Mácula da democracia

As ações da Justiça em defesa da Constituição e das leis começariam muito bem o ano alcançando os financiadores dos atentados terroristas de 8 de janeiro. Assim, abririam o caminho para se chegar aos verdadeiros mandantes dessa vergonhosa mácula da nossa democracia.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

Blindagem do Planalto

Blindagem de vidros do Planalto deve custar R$ 8 milhões (Estado, 2/1, A9) Melhor seria se esses R$ 8 milhões fossem destinados à Educação. Não resolveria o problema enorme da área, mas ajudaria. Da mesma forma que o investimento em blindagem não vai resolver a crescente incapacidade das pessoas de perceber que violência e golpes não resolvem as deficiências de um ou outro governo. As guerras em andamento mostram isso: muralhas, túneis e armas em mãos violentas favorecem apenas aos senhores das guerras, fabricantes de armas.

Adriles Ulhoa Filho

adriles@uai.com.br

Belo Horizonte

Segurança

Pátria armada

Como resultado da condenável política armamentista do desgoverno de Jair Bolsonaro, o Brasil tem atualmente 406 mil policiais militares ativos em todos os Estados, 365 mil homens nas Forças Armadas e nada menos que 803 mil pessoas registradas como CACs, entre colecionadores de armas, atiradores desportivos e caçadores. Por decisão acertada e responsável do governo Lula da Silva, a partir deste mês o Exército voltará a emitir as autorizações para novos CACs, com especificações sobre o acesso de civis às armas. Pátria desarmada Brasil.

J.S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

São Paulo

Adensamento

O que vem acontecendo em São Paulo é um adensamento criminoso da cidade. Ainda em 2011, o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, coordenou uma pesquisa em São Paulo que constatou que morriam 4 mil paulistanos por ano em razão da poluição dos veículos. Fui vítima e testemunha das consequências do adensamento. Mudei-me para a Vila Olímpia em 1978, e a João Cachoeira ainda era uma rua aprazível, com árvores nas calçadas. À medida que o comércio e os prédios foram ocupando o trecho final da rua, minha saúde foi piorando, com mais idas aos prontos-socorros e hospitais em razão de uma pneumonia que se tornou crônica. A pesquisa do dr. Saldiva estava correta. Diz o vereador Rodrigo Goulart, relator do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, que “as mudanças visam a adequar a legislação às demandas da realidade”. Ora, o adensamento é apenas do interesse das construtoras imobiliárias, contrariando a recomendação de área verde por habitante da OMS e sem se importar com as necessárias mudanças na infraestrutura. Também dá permissão a edificações nas bordas da Serra da Cantareira, que abriga nossa maior vegetação arbórea da parte central da cidade. Enfim, a administração do prefeito Ricardo Nunes vem sendo uma das piores da nossa história, contando, para tanto, com o apoio de um Legislativo igualmente decepcionante. Acompanho a política da cidade há mais de sete décadas e não vejo motivos para reeleger ninguém, inclusive na Câmara Municipal.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

Fogos de artifício

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, precisa resolver se vai cumprir concretamente a Lei nº 17.389, de 2021, que proíbe a “queima, soltura, comercialização, armazenamento e transporte de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso” ou não. Os fogos de artifício utilizados no réveillon da Avenida Paulista podem até ter sido silenciosos, como prometeu o prefeito, mas não foi o que aconteceu em outros pontos da cidade, dentre eles o bairro da Água Branca. O barulho ensurdecedor, por dez longos minutos, mais parecia um bombardeio, e seguramente incomodou idosos, pessoas com transtorno do espectro autista, cães e gatos. Se não houver mecanismos eficazes capazes de coibir, fiscalizar e punir com rigor quem descumpre a lei, melhor não tocar mais no assunto. Do jeito que está, não funciona.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

