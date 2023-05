Saneamento básico

Derrota boa

O Marco do Saneamento foi uma das poucas coisas boas aprovadas no tempo do governo Bolsonaro, porque rompia o controle das empresas públicas no setor, que havia condenado o País a ter apenas 50% do seu esgoto tratado e 35 milhões de brasileiros a viver sem água potável. A nova lei tinha criado segurança jurídica para investimentos privados e movimentado muito positivamente o setor. O presidente Lula, de forma irracional, editou decretos que davam direito às empresas públicas de não precisar participar de concorrências para firmar novos contratos. Aparentemente, o sonho do atual presidente era manter o status quo da miséria. A derrota a ser festejada é que a Câmara dos Deputados vetou partes desses decretos na quarta-feira. Alvíssaras!

Aldo Bertolucci

Brasil-Argentina

Sacrifício de quem?

Lula prometeu a Alberto Fernández “todo e qualquer sacrifício” para ajudar a Argentina em crise. Nada contra a Argentina, lindo país que meus bisavós escolheram para viver, mas a pergunta que devemos fazer é: “sacrifício” de quem, presidente? Espero sinceramente que não seja do povo brasileiro, porque, em matéria de sacrifício, ele é sempre o escolhido. Não estaria na hora de parar com a atuação teatral – aliás, de péssima qualidade – e simplesmente começar a administrar de verdade o Brasil?

Vera Bertolucci

Jair Bolsonaro

Falsificações

Jair Bolsonaro afirmou diversas vezes que não tomou vacina contra a covid-19. Como chefe de Estado, Bolsonaro pode ter ingressado em diversos países sem o certificado de vacinação. Como um cidadão comum, é difícil de acreditar, por exemplo, que ele tenha feito qualquer tipo de procedimento no intestino, dentro de um hospital norte-americano, sem a apresentação dos certificados de vacinas. Situação semelhante provavelmente ocorreu durante o seu embarque para o Brasil, após longa temporada nos EUA. A Polícia Federal está investigando a hipótese de inserção dos dados de vacinação no sistema do Ministério da Saúde apenas para possibilitar a impressão desses documentos e imediata remoção das informações de Bolsonaro, seus assessores e familiares. Aguardamos criteriosa investigação e severa punição, em caso de comprovação de ilicitudes cometidas.

José Carlos Saraiva da Costa

Esperteza demais

“Esperteza, quando é muita, come o dono.” Essa memorável advertência do ex-presidente Tancredo Neves, se tivesse sido introjetada pelo também ex-presidente Bolsonaro – que parece ter mobilizado uma corja para falsificar seu cartão de vacinação, atentando gravemente contra a saúde pública –, o teria livrado da possibilidade, cada vez mais real, não de comprovar que a Terra é plana, como afirmam bolsonaristas, mas de comprovar que o sol pode nascer quadrado.

Túllio Marco Soares Carvalho

Literatura

João Simões Lopes Neto

Leandro Karnal, em O que come o imperador? (Estadão, 3/5, C8), homenageia o escritor João Simões Lopes Neto (1865-1916). Considerado o maior autor regionalista do Rio Grande do Sul, ele valorizou a história do gaúcho e suas tradições, mas só foi reconhecido postumamente, após o lançamento da edição crítica de Contos Gauchescos e Lendas do Sul, em 1949, organizada para a Editora Globo por Augusto Meyer, com apoio, entre outros, de Érico Veríssimo. Karnal, ao trazer de volta a público o nome de Lopes Neto, nos faz lembrar a importância deste nome muitas vezes esquecido na literatura brasileira.

Alejandro Fabian

Música

Duas divas

Foi com muita emoção que li, no Estadão (4/5, C1), o depoimento de Dionne Warwick sobre Gal Costa: “Era uma garota que tinha voz de anjo”. É lindo quando uma musa fala de outra em pé de igualdade, com carinho e de maneira sensível. Não toco nenhum instrumento nem sei cantar, mas, quando ouço ambas, percebo-me como integrante de um mundo no qual vale a pena viver.

Emerson Fabio

CARTÃO DE VACINAÇÃO DE BOLSONARO

A imprensa e as redes sociais passaram a quarta-feira, 3/5, discutindo o cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um item menor, diante da negação da doença, da sabotagem das vacinas, da propagação de remédio sem eficácia, da indiferença às mortes, das fake news, das milícias digitais. Ficam preocupados com a pena da galinha, e não focam no galinheiro. É só estratégia? A ver.

Elisabeth Migliavacca

PRISÃO DE BOLSONARO

A prisão do ex-presidente Bolsonaro deverá ocorrer com tanta naturalidade que o País irá se perguntar por que ele não foi preso antes. Se Bolsonaro tivesse sido apeado do cargo na primeira vez que atacou as vacinas, cancelou a compra do imunizante, se recusou a atender os principais laboratórios farmacêuticos do planeta, atrasou o quanto pode o começo da imunização, promoveu aglomerações sem máscara, ridicularizou as pessoas acometidas pela doença, nomeou um incompetente para comandar a pasta da Saúde na pior crise de saúde pública da História, a vida de centenas de milhares de cidadãos brasileiros poderia ter sido poupada. Que apodreça na cadeia, é o mínimo que o povo brasileiro e o mundo civilizado esperam.

Mário Barilá Filho

MUITOS PESOS E INÚMERAS MEDIDAS

Para a Polícia Federal, e acatado pelo ministro relator, o ex-presidente da República teria plena ciência dos atos voltados a inserir dados falsos nos registros de vacinação do Ministério da Saúde. Para o ministro relator, não seria ”crível” que o ex-presidente não soubesse do esquema criminoso. Pois é, quando do denominado mensalão, Lula da Silva negou saber de esquema organizado para facilitar sua vida de presidente, e sequer foi ouvido no curso da investigação. Depois, com a Operação Lava Jato, ficou bem claro que não era bem assim. Mas, para o ministro relator da competência universal, o ex-presidente sabia de tudo e fim de papo. Muitos pesos e inúmeras medidas.

Ana Lúcia Amaral

FALSIDADE

Jair “Fake” Bolsonaro, o falso ex-presidente do Brasil, produziu um falso atestado de falsa vacinação para se refugiar nos Estados Unidos, um dia antes de ser defenestrado da Presidência do Brasil. Nada mais emblemático de seu falso desgoverno e da falsidade de todos os seus atos e desacatos à democracia, à saúde da Nação, à ciência, à educação, ao meio ambiente, à verdade.

Paulo Sergio Arisi

A MELHOR DAS HIPÓTESES

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está literalmente perdido no mato sem cachorro. Qualquer verdade que prevaleça desse imbróglio – e ainda podem ser todas –, o resultado será negativo para ele, na melhor das hipóteses.

Abel Pires Rodrigues

JAIR BOLSONARO

Parece que desta vez o ex-presidente está lascado.

Robert Haller

ALEXANDRE DE MORAES

Um cara que diz que combate atos antidemocráticos atua antidemocraticamente, passando por cima da Constituição, criando a sua própria jurisdição? Ele fala o que é ou não permitido? Onde estamos? Casa da mãe Joana?

Tiago H. M. Carvalho e Silva

SALÁRIO MÍNIMO E PISOS

Tenho a impressão de que o artigo de Roberto Macedo Salário mínimo nacional e pisos salariais estaduais (Estado, 4/5, A4) não esclareceu tudo a respeito da diferença entre as duas remunerações. O salário mínimo nacional é perfeitamente compreensível, mas o piso salarial, nem tanto. Seria necessário esclarecer se o segundo substitui para todos os efeitos o primeiro nos Estados que o adotam e também como fica a questão das profissões que devem ser beneficiadas. Aparentemente o piso salarial tem sido o salário mínimo estadual, coisa que confunde a diferença entre as duas coisas.

Ademir Valezi

ILUSÃO DE ÓPTICA

Ao analisar a inflação acumulada nos últimos 12 meses, o analista estará sujeito a uma ilusão de óptica ao concluir que a inflação possui determinada tendência. Em 2022, nos meses de fevereiro, março e abril foi de 1,01%, 1,62% e 1,06%, respectivamente. Já em 2023, nesses mesmos meses, foi de 0,71%, 0,84% e 0,57%. Obviamente, a inflação dos últimos 12 meses parece ter uma tendência de baixa. Sempre há um mas: se olharmos para os meses de julho, agosto e setembro de 2022 encontraremos -0,68%, -0,36% e -0,24%, obtidos através da ação da mão pesada do governo. Será que nesses mesmos meses de 2023 poderemos continuar falando em inflação cadente nos últimos 12 meses? Sem dúvida o Copom enxergou isso. Cuidado com os números!

Alexandru Solomon

PRIORIZANDO INTERESSES NACIONAIS

A possibilidade de o Brasil, maior economia da América do Sul, socorrer a vizinha Argentina da grave situação econômica que se encontra pode, sem dúvida, ser uma oportunidade. Mas o auxílio ao vizinho deve ser feito com cautela, tendo como prioridade os interesses nacionais. A nação comandada pelos peronistas enfrenta uma situação dramática, de absoluta penúria. A segunda maior economia do Mercosul sofre com a hiperinflação, resultado da explosão do endividamento público. Os “hermanos” mais ao sul gostam de gastar, mas se esquecem de que a sustentabilidade da dívida pública é fator indispensável para obtenção de crédito e abertura de novos mercados. A ideia de o governo brasileiro criar uma linha de crédito destinada aos exportadores nacionais pode ser uma saída, afinal, são empregos brasileiros que estão em jogo. Mas, ao mesmo, é preciso ter cautela. Os recursos do Tesouro, fruto do suor do contribuinte, não podem e nem devem servir aos interesses de aliados políticos.

Willian Martins

CRIME ORGANIZADO

A notícia que nos trouxe o Estadão a respeito do crime organizado é só uma ponta do iceberg do que esse pessoal está fazendo (PCC recebia armas do Paquistão por cocaína, via máfia italiana, 4/5, A14). Governos que não conseguem coibir roubos de celulares nas ruas de nossas cidades de que forma estão em condições de combater essas organizações criminosas? Além de, em geral, estarem ausentes quando a população precisa deles, qual é a competência para dominar os sistemas de informação e vasculhar a “deep webb” para poder enfrentar o crime organizado?

Aldo Bertolucci

GERAÇÃO FRUSTRADA

O MEC está seriamente preocupado com a alta evasão escolar, com toda a razão. E o problema precisa ser combatido de maneira urgente e eficaz, sem o que uma geração de jovens estará comprometida. É preciso tornar a escola mais atraente e melhorar a qualidade de ensino desde o fundamental, pois o gargalo maior tem sido no primeiro ano do ensino médio. Isso é a explicação que as autoridades há muito ignoram: a má qualidade de ensino no fundamental faz com que o aluno chegue ao ensino médio despreparado para enfrentar as matérias que aí encontrarão. Enquanto as autoridades não tomarem providências sérias no ensino fundamental esse gargalo continuará acontecendo. Além de tempo integral no ensino fundamental, é preciso que professores e pais motivem mais seus filhos para almejar um futuro melhor. O uso do celular deve ser controlado para que os jovens dediquem-se mais aos livros. Enquanto isso não ocorrer, o País corre o risco de ter uma geração frustrada.

Delpino Verissimo da Costa

POLÍTICAS PÚBLICAS

Assistindo a um telejornal ouvi que o governo e políticos esperam os dados finais do Censo do IBGE para saberem que atitudes tomar. Devem estar brincando. Precisam esperar dados do Censo para ver a degradação dos serviços públicos? Pioram a olhos vistos. Saúde, educação, segurança pública, transporte público, etc. Devem estar gozando com o povo.

Panayotis Poulis

PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE

Parabenizo o governo brasileiro por retomar a exigência de visto de entrada para os cidadãos dos EUA, Canadá, Austrália e Japão. O que vale nesse campo é o princípio da reciprocidade. Ou seja, os países têm que estabelecer condições recíprocas para a entrada de estrangeiros em seus territórios. Só mesmo no tenebroso antigoverno de Bolsonaro que o Brasil se colocou voluntariamente em condição de submissão e inferioridade e mandou a reciprocidade às favas. Era algo humilhante e inaceitável, sob todo e qualquer ponto de vista. Felizmente, agora temos um governo democrático e soberano de verdade e as coisas estão aos poucos voltando aos seus devidos lugares.

Renato Khair

‘JORNAL DO CARRO’

Felicitações à equipe do Jornal do Carro, do Estadão, eleito em 2023 com mais de 65 mil indicações pelo quarto ano consecutivo o caderno mais admirado da imprensa automotiva, numa promoção de Jornalistas & Cia e Portal dos Jornalistas. Merece destaque e cumprimento especial seu editor, Tião Oliveira, eleito o mais admirado jornalista do setor. Viva!

J. S. Decol

