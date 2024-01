Poderes

Banalização das MPs

Mais de 70% das medidas provisórias de Lula ‘caducam’ no Congresso em 2023 (31/12, A6). O levantamento feito pelo Estadão sobre a quantidade cada vez maior de medidas provisórias (MPs) que perdem validade sem serem analisadas pelo Congresso Nacional demonstra que o uso do instrumento, que deveria ser uma exceção, acabou sendo banalizado pelos presidentes da República. O artigo 62 da Constituição diz: “Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias”. Os constituintes, portanto, definiram que a edição de uma MP deve ser feita em casos específicos, cuja urgência exige efeito imediato. Os projetos de lei têm tramitação mais demorada e exigem do governo maior e melhor poder de articulação no Congresso. O presidencialismo de coalizão está, literalmente, falido.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

2024

Escolhas

Em 2024, o mundo poderá ver o fim de duas guerras, do governo de Vladimir Putin e da carreira política de Donald Trump. Em 2024, o mundo pode começar a levar a sério as mudanças climáticas e o Brasil pode se tornar uma potência ambiental, impor o desmatamento zero já, começar a recuperar áreas degradadas e pode até dar mais alguns passos para recuperar o precioso grau de investimento. É momento de fazer escolhas. O Brasil e o mundo podem fazer boas escolhas e iniciar um período de grande prosperidade ou podemos continuar no caminho do inferno. Tudo uma questão de escolhas.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

Oriente Médio

As batalhas e a guerra

Concordo totalmente com as afirmações de Denis Lerrer Rosenfield no artigo Escudos humanos (Estadão, 1/1, A5). Ele foi direto ao ponto: o Hamas usa a população de Gaza para se proteger e fazer proselitismo com as mortes dessa população. Ou seja, quanto mais mortos em ataques de Israel, mais o Hamas gosta e as divulga como se fosse batalha ganha. E talvez seja mesmo. Acho, porém, que faltou uma pergunta: será que Israel não considerou essas possibilidades? Ora, Israel tem experiência nesses assuntos. Tudo leva a crer que o Hamas planejou cuidadosamente esta cilada, e Israel caiu direitinho. Do jeito que as coisas estão indo, Israel vai ganhar todas as batalhas, mas vai perder a guerra, o que é lamentável sob todos os aspectos: será a vitória da barbárie. Espero (sem confiar muito) que eu esteja errado.

Nelson Newton Ferraz

nelfer2011@gmail.com

São Paulo

*

Literatura brasileira

Graciliano Ramos

A grita acerca da obra de Graciliano Ramos entrar em domínio público não se justifica (Estadão, 30/12, C1). De um lado, é questionável que um patrimônio intelectual seja também objeto de herança. De outro, se há preocupação em manter o esmero e a fidelidade da obra do autor, que continuem a publicá-lo, inovando com novas análises, resenhas, fortuna crítica e por aí vai. Continuamos a comprar Machado de Assis, não é mesmo?

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

Ary Fontoura

‘Tributo’

Aos 90 anos, ator Ary Fontoura será tema de documentário (Estadão, 30/12, C4). Merecido! Além de ser um excelente ator, sua reinvenção como influencer digital, com vídeos de humor, foi um oásis nos tempos da pandemia.

Jeny Soutto Mayor

jensouttom@gmail.com

São Paulo

Museu Nacional

2024, ano de decisão

O Museu Nacional/UFRJ tem em seu planejamento a reabertura parcial no 1º semestre de 2026. Mas, para fazer frente a essa meta, é fundamental o entendimento de que ainda faltam recursos para as obras. A instituição conseguiu aprovar um Programa Nacional de Apoio à Cultura de R$ 90 milhões para captação, e agora é necessário que as empresas, privadas e públicas, decidam olhar com carinho para o primeiro museu fundado no País.

Alexander Kellner,

diretor do Museu Nacional

alexander.kellner@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

TERREMOTO NO JAPÃO

O Japão é um país que sabe conviver com a natureza: mesmo sob forte terremoto, a população é treinada a como se comportar e se defender, além de que as construções são preparadas para os abalos sísmicos. No Brasil não há prevenção aos acidentes naturais (alagamentos, deslizamentos, etc.), e aqui, neste período de verão, quando chuvas torrenciais castigam cidades e encostas, poderemos ter mortes em escala bem maior do que lá, no outro lado do mundo.

Roberto Solano robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

NOVO ANO, NOVO RECOMEÇO

Primeiro de janeiro de 2024, novo dia, novo mês, novo ano. Tudo deveria recomeçar do zero, na vida pessoal, das famílias, das nações. Um novo mundo, com um novo paradigma, de paz e de bem com a vida, entre os seres humanos e de nós com nossa mãe natureza, nosso planeta, nossa existência. “Nova humanidade.” Morrer ou renovar, então vamos renovar, ou morreremos todos abraçados às nossas vãs esperanças. E a esperança é o que restou no fundo da Caixa de Pandora. A esperança é a última que morre. Vamos reviver nossas esperanças de um mundo de paz e amor, entre os seres humanos de boa vontade. Que assim seja.

Paulo Sergio Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

O ANO DOS CONTRIBUINTES

Que o ano de 2024 seja, para todos nós, brasileiros, de saúde e esperança de dias melhores, embora seja um ano bissexto, portanto com um dia a mais para mexerem no nosso bolso!

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

FELIZ 2023 DE NOVO

Que 2024 seja para todos nós como foi 2023 para Lula: muitas viagens, muitos amigos, muito dinheiro nos bolsos, saúde para dar e vender.

Carlos Gaspar carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

O BRASIL DE 1889 A 2023

Merece elogios a primorosa matéria de quatro longas páginas de Bolívar Lamounier – Quantos desastres cabem em duas décadas (31/12, C8 a C11) – cobrindo com acuidade e rigor a história dos 134 anos da República no Brasil, desde 1889 até os dias atuais. Após a prazerosa leitura, triste observar que ao longo de mais de um século o País não logrou se desenvolver à altura de seu imenso potencial, envolto em lutas políticas da esquerda e da direita, patinando na chamada “armadilha do crescimento médio” e figurando na rabeira das grandes, prósperas e desenvolvidas nações no cenário mundial. Uma pena e um grande desperdício. Muda, Brasil!

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

SURTO E SUSTO

O ministro Dias Toffoli promove baixas no orçamento público, enquanto o ministro Fernando Haddad corre atrás do prejuízo, a enfrentar o Legislativo com medidas provisórias. Ao “surto de Toffoli”, comentado por J. R. Guzzo (Estado, 31/12), soma-se então o nosso susto. Claro está que as finanças não estão como o governo tenta fazer crer, e o aparente desespero da equipe econômica em aumentar a arrecadação sugere a preocupação de que as contas não fechem. Onde está a base real da dita melhora da economia do País? Certamente, não está nas ruas, onde a legião de esfomeados cresce na razão inversa do bolo que nunca chega ao ponto de ser dividido. Enquanto isso, o governo que governa para todos adquire mobílias tão caras que só podem ter sido garimpadas em algum antiquário da França. Assim, para 2024, só nos resta a esperança de menos surtos e menos sustos.

Patricia Porto da Silva portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

DIAS TOFFOLI

O que diriam Sócrates, Rui Barbosa, Einstein, Lincoln e também os colegas de toga de Dias Toffoli, se pudessem falar livremente? É hora de o colegiado do Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestar. É por isso que muitas pessoas sonegam impostos. E, por outro lado, os senadores estão com o rabo preso no STF e não agem, afastando a laranja podre. Lastimável.

Camillo Ferreira camillommferreira@gmail.com

São Paulo

*

TRANSPARÊNCIA NO MINISTÉRIO DE DINO

Sob Dino, Justiça tem pior índice de transparência desde criação da LAI, título de matéria do Estadão de 31/12 (A8). LAI é a Lei de Acesso à Informação. Dino, também conhecido por “sou comunista, graças a Deus”, é o mesmo que agora está no Supremo Tribunal Federal. Se ele cerceava a informação quando era ministro da Justiça, “com um recorde em negativas de pedidos de acesso a informações públicas e sob a alegação de sigilo de dados”, como está na matéria do Estadão, o que esperar dele agora como ministro do presidente, digo, Supremo?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

ELEIÇÕES 2024

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai recolher sugestões para aprimorar as resoluções que vão reger as eleições de 2024, como registra a matéria TSE recebe sugestões sobre eleições de 2024 (Estadão, 28/12, A9). Acreditamos que respeitar a vontade do eleitor, como ocorre em todas as democracias adiantadas, é a regra de ouro. Não se pode cassar mandatos de candidatos eleitos, como ultimamente tem acontecido. O juiz mais natural de todos merece mais respeito, especialmente do poder sem voto. Essa é a sugestão que tem sido ignorada pelo TSE.

José Elias Laier joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

8 DE JANEIRO DE 2024

Lula da Silva não dá ponto sem nó. Propôs o evento “ato democracia restaurada”, que marcará um ano dos ataques golpistas, com o objetivo claro de buscar para si o protagonismo da garantia do Estado Democrático de Direito e auferir ganhos eleitorais. Em vez de transmitir mensagem de paz para pacificar um país cindido, ele vai invocar o “nós contra eles” e estimular mais ainda a polarização. Num gesto de provocação à direita, vai dizer que derrotou Bolsonaro, mas que ainda falta derrotar o bolsonarismo. A bem da verdade, o episódio do 8 de Janeiro foi um presente que caiu do céu para Lula e seus asseclas. A esquerda se refestelou com o enorme dano que os atos golpistas causaram à imagem da oposição. Não é à toa que pairam dúvidas se a invasão teria sido facilitada pelo governo. O 8 de Janeiro para Lula não é para lamentar. É data digna de comemoração.

Deri Lemos Maia derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

2024 E O CONFLITO EM GAZA

Como parar a guerra em Gaza? Independentemente do que digam a ONU, a imprensa e do que ache a opinião pública mundial, os soldados de Israel continuarão lutando até reaver os reféns e permitir aos centenas de milhares de seus cidadãos que saíram de suas casas devido à ameaça do Hamas que possam voltar para elas em tranquilidade. Sem temer chuvas de foguetes, ataques terroristas, túneis, decapitação de nenês, estupros coletivos, incineração de crianças e de famílias inteiras, sequestro de familiares, etc. Para que isso ocorra, toda e qualquer forma de Islã radical em Gaza terá de cessar. Pode levar algum tempo, mas no final, em meados de 2024, isso irá ocorrer para o bem de todos, também e especialmente para o bem dos palestinos, que são as vítimas mais constantemente atingidas pelas ações do Hamas. Caberá um dia rever a cumplicidade da ONU, o uso de suas escolas para a doutrinação do terror, de suas instalações como bases para o terror e de sua influência para difamar Israel. Mas a guerra pode terminar muito antes do fim do antissemitismo nos organismos internacionais.

Jorge Alberto Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

GUERRA LABIRÍNTICA

A guerra no Oriente Médio, tendo o Estado de Israel no epicentro, desdobra-se desde o conflito de seis dias, em 1967, com a anexação territorial da Faixa de Gaza ao sul e da Cisjordânia ao norte. As investidas de Israel provocam dores humanas e sociais inenarráveis, mas, ainda assim, permanecem no campo da pirotecnia sangrenta. Acreditava-se que o Hezbollah e o Líbano não ingressariam no conflito, mas vê-hoje que esse envolvimento é crescente, o que será muito mais sério que o confronto com o Hamas. A Jordânia e o Egito demonstram bom senso ao propor o fim do conflito por meio do estabelecimento de um Estado Palestino com Jerusalém como capital. Ninguém pode negar o direito elementar à ampla defesa dos israelenses, mas convenha-se que já foi dada uma incisiva resposta e a solução diplomática soluciona os problemas de todas as partes, sob pena de ainda longo suplício na mais atormentada região do mundo, que não encontrará saídas do labirinto enquanto estiver sob mãos extremistas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo