Contas públicas

Que fundamento?

Brilhante, concisa e realista a entrevista do economista Alexandre Schwartzman ao Estadão (‘O novo arcabouço fiscal foi desfeito antes de começar’, 1/11, B2). Foi até bondoso ao dizer que o “fundamento fiscal do País é ruim”. Que fundamento? Um presidente que, durante um tranquilo café da manhã, desqualifica seu ministro da Fazenda, deixando-o literalmente constrangido e sem palavras perante jornalistas, acredita em algum fundamento? Lula quer arrecadar para poder gastar, sem economizar. Isso não é fundamento. É irresponsabilidade. Perguntado se o País sobrevive sem uma regra fiscal, Schwartzman respondeu: “Até a Argentina sobrevive. A gente vai trabalhar com inflação mais alta, juros mais altos e crescimento mais baixo. Vamos ficar mais medíocres do que já somos”. O Brasil elegeu Lula justamente para fugir da mediocridade de Bolsonaro e voltar a crescer. Tornar-se a próxima Argentina não é opção e isso precisa ficar claro para o presidente Lula antes, durante e após o café da manhã.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

Saneamento básico

Prioridade

O artigo do professor Gesner Oliveira, Na reforma, saneamento requer tributação especial (Estadão, 31/10, A4), é muito claro quando diz que “estima-se que a cada R$ 1 gasto com saneamento poupam-se outros R$ 4 na saúde. Não é possível, portanto, apartar o saneamento de outros temas sanitários”. E ressalta: “O atraso do setor é vergonhoso. Mais de 30 milhões de brasileiros não acessam água tratada; outros 100 milhões vivem sem coleta de esgoto; e cerca de metade do esgoto gerado é devolvida in natura para o meio ambiente”. Nós, humildes mortais, perguntamos: por que este assunto, altamente relevante, não é tratado com a prioridade que deveria?

Marcos A. de Menezes Freitas

mmenezesfreitas@uol.com.br

São Paulo

*

Guerra Hamas-Israel

Falência da ONU

Deixar um enorme barril de pólvora, durante décadas, em meio a zonas conflagradas e densamente habitadas é brutal insanidade. Sempre haverá algum desatinado ou criminoso pronto a acender o estopim. Quem é o verdadeiro causador da guerra? Quem deve ser responsabilizado?

Antonio Augusto d’Avila

avilapoa@uol.com.br

Porto Alegre

*

Marimbondos

Marimbondos sempre me fascinaram desde criança, especialmente sua arquitetura e organização sofisticadas. Essa fascinação e as traquinagens de menino resultaram em muitas e dolorosas picadas, seguidas da recorrente reprimenda materna: “Aprenda a lição de uma vez por todas. Se você tivesse deixado os marimbondos quietos, não estaria agora todo ferroado”. Essa sabedoria de mãe é também certeira para avaliar a guerra em curso no Oriente Médio. Se Israel tivesse sido deixado quieto, ninguém hoje estaria sentindo suas terríveis ferroadas. Esquerdistas fomentadores da nefasta cultura woke, que romantizam terroristas e demonizam a única democracia do Oriente Médio, de forma tendenciosa, omitem em seu raciocínio torto que Israel, geralmente, é um marimbondo que somente dá causticantes ferroadas se for provocado. Se for deixado quieto, seu lancinante ferrão permanecerá recolhido.

Túllio Marco Soares Carvalho

tulliocarvalho.advocacia@gmail.com

Belo Horizonte

*

Tempo de guerra

A justificada e massiva contraofensiva do Exército de Israel para erradicar o sanguinário grupo terrorista Hamas da Faixa de Gaza mereceu do premiê Benjamin Netanyahu a evocação de uma frase: “A Bíblia diz que há um tempo para a paz e um tempo para a guerra. Este é o momento da guerra”. Até que o Estado judeu possa viver em paz, cercado de inimigos, vale a Lei de Talião do Antigo Testamento: olho por olho, dente por dente. Bomba por bomba, míssil por míssil.

Vicky Vogel

vogelvick7@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Deuses da guerra

O noticiário sobre a guerra Israel-Hamas é recheado de denominações religiosas: judeus, cristãos, muçulmanos, etc. Se tirássemos os deuses dessa história, quais argumentos restariam? Aflorariam, provavelmente, os reais interesses: terra fértil, petróleo, mão de obra barata, poder e mais poder.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

LISURA E CORREIÇÃO

A Procuradoria-Geral da República (PGR) contestou o ministro Alexandre de Moraes como assistente na acusação de briga em Roma. O despacho do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que admite Moraes como assistente de acusação é, antes de mais nada, suspeição. Pede a verdade que se diga que “suspeito”, do latim suspectus, refere-se ao que infunde dúvidas aos fatos, às coisas ou às pessoas. Não inspira confiança em relação ao caso. Na terminologia jurídica, entende-se o juiz, ou qualquer outra pessoa envolvida direta ou indiretamente, tida como parcial, cuja parcialidade se desconfia em face dos fatos e das pessoas envolvidas e, por conseguinte, se mostram ou poderão se mostrar influentes. Consequentemente, seu modo de proceder pode influenciar o julgamento. Isto posto, a manifestação da PGR está conforme a lei, lisura, imparcialidade e gera desconfiança ou suposições capazes de não permitirem um justo julgamento. Sinceras felicitações ao modus faciendi da PGR.

Fernando de Oliveira Geribello

acrux16@gmail.com

São Paulo

*

DIREITO DA VÍTIMA

Ao insurgir-se contra a decisão do ministro Dias Toffoli, garantindo ao ministro Alexandre de Moraes figurar como assistente de acusação na esfera do inquérito policial que investiga a agressão da qual teria sido vítima juntamente com seu filho, no aeroporto de Roma, a Procuradoria-Geral da República oblitera a amplitude do devido processo legal conquistada pelos cidadãos brasileiros, por alguns juristas considerada sua “cláusula de ouro”. A evolução do novo direito constitucional superou a restrição dessa garantia unicamente ao processo penal, ampliando-a a todos os tipos de processos judiciais, inclusive aos administrativos, gênero dos quais o inquérito policial é uma espécie bem definida. Revela o Ministério Público Federal, com tal iniciativa, a consideração, pelo direito brasileiro, da vítima como um objeto, manipulado pelas mãos da polícia. Mas não se trata de um privilégio, e sim um direito de todos, e sua inobservância até hoje não deve ser um argumento, mas um lamento.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

VENDA DE ESTATAIS

Inominável a traição dos governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, e Tarcísio de Freitas, de São Paulo, por insistirem em vender as estatais mais valiosas, importantes e estratégicas do setor de água e energia elétrica. Temos exemplos em diversos países e estados de que a estatização desses setores pioraram os serviços, aumentaram as tarifas e trouxeram prejuízos aos cofres públicos, à população e ao meio ambiente. A maioria dos países está reestatizando seus serviços devido ao caos e à ineficiência. Os eleitores mineiros e paulistas precisam votar com consciência e responsabilidade, e não mais elegerem gestores que trabalham apenas em prol da iniciativa privada em detrimento do povo e dos bens públicos.

