que movimenta milhões, abastece o narcotráfico e o crime organizado, por que essa modalidade de jogo não é introduzida pela Caixa Econômica Federal em seus sorteios?

João Ernesto Varallo

São Paulo

SETOR AUTOMOTIVO

Com mercado fraco, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) aponta risco de montadoras deixarem o País. Que tal abrirmos os olhos e enxergarmos a verdade. A situação de nossa economia é delicada e a cada novo desaforo que o governo faz, mais aumentam as incertezas.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

ATRASO ECONÔMICO

O Brasil contratou o atraso econômico. Crescimento é acúmulo de riqueza e riqueza é a posse de bens tangíveis ou intangíveis tais como conhecimento intelectual. Produziu mais que consumiu? Ficou mais rico, tem crescimento econômico; do contrário, ficará mais pobre. Do jeito que vamos, a pobreza já está visível em nosso retrovisor, vai colar nas nossas vidas, é uma realidade. O País abriu mão de tudo, os funcionários públicos, os verdadeiros donos desta porção de terra chamada Brasil, não estão nada preocupados com o futuro, desde que os inquilinos paguem regularmente a conta para poderem viver com um conforto aceitável. Que podemos esperar de um ignorante administrativo, retirado dos cárceres, lá estando por ter praticado o maior crime planetário contra o patrimônio de um país? Nada! Defendi aquele que me frustrou enormemente, mas era o que tínhamos para o momento. Agora devemos prospectar novas lideranças capacitadas para bem administrar toda a coisa pública.

Guilherme Pacheco e Silva

São Paulo

RESPONSABILIDADE CÍVICA

Fala-se em responsabilidade social, fiscal, mas o que realmente falta é responsabilidade cívica. Foi aprovada a PEC do teto de gastos com o intuito de os governantes promoverem as reformas. Deveríamos investir o tempo do Congresso nas reformas administrativas, tributária, judiciária e política. No entanto, preferem nos enganar e discutir mais uma medida paliativa e com viés de aumento de impostos. Deveria ser indeferida de ofício pelo presidente da Câmera. Já existe uma lei em vigor para essa finalidade. Falta responsabilidade cívica.

Reinaldo Somaggio

São Paulo

EM NOME DA PAZ

Lula disse recentemente que a Ucrânia é tão culpada pela guerra quanto a Rússia. Supondo que a Argentina tivesse invadido e anexado o Rio Grande do Sul como sua província em 2014 e há um ano tenha declarado guerra ao Brasil e invadido nosso território, alegando falsamente que o Brasil persegue cidadãos argentinos, será que o presidente Lula teria o mesmo entendimento e aceitaria passivamente entregar parte de nosso território aos hermanos, em nome da paz?

Celso Neves Dacca

São Paulo

VISITA DE LAVROV

O companheiro Sergey Lavrov visitou o Brasil, pois os dois países têm “visão alinhada” para atingir “uma ordem mundial mais justa e correta com base no direito”. Tal ordem mundial envolve invadir um país vizinho, a Ucrânia, causando morte e ferimento de 8.490 e 14.244 civis, respectivamente, com custo diário entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão? O plano de paz do governo brasileiro pede a “cessação das hostilidades” entre os dois países. Ou seja, iguala o agressor e a vítima, como acontece quando os muçulmanos e cristãos ortodoxos se revoltam, em Jerusalém, porque foram proibidos pelos soldados israelenses de celebrar o Ramadã e a Páscoa, respectivamente. Apesar de todos os problemas que temos para resolver, o Brasil está pensando em fazer parte de uma nova guerra fria? Francamente!

Omar El Seoud

São Paulo

TAGARELICE DE LULA

A tagarelice do presidente Lula, com seus discursos de palavras irresponsáveis na recente viagem para a China, coloca a economia do Brasil em risco. Lula quer se apresentar como um dos grandes estadistas do mundo, querendo até mediar conflitos internacionais, mas sua competência para tal está muito distante; se tivesse ficado calado seria um poliglota. Leio que o MST invade fazendas produtivas e área de pesquisa da Embrapa – é inacreditável que tudo isso voltou a acontecer neste Brasil novamente. O presidente Lula defendeu uma nova moeda como parâmetro, através do Banco dos Brics, tendo este como presidente a ex-presidente Dilma Rousseff, em detrimento ao dólar. Uma pergunta: seria o peso argentino? Ainda lemos a notícia de que o BNDES anuncia linha de crédito em dólar com taxa fixa, com variação de câmbio levada em conta. Realmente o Brasil e os brasileiros estão fadados ao fracasso, num panorama imposto por pessoas totalmente equivocadas em seus discursos.

Arnaldo luiz de Oliveira Filho

Itapeva

VOLTA AO MUNDO

Nem bem chegou e já mandou arrumarem novamente suas as malas para outro passeio. Lula da Silva parece querer esticar um pouco mais a Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, obra com mais de 150 anos. Desta vez será para Portugal, onde pelo que se lê parece não estarem muito satisfeitos com a visita, depois das desastradas falas do presidente sobre a invasão russa na Ucrânia.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

O PAPEL DE JANJA

Temos visto campanhas para o reconhecimento da igualdade do sexo feminino, seja no emprego com igualdade salarial como também na política, com igual participação de mulheres no Congresso. A notícia auspiciosa é que o governo Lula já se adiantou ao resto do mundo e agora temos a mulher de Lula, que manda tanto quanto ele. É bom termos um líder com ideias tão avançadas.

Aldo Bertolucci

São Paulo

COINCIDÊNCIA OU CONVENIÊNCIA

O convite a João Pedro Stédile para acompanhar Lula à China deu amplo “aval” para o MST voltar a agir, e não demorou muito, pois já invadiram fazendas e área de pesquisa da Embrapa. A pergunta é: com esse liberou geral como é que os fazendeiros e empresas vão se defender, já que o Exército fará o controle das armas? A quem vão recorrer? Ao Supremo? Com essa inversão de valores, poderão ser presos e perder as propriedades.

José Pedro Vilardi

São Paulo

DEFESA DE MORO

Uma das acepções dicionarizadas do verbo “comprar” é “sacar carta de baralho”, ou seja, um gesto aleatório, como é aleatória a distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal (STF). Sendo assim, a expressão “comprar um habeas corpus do Gilmar”, dita pelo senador Sergio Moro a um oculto interlocutor, pode significar, de forma figurada, que na distribuição de um habeas corpus – remédio constitucional restituidor do direito à liberdade – no STF, a melhor carta a ser sacada, num golpe de sorte, é aquela representada pelo ministro Gilmar Mendes, um garantista com aversão ao punitivismo. A propósito, o nome “Gilmar”, por sua origem germânica, significa “espada”, um dos naipes do baralho. Enfim, “comprar um habeas corpus do Gilmar” pode representar tão somente “tomara que você tenha sorte ao comprar uma carta no baralho do STF, sendo agraciado, na distribuição do habeas corpus, com a carta do garantismo, da liberdade, representada pelo ministro Gilmar Mendes, um ás de espadas”. Senador Moro, está pronta a sua defesa (Procuradoria denuncia Moro após fala sobre ‘comprar habeas corpus’ de Gilmar, 18/4, A12).

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

ESTADO DESLOCADO DE DIREITO

No Brasil, muitas das nossas autoridades se valem do cargo que exercem para perseguir e punir desafetos. De motivação difusa, mas tudo em nome de um tal “Estado Democrático de Direito”, que nos dias que se seguem mais parece “Estado Deslocado do Direito”.

A. Fernandes

São Paulo

INDICAÇÃO DE ZANIN

O ministro Luís Roberto Barroso, famoso pelo “perdeu, mané”, não vê nenhum inconveniente quanto à indicação de Cristiano Zanin, advogado que se notabilizou pela defesa de Lula da Silva ao STF. Indicar ministro para a Suprema Corte é prerrogativa constitucional do presidente da República, mas cabe ao Senado dar a palavra final. E, se houver um mínimo de decência dos senadores, o advogado Zanin será reprovado.

J. A. Muller

Avaré

CARÁTER CORPORATIVISTA NOS JULGAMENTOS

O desfecho do julgamento da Air France e Airbus parece ser comum em situações envolvendo grandes empresas aéreas e fabricantes de aeronaves. O caráter corporativista predomina sobre o bom senso e a justiça. Lembremos da novela que foi o caso dos pilotos do Legacy, que colidiu com o Boeing 737, voo Gol 1907 em 2006, matando 154 pessoas. Ainda que tenha havido condenação naquele caso, ela foi limitada a serviços comunitários.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

DIREITO DE TRANSITAR

Não será da noite para o dia que a situação dos atuais 52 mil moradores de rua em São Paulo será resolvida. Algumas propostas são bem-vindas, como a do governo de SP de enviar uma parte para trabalhar com agro no interior, mas abarcará uma minoria selecionada apenas; muitos resistem em ir para albergues por várias e justas razões (insegurança, impessoalidade, etc.); além do quê, a cada milhares retirados das ruas, outros tantos seguramente sobrevirão. Nesse contexto, soa estranha a insistência do prefeito em retirar as barracas dos moradoras das vias ou praças públicas em nome do direito de transitar pelas calçadas. Considerado que qualquer transeunte tem probabilidade real de ter seu celular arrancado à força por bandidos e a quantidade de buracos e irregularidades nas calçadas que obstruem a passagem dos pedestres, as barracas dos sem-teto não são, neste momento, o motivo principal impeditivo do direto de transitar.

Luciano Harary

São Paulo