GOVERNO LULA

É comum fazer promessas na virada do ano já sabendo que o entusiasmo do momento vai aumentar. A fé e a realidade da vida fará com que muitas não sejam cumpridas. Normal. No mundo político, as promessas sempre serão as melhores e as mais impossíveis, sem remorsos e com a certeza da mentira de “boa fé”. Assim é que funciona a realidade do Brasil: a mentira vende mais que a verdade. Para os que estão no poder, as promessas miram o devaneio total: déficit zero, inflação sob controle e juros baixos. Como a mentira dá frutos, os mais “espertos” vão surfar nessa onda para interesses próprios. Assim segue o Brasil dos privilegiados e dos abandonados. Na proporção de um para dez, vamos seguir rumo ao futuro incerto com uma única certeza: de que não há solução no curto ou médio prazo e que o Brasil é o país das promessas perdidas.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

FERNANDO HADDAD

Fernando “déficit zero” Haddad disse que o PT tem de começar a pensar no sucessor de Lula da Silva. Ele espera repetir o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no governo Itamar Franco, que lançou com sucesso o Plano Real e se tornou presidente da República. Haddad, um dos piores prefeitos de São Paulo, pode esperar sentado porque em pé cansa.

José Alcides Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

São Paulo

SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL

Para desespero do povo pagador de impostos, a justiça brasileira, do Supremo Tribunal Federal (STF) até a primeira instância, vem decidindo perdoar multas, anular provas e libertar condenados usando, para isso, o velho truque da procrastinação de julgamentos até que o acusado complete 70 anos ou que o crime prescreva. O caso de Lula, graças a um contorcionismo de ministros do STF, foi um marco lamentável que escancarou a porteira e fez a alegria de corruptos confessos. Manter 1.500 brasileiros presos na Papuda sob o argumento de “crimes contra a democracia” soa como o suprassumo do ridículo. Até parece que centenas de idosos, portando a bandeira nacional, teriam como tomar o poder. Os obscenos penduricalhos que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o STF teimam em aprovar são como um soco no olho da população. O Executivo e o Legislativo, este com um impensável fundo de R$ 5 bilhões e aquele com ministros que se locupletam às nossas custas, compõem o cenário indesejado. Apesar de ser democrata, me pergunto se democracia é assim mesmo: milhões de pessoas pagando impostos para centenas se aproveitarem. Cada vez que tomo conhecimento dessas aberrações, lamento que nem meus netos e bisnetos terão orgulho de serem brasileiros.

João Paulo de Oliveira

jp@seculovinteum.com.br

Rio de Janeiro

TRÊS PODERES

Começamos 2024 exatamente como deixamos 2023: os Três Poderes da República mostrando interesse em mudanças para manter tudo como está. Até quando?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

PRESIDENTE DA ARGENTINA

Javier Milei e Brics. O presidente da Argentina não quer ser sócio do pensamento único Brics. Quer ser do grupo liberal, o único liberal hoje na América. Inclusive, tomara que comecem a “sair do armário” outros líderes e Milei deixe de ser o único no planeta Terra com pensamentos divergentes à qualquer coisa que não siga as regras do globalismo. Como cantava Milton Nascimento: “Porque vocês não sabem do lixo Ocidental”, que hoje não é só lixo Ocidental e sim lixo globalista mundial. Que bom não estar só. E parabéns presidente Milei, dando vida à opinião divergente. 2024 começa com “ares” de aceitação ao contraponto. Que assim seja o Brasil a partir de agora. Estou feliz. Viva a democracia no País e não no amor. Amor é pessoal.

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

TERROR EM GAZA

A respeito da continuidade do conflito no explosivo Oriente Médio, quando parte da opinião pública mundial e da imprensa condena de forma equivocada o contínuo bombardeio do exército de Israel na Faixa de Gaza contra o grupo terrorista Hamas, levando a óbito, sem intenção, milhares de inocentes civis palestinos, cabe reproduzir o primeiro parágrafo do artigo Escudos humanos (1/1, A5), do professor de Filosofia da UFRGS Denis Lerrer Rosenfield: “Já em 2015, Bassem Eid, ativista de direitos humanos e dissidente palestino, declarou: ‘Quem impôs três guerras a Gaza foi o Hamas. Em todos os países, os governos usam seus mísseis e foguetes para proteger o seu povo, mas o Hamas fez o oposto, usando seu povo para proteger seus mísseis e foguetes’”. Com efeito, suas palavras não poderiam soar mais oportunas e apropriadas. Que o sanguinário e covarde grupo Hamassassino seja extirpado de vez da Faixa de Gaza e da face da Terra. Basta!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

GUERRA SEM FIM

Mais um excelente e esclarecedor artigo do professor de Filosofia da UFRGS Denis Lerrer Rosenfield, publicado no Estadão com o cirúrgico título Escudos humanos (1/1, A5). Prática essa dos perversos e covardes grupos terroristas, como o Hamas, no qual seus líderes vivem no bem-bom fora de Gaza, ou se escondem em abrigos subterrâneos enquanto expõem o sofrido povo palestino como escudos humanos. Mas que, em nome do discutível direito de defesa, lamentavelmente mais de 20 mil palestinos, a sua maioria inocentes, foram mortos pela poderosa artilharia de Israel. E como bem elucida Rosenfield, com essas mortes de milhares de inocentes na Faixa de Gaza, os terroristas propagam e auferem apoio de gente do Ocidente quando vendem a ideia de que Israel é o culpado por essa guerra que extermina boa parte do povo palestino, expostos como “vitrine para atrair simpatia dos países democráticos”. Infelizmente, estão conseguindo! Na realidade, seus líderes se lixam para esse povo de Gaza que deveriam proteger. Mas ricos recebem a fundo perdido intermináveis milhões ou bilhões de dólares de aliados como o Catar e o Irã, valores com os quais esnobam ostentação, compram armas e constroem para sua segurança sofisticados búnqueres subterrâneos. Israel, por meio de seu radical e insensato primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, deveria urgentemente dar um basta a essa guerra que, para exterminar os terroristas, destruiu todos os hospitais, áreas civis e matou palestinos pela fome que passam por falta total de suprimentos essenciais. Humilhados, desgraçadamente vivem ao relento e sem esperança de dias melhores.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Paulo

POLÍTICA MUNDIAL

O ano-novo pode trazer o fim das guerras, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu podem encerrar suas carreiras políticas junto com Donald Trump. O mundo pode ter um período de grande prosperidade com a reconstrução da Ucrânia, a criação de um Estado Palestino e um novo presidente eleito na Rússia. O Brasil pode antecipar o desmatamento ilegal zero para hoje e começar a reflorestar as áreas degradadas pelo garimpo ilegal e pelos criminosos da floresta. O País pode equilibrar as contas públicas acabando com o fundo eleitoral e a corrupção generalizada no governo. O mundo pode ser um lugar muito melhor se fizer as escolhas certas.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

SEGURANÇA PÚBLICA

Quem lucra com este comércio tenebroso? Não existe como as guardas municipais, juntamente com as polícias militares e a polícia civil, combaterem este comércio. Ou então criamos um local somente para essa prática. O que não pode é quem não tem como se defender ficar à mercê.

João Camargo

inteligencianomundo@hotmail.com

São Paulo

ELETROBRAS

Destaque para a matéria do Estadão: State Grid foi a grande vencedora do maior leilão de transmissão do País (16/12, B10). Em matéria do dia anterior, o jornal anunciava que a Eletrobras pretende desinvestir 35,85% de sua participação na estatal colombiana, a transmissora Isa Cteep. Conclusão: entregando às estatais estrangeiras serviços monopolísticos, como o das transmissões de extra alta tensão. As autoridades setoriais, diferentemente da orientação anterior em que se manteve em âmbito nacional o comando da Eletrobras quando da sua capitalização – ocorrido por meio da democratização do capital (pulverização acionária) – essa empresa perde, nas atuais circunstâncias, não apenas um leilão, mas a importância e o protagonismo como condutores do desenvolvimento nacional. Ao delegar aos governos estrangeiros os investimentos em transmissão do setor elétrico, o Brasil submete diretamente o seu desenvolvimento às prioridades desses governos. Os consumidores da estatal italiana Enel, em São Paulo, sabem exatamente do que eu falo. É assunto, pela sua dimensão, para a análise do Congresso Nacional.

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

São Paulo