Agrishow

Se um quer, dois brigam

O agronegócio não é favorável a Jair Bolsonaro por seus conhecimentos agrícolas ou por sua filosofia de vida, mais voltada para o ócio. O que o setor não aceita é a permissividade que os governos petistas sempre tiveram com as invasões promovidas pelo Movimento dos Sem Terra (MST), seja de fazendas produtivas, de centros públicos de pesquisas ou o bloqueio de ferrovias. As invasões voltaram a acontecer, no início do atual governo, em fazendas da Bahia e plantações de eucaliptos da Suzano, pelo fato de o governo não ter cumprido sua parte em acordo de 2014, de indenização da empresa por um saldo de área a ser adquirido e desapropriado para o MST – razão logo desmentida por dirigentes do MST que afirmaram o caráter político das ações, como pressão para a nomeação de dirigentes do Incra simpáticos ao movimento. Apesar do passeio de João Pedro Stédile à China, a convite, e da nomeação dos pretendidos dirigentes para o Incra, o MST seguiu ocupando por mais dez dias uma fazenda da Aracruz após decisão judicial, e o governo continuou omisso, apesar da solitária condenação pelo ministro Carlos Fávaro, da Agricultura. Em retaliação, o Sindicato Rural de Ribeirão Preto convidou Bolsonaro para a Agrishow 2023, que seria inaugurada por Fávaro. O ministro reagiu desmarcando sua presença, o que foi seguido pela informação do Banco do Brasil de que cancelaria o patrocínio do evento. Aguardam-se os próximos lances, enquanto Lula promove a paz na Ucrânia, pois, segundo ele, dois não brigam quando um não quer.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

São Carlos

Ausência desastrosa

A ausência do governo federal na maior feira do agronegócio da América Latina, a Agrishow, que começa hoje em Ribeirão Preto (SP), é um fato desastroso para o Brasil e não condiz com a importância do setor. Divergências políticas e ideológicas não deveriam ser empecilho ao comparecimento ao evento, que tem de ser apartidário, em demonstração do amadurecimento político do País, que se diz democrático, e da pujança do agro. É lamentável que políticos não se comportem com o decoro adequado.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis (RJ)

Palanque

Quem teve a infeliz ideia de transformar a Agrishow num palanque político, fazendo com que os entraves advindos dessa mudança a fizessem perder seu maior patrocinador? Ah, só poderia ser alguém que conhece bem pouco nosso Estado e sua economia agrícola, mas que, provavelmente, já vise a novos horizontes políticos.

Eni Maria Martin de Carvalho

Botucatu

O agro é maior

O episódio do “desconvite” ao ministro da Agricultura para participar da Agrishow em nada contribui para melhorar ou reatar as relações do agronegócio com o governo. O fato de o ex-presidente Bolsonaro estar no evento não é um impedimento para que autoridades do novo governo estejam presentes. A convivência pacífica entre correntes partidárias diversas é um dos princípios da democracia. Ninguém iria pedir para que Fávaro e Bolsonaro se abraçassem. Entendo e concordo que o atual governo fechando os olhos para as invasões injustificáveis e criminosas do MST talvez tenha sido o estopim para esse episódio, mas, ainda assim, é preciso ter em mente que o agro é maior e mais importante do que picuinhas sem sentido.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

Prejuízo aos negócios

O recente episódio envolvendo a Agrishow só revela que a polarização e o embate político inócuo prejudicam os negócios e fazem com que nosso parque mundial de sementes e implementos seja afetado – note-se que a previsão inicial era de captar mais de bilhão em bons negócios. Em razão de um atropelo, o Banco do Brasil chegou a informar que retiraria seu patrocínio à Agrishow e impingiria restrições à feira, o que é inconcebível. O banco tem responsabilidades sociais e com seus acionistas, e o Brasil, presume-se, é de todos.

Carlos Henrique Abrão

São Paulo

Cessem as hostilidades

Hostilizar o agronegócio no Brasil é o maior erro que se pode cometer. Vamos lembrar que o Brasil só não está numa situação econômica e financeira catastrófica muito graças ao agro. Vamos, portanto, preservar e apoiar a agricultura e a pecuária do País.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

A NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA PACÍFICA

A Agrishow é a maior feira do agronegócio da América Latina. O evento teve cancelada a sua cerimônia de abertura por causa de uma polêmica que demonstra claramente o quanto a democracia em nosso país se encontra numa corda bamba. A base de qualquer democracia são a tolerância e a convivência pacífica entre pensamentos diferentes. Numa ditadura, como em Cuba, não há lugar adequado para oposição que não seja a prisão ou o fuzilamento no paredón. A cogitada participação de Jair Bolsonaro no evento gerou toda uma polêmica, o cancelamento da presença do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, seguido da retirada de patrocínio do Banco do Brasil à Agrishow. Nem participação do governo e muito menos patrocínios deveriam ser função de alinhamento político e de exclusividade de presença com exigência de não participação da outra parte. Sem falar da ameaça de criar impostos sobre as exportações do agronegócio. Afinal, isso foi o que matou a competitividade e o agronegócio na Argentina. E secou as exportações. Depois, foi só esperar as reservas cambiais de nosso país vizinho acabarem e o resultado foi o que estamos vendo. Está na hora de repensar as coisas e de todos os brasileiros aprendermos o que esquecemos a respeito de como conviver em paz, como sempre ocorria em nosso país.

Jorge Alberto Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

PATROCÍNIO

É absurda a decisão do Banco do Brasil de retirar o patrocínio da Agrishow 2023 para retaliar a presença de Jair Bolsonaro – de quem não sou fã, muito menos eleitor. Como cidadão, ele tem o direito de participar de qualquer evento que quiser. Para recordar, patrocínios oficiais completamente inaceitáveis nos governos PT ocorreram quando a Petrobras patrocinou o Flamengo, notório devedor da Previdência, ou a BR Distribuidora patrocinou uma edição da maior baixaria da TV brasileira, o Big Brother Brasil.

Pouso Alegre (MG)

O BANCO DO BRASIL E O AGRO

Lula, eterno simpatizante do Movimento dos Sem Terra (MST) e politicamente descontente com o agronegócio, não é bem-vindo à Agrishow, em Ribeirão Preto, mas não procede, por injunções políticas, o Banco do Brasil (BB) deixar de patrocinar o evento. O BB, desde sempre o maior parceiro do ruralista brasileiro, tem de se ater à área comercial, não pode nem deve se imiscuir na área política.

Vila Velha (ES)

OBRIGAÇÃO

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, declarou que as invasões de terras são fatos tão graves quanto aqueles registrados no dia 8 de janeiro. Já Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, discordou, dizendo que não há relação entre os acontecimentos. O agronegócio é a mola propulsora da economia brasileira e as invasões de terras são um atentado contra o Estado Democrático de Direito. E o governo Lula tem a obrigação de colocar em prática a reforma agrária e botar um freio nestes terroristas invasores.

Avaré

EGO PESSOAL

Concordo completamente com a opinião da colunista Eliane Cantanhêde no artigo Declaração de guerra (30/4). Mas é preciso levar em conta que, neste terceiro mandato, que esperamos seja o último, o presidente Lula está quase que exclusivamente preocupado com o ego pessoal.

Rio de Janeiro

CPI BEM-VINDA

O presidente Luiz Inácio fez de tudo para evitar a CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Não só não conseguiu, como terá de lidar com mais três, entre elas – talvez a mais significativa –, a do MST. Errou feio o governo ao ser leniente com as invasões que aconteceram este ano, e a presença do líder João Pedro Stédile ao lado de Lula na China foi um escárnio inadmissível. É incabível a prepotência do movimento em continuar sentindo-se à vontade para invadir, sem resistência, propriedades particulares e produtivas e ainda chantagear o governo forçando a mudança de chefias do Incra. Os tempos são outros. A parte do eleitorado que elegeu Lula acreditando numa atitude moderada – promessa de campanha dele – exige respeito.

São Paulo

MUDANÇAS DE VERDADE

Lula não foi eleito para dar continuidade às insanidades da gestão Bolsonaro. Ao contrário, muita gente que nunca votou no PT na vida votou em Lula para acabar com as bobagens do governo Bolsonaro. Até hoje, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não moveu uma palha para banir o uso de agrotóxicos proibidos no mundo inteiro e que foram liberados para uso no Brasil pela gestão suicida de Bolsonaro. O Brasil enfrenta uma verdadeira epidemia de câncer – os casos aumentaram muito –, e a maioria dos agrotóxicos liberados na gestão Bolsonaro é cancerígena, razão pela qual foram banidos no mundo civilizado. O Brasil espera que Lula e Marina Silva entreguem o que prometeram e mudem de verdade o rumo do País na pauta ambiental.

São Paulo

‘PROFISSÃO HONESTA’

Acompanho a carreira do presidente Lula desde sua liderança no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e, claro, respeito a sua comprovada inteligência. Por isso, não estou entendendo e muito menos concordando com algumas das suas decisões e colocações, inclusive na esfera internacional. Mas a história, publicada no Estadão, de que “profissão honesta é a do político” passou da conta. Num país em que o povo é tungado há anos pelo conhecido Centrão? O famigerado grupo que domina o Congresso Nacional desde a Carta Magna de 1988, a ponto de não importar o presidente eleito, se não se compuser com o Centrão não governa? Que no governo passado conseguiu aprovar o orçamento secreto? Também o governo Dilma Rousseff, com o petrolão, nos mostrando como quase conseguiram levar a Petrobras à falência? Do Brasil que já teve um governador (Adhemar de Barros), que usou como mote da campanha o “rouba, mas faz”? Que agora, no atual governo, o MST vem invadindo impunemente propriedades produtivas, como a plantação de eucaliptos da Companhia Suzano de papel e até a estatal Embrapa, com pesquisas para o desenvolvimento da agropecuária? Desculpe, presidente, mas aí não dá.

São Paulo

INTENÇÃO

Convencido de seu poder de oratória, Lula agregou ontem mais uma frase a sua coleção de frases famosas: “se tem uma profissão honesta, é a do político”. Lula esqueceu que uns 20 anos atrás disse outra famosa frase sobre os políticos: que havia “300 picaretas no Congresso”. Qual é a intenção de Lula?

São Paulo

‘FAKE NEWS’

Não sei o que Alexandre de Moraes está esperando para incluir Lula no inquérito das fake news. Dizer que “profissão honesta é a do político” é a maior fake news do planeta.

Prados (MG)

EMÍLIO ODEBRECHT

Li no Estadão que Emílio Odebrecht, em seu livro de memórias, diz que a Lava Jato tinha uma fábrica de delações. O pedido de desculpas ao povo brasileiro que o megaempresário fez publicar, em duas páginas de jornal, nos maiores jornais brasileiros, nos primeiros dias de dezembro de 2016, admitindo que sua empreiteira participou de práticas empresariais impróprias, por meio do tal Departamento de Operações Estruturadas, no qual políticos eram identificados por alcunhas, teria sido saído daquela fábrica? Na mensagem foram anunciados um mea culpa e a adoção de medidas para melhorar a governança. O nome da empresa ficou tão ligado ao escândalo que, talvez por isso, o edifício-sede tenha hoje outro nome. Que tenha renascido, poderosa e importante, atuando dentro dos conformes é a esperança dos brasileiros, mas desmerecer a Lava Jato, que prestou enormes serviços ao Brasil no combate à corrupção, não convencerá os que têm memória.

São Paulo

EVENTO EM NOVA YORK

Li que, em 9 de maio, o senador Rodrigo Pacheco e o deputado Arthur Lira, presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, respectivamente, participarão de evento sobre “investimentos”, promovido pela Lide – Grupo de líderes empresariais, em Nova York. Na comitiva, governadores brasileiros e 250 empresários do Brasil e dos EUA. Em sintonia com a dinâmica, a volatilidade e os desafios do mercado, presumo que os parlamentares falarão sobre os benefícios do orçamento secreto. Quem será o mediador?

Rio de Janeiro

FÁBRICA UCRANIANA EM SÃO PAULO

No fim de semana, este jornal relatou uma situação vivida por algumas autoridades paulistas e também por pessoas da Ucrânia sobre um possível investimento na montagem de uma fábrica aqui, no Estado de São Paulo, da ucraniana Antonov (fabricante daquele gigantesco avião U-105), no momento paralisada pelos bombardeios do invasor russo Putin. Um dirigente ucraniano comentou não sentir interesse do governo, e isso precisa ter um esclarecimento, de até onde foi essa conversa, se parou ou se ainda terá prosseguimento, porque, se depender do governo federal para uma autorização para o projeto, nada a esperar de uma concordância do presidente Lula, pois dificilmente sairá algo dele, visto que tem mostrado um comportamento ambíguo quanto à invasão da Ucrânia.

Garça

FUTEBOL PAULISTA – BASTA DE TORCIDA ÚNICA

Uma vez comprovado que a condenável e abominável violência entre as torcidas no futebol acontece também fora dos estádios, muitas vezes até antes do início das partidas, é chegada a hora de um estudo que vise a pôr fim à determinação datada desde 2016 do Ministério Público (MP-SP), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) e da Federação Paulista de Futebol (FPF) de que os jogos sejam disputados na capital com torcida única do mandante. A proibição, que deveria expirar no final de 2016, segue em vigor após sete anos, impossibilitando que uma partida seja compartilhada no estádio pelas torcidas dos dois times. Será melhor, mais inteligente e produtiva a promoção de uma ininterrupta campanha de pacificação e convivência harmoniosa das torcidas do que a sua segregação. Basta!

São Paulo

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Subscrevo o comentário do leitor sr. Anderson Antonio Vidal sobre a importância das histórias em quadrinhos. Eu também comecei minha aventura literária através dos gibis, que moldaram meu apetite por qualquer tipo de leitura até os dias de hoje. Em especial Mauricio de Sousa, um orgulho do Brasil.

São Paulo