Daniel Marques

danielmarquesvgp@gmail.com

Virginópolis (MG)

*

LULA E HADDAD

O presidente Lula da Silva enterrou uma possível candidatura de Fernando Haddad a sua sucessão. Se Haddad conseguir o déficit zero em 2024, terá o apoio dos “farialimers”, não do PT, e possivelmente, com contingenciamento do orçamento, muito menos votos. Se não conseguir zerar o déficit e houver um crescimento “forçado pelo governo”, será sacrificado como contrário ao crescimento.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

GOVERNO LULA

O editorial A irresponsabilidade de Lula (Estado, 30/10, A3) escancara de vez que o presidente não tem mesmo noção do que é governar um país! Soberbo, péssimo ouvinte, repete os mesmos erros das gestões anteriores. Como neste caso, que literalmente acaba fritando seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao dizer que não vai cortar verbas de obras para cumprir a meta fiscal de déficit zero em 2024, como prometido pelo ministro e apoiado pelo mercado, mesmo sabendo das dificuldades para alcançar. Tal declaração abalou a confiança dos empresários e investidores, já que respeitar as contas públicas e manter equilíbrio fiscal é o sustentáculo para o desenvolvimento econômico e social. A conclusão que chego é que Lula jamais será um estadista. Se fosse inteligente com atitudes republicanas, se espelharia ao ex-presidente Itamar Franco, que, na sua gestão, nomeou o ministro de Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, para a Fazenda, dando-lhe total apoio para implementar o real e extirpar de vez a hiperinflação, além de acelerar as privatizações, instituir a Lei de Responsabilidade Fiscal, etc. No poder, FHC criou o Bolsa Escola, que Lula, na época, não teve a dignidade de apoiar. Mas, em 2003, mudou o nome para Bolsa Família só para dizer que era seu. Esse é o mesmo Lula que, com seu PT, promoveu no poder desta República a maior corrupção da nossa história. E, como quem tem medo de sombra, queima seu melhor ministro, como Fernando Haddad.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

CENTRÃO INSACIÁVEL

Agora o Congresso, insaciável, está discutindo um projeto de lei que pretende obrigar o Executivo a pagar todas as emendas apresentadas pela Câmara e pelo Senado imediatamente. O tal do orçamento secreto, neste ano, prevê R$ 7,5 bilhões, por enquanto. A reclamação é que a liberação é lenta, e a “politicalha” está ávida para colocar as mãos nesses recursos imorais. Na verdade, no Brasil, temos somente duas classes distintas: em primeiro plano, os políticos riquíssimos e contentes com a distribuição do orçamento secreto à granel; já a segunda classe é o sofrido resto do povo brasileiro.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

BRASIL NO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU

O Brasil tem demonstrado um papel proativo e equilibrado no Conselho de Segurança da ONU, atuando incansavelmente para promover a paz para Israel diante do terrorismo cruel do Hamas. Sua postura diplomática, coordenada por Lula, e os esforços para apaziguar o conflito, refletem um compromisso admirável com a resolução pacífica de disputas. As ações brasileiras destacam-se pela busca de diálogo, respeito aos direitos humanos e defesa de soluções que beneficiem ambas as partes. A atuação do Brasil evidencia a importância do multilateralismo e da cooperação internacional para enfrentar desafios globais, sinalizando um caminho construtivo para a resolução de conflitos complexos e tão sensíveis como o do Oriente Médio.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

BRASIL, UMA NAÇÃO SEM PRECONCEITOS

Nem tudo que reluz é ouro. Vivemos num mundo onde a mentira vestida de verdade é a norma. Propaganda vestida como informação, arbitrariedade como Justiça, intolerância à oposição como democracia, tabelamento como estabilidade de preços, lavagem cerebral como abertura da mente, ideário de esquerda como preocupação com o social, etc. Temos uma linda legislação contra preconceitos e até órgãos para lutar contra eles e nada ou quase nada é feito quando várias pessoas se manifestam expressamente afirmando que “judeus são ruins”. Como disse o Rabino Dudu Levinzon: “Essa situação não criou nenhum novo antissemita, apenas os tirou do armário”.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

ANTISSEMITISMO CRESCENTE

O Hamas invade Israel e assassina – de modo brutal e sanguinário – mais de mil pessoas, com amplos requintes de crueldade. As reações internacionais são mescladas, sem o efetivo tom de condenação que deveriam ter. Israel se defende e bombardeia a Faixa de Gaza, destruindo alvos do Hamas, que usa civis como escudo para fabricar vítimas. Em vez de cair matando sobre o Hamas, a opinião pública condena Israel. Agora, temos cidadãos de origem judaica – a nível mundial – sendo ameaçados. E há total indiferença da opinião pública. Há 90 anos, o Partido Nazista começou a tocar o terror contra os judeus na Alemanha. A indiferença das pessoas apenas turbinou as ações antissemitas. Fica o alerta!

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

GUERRA DE EXTERMÍNIO

Irã, Hamas e Hezbollah desejam exterminar o Estado de Israel, da mesma maneira que a extrema direita de Benjamin Netanyahu deseja exterminar e ocupar todo o território palestino na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, onde já estão 400 mil colonos judeus em permanente expansão. Esta guerra étnica e religiosa nunca terá fim enquanto extremistas estiverem no poder, atuando como exterminadores e genocidas em nome de um Deus e de uma raça.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

TERROR EM ISRAEL

O mal deve ser destruído. O mal só faz mal. Falsos querem relativizar o mal. O mal mata, rouba, e engana. Não existe solução para o mal, só ser destruído ou ele destruirá todos. Por isso, esse grupo que quer exigir o cessar-fogo, mesmo com a desculpa de “reféns”, é mentira. Os terroristas fizeram misérias e, se forem atendidos, será o fim do mundo. O mundo todo deve se unir e acabar com essa praga urgentemente.

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

*

NOVA PALESTINA

Ninguém está buscando uma solução para o conflito na Faixa de Gaza. Não é possível deixar milhões de palestinos confinados em um enclave dentro do território israelense, dependentes de Israel até para beber água, com severas restrições, sem direitos básicos, sem qualquer perspectiva de prosperidade. O mundo civilizado precisa corrigir seus erros e criar um Estado Palestino de verdade, completamente livre e independente de Israel. A solução para o conflito passa pela criação de uma nova Palestina, em outro lugar. Uma nova nação deve ser construída em uma área comprada de algum país muçulmano que aceite acolher os muçulmanos palestinos em seu território. O país que aceitasse receber a nova Nação Palestina receberia bilhões de dólares de ajuda internacional, Israel receberia a Faixa de Gaza e depois a Cisjordânia. Os palestinos seriam assentados nesse novo território e receberiam toda a ajuda necessária para construir uma nova nação, livre e independente.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

GUERRAS

Os fabricantes de armas e munições não consideram a guerra uma estupidez. Algumas autoridades, fascinadas pelo poder, ordenam verdadeiros morticínios em terras de seus rivais. Russos, ucranianos, israelenses, seguidores do Hamas e Hezbollah estão sendo manipulados pelos seus comandantes para lutar uma batalha que não é deles. Os reais motivos sempre ficam encobertos, confundindo a opinião dos assustados espectadores em todo o mundo. Milhares perdem as vidas para que poucos ganhem muito dinheiro.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

DIA DE FINADOS

Amo meus mortos. Inesquecíveis e sublimes. Palmilha em nossa caminhada. Bálsamos de ternura e sabedoria. Amados que partiram, semeiam bênçãos. Retemperam o ânimo de viver. Do infinito, mandam lições de esperanças.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

A REVOLUÇÃO DA INTERNET

A chegada da tecnologia 5G da internet, que aumenta de forma ultraveloz a circulação das informações nas redes, já está tendo um efeito revolucionário nesta ferramenta de comunicação. Quais as consequências que teremos face a essa atualização poucos especialistas podem comprovar. O que se sabe é que existem, no Brasil, 23 iniciativas de redes 5G privadas entre nós, que permitem às grandes empresas privadas usarem tal tecnologia para aprimorar o acompanhamento de processos e ampliar a automação. Uma revolução dessas empresas com a ultravelocidade mudará o dia a dia dos brasileiros.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro