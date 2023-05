Economia brasileira

De acordo com matéria publicada no Estadão de domingo, a economia brasileira perdeu relevância e tem a menor participação no PIB global em 43 anos (30/4, B1). “A participação do PIB do Brasil na economia global deve corresponder a 2,3%, a mais baixa desde 1980, quando teve início a série histórica do Fundo Monetário Internacional (FMI).” Nós nos livramos da ditadura militar em 1985, tivemos progressos durante o governo FHC, que se perderam durante os governos do PT e de Bolsonaro. E Bolsonaro conseguiu ressuscitar o PT e Lula. Portanto, colhemos o que plantamos, pois o voto é livre. Durante o governo FHC, eu sonhei e acreditei num Brasil melhor, como bem descreveu Alessandra Ribeiro, economista e sócia da consultoria Tendências: “Com o Plano Real, o Brasil começou a colher os benefícios da estabilidade de preços, que foi potencializada por medidas como a Lei de Responsabilidade Fiscal, implementação de metas de inflação, a ideia de um Banco Central, na prática, independente, privatizações. Tudo isso resultou num aumento de potencial de crescimento da economia, mas que foi interrompido por políticas econômicas equivocadas”. Enfim, não se pode ter sonhos no Brasil – como foram o PSDB, o Partido Novo, a Operação Lava Jato –, pois nossos sonhos se transformam em pesadelos. O voto dos brasileiros mantém, firme e forte, nossa republiqueta de bananas.

Maria Carmen Del Bel Tunes

Americana

Nossa dura realidade

É muito triste para nós, brasileiros, encararmos a dura realidade descrita na manchete do Estadão de domingo (30/4): Participação brasileira no PIB global é mais baixa em 43 anos. Estamos perdendo relevância na economia mundial, desde 1980, quando representávamos 4% do PIB global. Hoje, são míseros 2,3%. Com exceção dos governos de Itamar Franco e FHC, quando foram realizadas reformas estruturais e até vencemos a hiperinflação, com o Plano Real, 43 anos depois colhemos o retrocesso, castigados por governos retrógrados como os do PT e o de Jair Bolsonaro. E, pelo jeito, poderemos perder mais quatro anos com a atual gestão Lula, que em 120 dias já deu mostras de que não aprendeu nada – ou até piorou. O resultado prático desta decadência econômica é que não temos empregos suficientes com bons salários nem uma classe média pujante. Nosso salário mínimo, de R$ 1.320, ou US$ 264, não garante tampouco a compra de produtos básicos, o minimamente digno para o sustento de uma família. Não é por outra razão que o Brasil hoje, infelizmente, soma 33,1 milhões de brasileiros que passam fome.

Paulo Panossian

São Carlos

Agrishow

A danosa polarização

Lula deveria ter tomado a iniciativa de ir à Agrishow, junto com seu ministro da Agricultura, sem se importar com a presença do ex-presidente Bolsonaro, que tem o direito de ir também. Seria a única forma de melhorar a situação política atual no Brasil. Ninguém aguenta mais esta polarização absurda, que prejudica terrivelmente o País.

Lia Queiroz do Amaral

São Paulo

Foco nos negócios

Como um dos criadores da Agrishow, gostaria de lembrar alguns dos nossos objetivos-chave no início dos anos 90: evento dinâmico (tecnologia em ação), realizado numa época de menos calor e menor risco de chuvas, num feriado, em local de fácil acesso e atrativo e, principalmente, focado nos negócios, sem rodeios e shows musicais. Outro objetivo era que o evento não fosse politizado, afinal a iniciativa era 100% do setor produtivo. Entendo que a polêmica do “desconvite” ou “alerta” ao ministro Carlos Fávaro poderia ter sido evitada com horários diferentes dos convidados. A Agrishow é um patrimônio do agro do País, considerada o principal evento da América Latina, e assim tem de continuar. O agro em 1º lugar.

Ivan Pupo Lauandos

Campinas

Eleição nos EUA

Moderação

Lúcido o artigo de Thomas Friedman no Estadão de 30/4 (Por que o vice será importante em 2024). Expõe os motivos por que se deve defender os valores democráticos, a moderação e a paz, sem falsas equivalências, como a que manifestou o presidente Lula, corrigindo-se posteriormente.

Marcelo Kawatoko

UM IRRESPONSÁVEL NA PRESIDÊNCIA

Lula, falando para o seu cercadinho no dia 1.º de Maio: “A gente não poder viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação, ela controla, na verdade, o desemprego neste país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje”. Efetivamente, temos um irresponsável na Presidência. Um populista barato, que destila ódio, propaga mentiras e acirra a cada dia que passa sua nefasta criação: o nós contra eles. Infelizmente, nas eleições passadas, o País trocou o pior pelo pior. A taxa de juros está elevada? Elevadíssima. Mas quando o Banco Central tiver a sinalização de que o governo é um governo responsável, o que até agora o governo Lula da Silva 3 não demonstrou ser – haja vista o novo arcabouço fiscal, apresentado ao Congresso, que não faz nenhuma alusão a punições e responsabilizações caso o que está proposto não seja cumprido pelo governo –, aí sim a taxa de juros poderá ser reduzida gradativamente a níveis aceitáveis. Lula da Silva foi eleito sem mostrar qual o seu plano de governo. Hoje, quatro meses após se sentar na cadeira presidencial, nada de plano de governo. Mas o problema do País é o Banco Central, não é mesmo, Lula da Silva?

Salvador

O PRETEXTO DE LULA 3

Lula discursa no 1.º de Maio e volta a criticar a taxa de juros. Como ele não pode baixar a Selic na canetada, por causa da autonomia do Banco Central, deveria ouvir e seguir recomendações do guru dos empresários de sucesso, Vicente Falconi, que diz: “Economia não é política. Economia é matemática, com um pouquinho de emoção. Todo mundo sabe que, se o equilíbrio fiscal for mantido, a taxa de juros vai cair. Não tem ideologia nisso”. O pretexto para a inoperância de Lula 3 é a taxa de juros, assim como foi a “herança maldita” de FHC.

Avaré

SALÁRIO MÍNIMO

Com os R$ 18,00 de aumento no salário mínimo, finalmente o brasileiro vai poder comprar quase 200 gramas de picanha por mês. Viva o populismo!

São Paulo

RESPONSABILIDADE FISCAL E SENSIBILIDADE SOCIAL

O anúncio feito pelo presidente Lula sobre o reajuste acima da inflação do salário mínimo e o início da atualização da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) mostra, mais do que compromisso no cumprimento das promessas de campanha, a tentativa, reconhecidamente legítima e louvável, de uma junção entre o social e o compromisso fiscal. Para compensar a renúncia fiscal e o aumento do dispêndio público, houve, no caso da Medida Provisória do IRPF, a inclusão de tributação sobre trustes. A sensibilidade social do atual governo, portanto, veio acompanhada da responsabilidade fiscal. Precisamos, sim, ter critério e cuidado com o orçamento público, mas, ao mesmo tempo, é indispensável que os contribuintes sintam algum alívio no contracheque. Todos ganham, afinal, mais dinheiro na conta dos trabalhadores significa mais recursos na economia.

Guararema

ARCABOUÇO FISCAL

Muito pertinente o parâmetro para medir o êxito do arcabouço fiscal sugerido por Gustavo Franco (Tim Maia e o arcabouço, Estadão, 30/4, B4) a nota de risco das agências internacionais de análise de riscos em 2026.

Jacareí

ABISMO NO CAMINHO

Oportuno o artigo do procurador de Justiça Roberto Livianu A realidade de ‘O Brasil voltou’ (Estado, 1/5, A4) alertando para os riscos sérios de nos transformarmos numa autocracia. Afinal, a regra do toma lá dá cá, cada vez mais intensamente praticada, e a insegurança jurídica disseminada pelas altas Cortes são sinais de que o abismo pode estar no caminho de nossa democracia.

São Carlos

VOLTOU PARA PIORAR

Conforme escreveu Roberto Livianu, “exercer a democracia pressupõe senso republicano, humildade e respeito do dinheiro público sem deslumbramento”. O deslumbramento começou com a compra de cargos para evitar a CPMI, a viagem à China com uma comitiva que custou muito caro para um país onde 33 milhões de pessoas passam fome. Não satisfeito, assistimos à gastança da primeira-dama na compra de móveis e outras quinquilharias. Tudo bem se fosse com o dinheiro dela. Mas achar que o Brasil voltou mostrando ao mundo que o pobre está incluído no governo petista é mera ilusão. Basta ver como vivem o chefe e seu entorno. Gastam à vontade e não enxergam a pobreza nessa hora. Lula, infelizmente, nestes quatro meses de um terceiro mandato, continua olhando no retrovisor. Comporta-se como militante, e não como presidente que foi eleito para governar para todos. Um relatório de mais de 180 países disse que somos uma “democracia falha”, correndo risco de se transformar numa autocracia, uma forma de governo autoritária. Neste caso, o Brasil voltou para piorar.

São Paulo

CARIDADE FORA DE HORA

“Em meio à grave crise econômica argentina, Fernández virá às pressas ao Brasil para reunião com Lula.” Agora Lula vai ajudar a Argentina, uma caridade fora de hora. Estamos ricos e eu não sabia.

Rio de Janeiro

O MST NO CONSELHÃO

Matéria no Estadão informa que o Movimento dos Sem Terra (MST), a convite de Lula, já faz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República, criado por Lula pelo Decreto n.º 11.454/2023. Achei estranho, pois o MST vem ignorando a situação atual do País, reiniciou as suas invasões de propriedades e, pior, das produtivas e até da estatal Embrapa, voltada para as pesquisas agropecuárias. Persistiu tanto que bolsonaristas já aprovaram na Câmara dos Deputados uma CPI do MST, que vai atrapalhar sobremaneira o governo. Deveriam também aprovar uma para investigar o governo Bolsonaro e seus absurdos. Também não entendi esse convite, pois o referido decreto, em seu art. 3.º, inciso III, exige do indicado ilibada conduta, o que não se coaduna com as suas constantes invasões. Lula foi eleito no segundo turno, com margem apertada de votos e graças à união de vários partidos, para salvar a nossa democracia. Não é um governo exclusivamente petista. Muitos dos meus conhecidos e familiares já nem acompanham o noticiário político, pois as eleições terminaram, mas os grupos antagônicos continuam se digladiando. Ora, ao serem eleitos, não sabem, mas se comprometeram a trabalhar para o bem-estar da população e o desenvolvimento do Brasil. Entramos no quinto ano de governo e os chamados “garimpeiros” continuam roubando os nossos tesouros e matando a população indígena. Já passou da hora de as Forças Armadas acabarem com os invasores, de uma vez por todas. Essa providência tem prioridade maior que a dos trabalhadores do MST, que merecem todo o nosso apoio e ajuda governamental, mas precisam esperar a vez.

São Paulo

EMBRAPA, 50 ANOS

Apreciei o editorial Meio século de Embrapa (1/5, A3). Faltou lembrar que o Código Tributário, que vigorou a partir de 1/1/1967, mecanizou a agricultura isentando de impostos os tratores, os caminhões, as ambulâncias, os ônibus e a transferência de fábricas completas do exterior. O preço de mercado caiu para menos de um terço (sem o imposto federal de consumo e o estadual de vendas e consignações). Visitando Palotina, no Paraná, em 1973, soube que estavam fechando escolas porque os fazendeiros haviam reduzido seus colonos a apenas um com a mecanização. Os trabalhadores do campo se mudaram para as construções da Belém Brasília, Itaipu etc.

São Bernardo do Campo

VIVA A EMBRAPA!

O Brasil, de importador de alimentos há cinco décadas, é atualmente um dos maiores exportadores de proteínas animais, em vias de se tornar o maior deles. O agronegócio verde-amarelo, que ocupa hoje a vanguarda da produtividade, inovação e sustentabilidade, é responsável pela alimentação de nada menos de mais de 1 bilhão de pessoas, um sexto da população mundial. Segundo dados do Ipea, entre 2011 e 2020, enquanto o setor de serviços cresceu modesto 1,5%, a indústria encolheu 12,8% e o PIB como um todo caiu 1,2%, a agropecuária cresceu expressivos 25,4%. Desde os anos 70, os preços da cesta básica caíram pela metade e a produção de alimentos cresceu quatro vezes mais que a área plantada, preservando impressionantes 66% da vegetação nativa do País, em comparação com 30% de média nos EUA e Europa. A razão deste espetacular quadro tem nome e completa 50 anos de criação: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Sem ela, certamente o Brasil estaria numa deplorável situação econômica, mais próxima de um bankrupt, como na Venezuela e na Argentina. Viva a Embrapa!

São Paulo

ATAQUE EM RORAIMA

O ataque e morte de índios Yanomami no sábado deixou uma dúvida: pelo armamento variado e de grosso calibre com imenso estoque de munições, os criminosos seriam garimpeiros ou guerrilheiros? Com a palavra, as Forças Armadas, responsáveis pela segurança do território nacional.

São Paulo

DEFESA DA OBJETIVIDADE JORNALÍSTICA

Um puxão de orelhas nos jornalistas da grande imprensa dado por Carlos Alberto Di Franco (Estadão, 1/5, A5) trouxe à tona a questão fundamental da isenção e da objetividade na atividade jornalística. Informação é a verdade dos fatos. Opinião é visão subjetiva da realidade. Nesta nova era da comunicação digital, em que a internet deu voz a todos, o grande desafio e total responsabilidade do jornalismo é informar o real, a verdade dos fatos. Cabe aos editoriais dar a opinião do jornal. Nunca foi tão difícil a missão da imprensa como agora, de esclarecer a seus leitores a verdade e separar o fato de sua versão falsa difundida por opinião politico-ideológica. De notícias falsas o inferno está cheio.

Porto Alegre

VÔLEI – A DESPEDIDA DO ‘MAGO’

Sobre a notícia Cruzeiro usa Wallace, atropela Minas, conquista título e se torna o maior campeão da Superliga, além de consagrar o Cruzeiro como o maior vencedor da história da Superliga masculina (8 títulos), a final contra o Minas marcou a aposentadoria do incansável William Arjona, que encerrou sua brilhante carreira aos 43 anos, jogando no mais alto nível. Ouro na Olimpíada Rio-2016, campeão mundial de clubes e pentacampeão brasileiro, ao longo de toda sua carreira William compensou a baixa estatura para os padrões internacionais com uma distribuição inteligente, ousada e criativa das jogadas, sempre com muita velocidade e precisão. O “mago”, como é carinhosamente chamado, registrou seu nome na história do vôlei brasileiro. Um atleta que deixa as quadras como referência na posição de levantador, ao lado de nomes como Maurício Lima e Ricardinho. Que novos “Williams” surjam Brasil afora e brilhem com a camisa verde e amarela.

Embu das Artes