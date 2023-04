Questão fundiária

Grilagem digital

A manchete do Estadão de 1º de abril, Avanço da grilagem de terras na Amazônia agora é digital, é de estarrecer. Se o Cadastro Ambiental Rural (CAR), criado na gestão Dilma Rousseff, tinha como objetivo centralizar informações ambientais das propriedades e posses rurais, tornou-se campo livre para que grileiros falsificassem documentos e tomassem terras indígenas e da União. A aprovação desta lei sem amarras para evitar a apropriação irregular de terras não pode ser chamada de ato ingênuo. Tem cheiro de conivência proposital a fim de facilitar o crime. O CAR, que é administrado pelo Serviço Florestal Brasileiro, no governo Bolsonaro foi lamentavelmente transferido do Ministério do Meio Ambiente para o da Agricultura, o que gerou contundentes críticas de ambientalistas. Negligência total do Planalto. Um trabalho de fôlego do jornalismo do Estadão identificou que de 2014 a 2023 foram registradas de forma vil 325 fazendas na floresta. A boiada da megagrilagem passou, sem ser incomodada. Que o atual governo urgentemente interrompa a ação destes criminosos.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

Contas públicas

Além do teto e do piso

No momento em que as atenções se concentram na questão da nova âncora fiscal, Fernando Gabeira propõe oportuna e necessária reflexão: Por uma visão de longo alcance (Estado, 31/3, A6). Com seu texto crítico, Gabeira contribui para que o debate nacional adquira maior amplitude, racionalidade e profundidade, podendo assim prevenir ingenuidades, falsas expectativas e reais frustrações. Em meio ao palavrório sobre piso e teto, parece-me que está faltando uma discussão séria e profunda sobre os alicerces e as colunas de sustentação do edifício chamado Brasil. Faltam projetos, conjunto de ideias, rumo, direção e caminhos. Discutimos mais sobre atividades-meio – condições para – do que atividades-fim. Confusos e desbussolados, esquecemos de fazer as perguntas essenciais sobre quem somos, o que queremos, de onde viemos, para onde vamos, que rotas e caminhos nos conduzem ao destino, ao porto seguro. Projeto de país e autocrítica coletiva da sociedade civil e da sociedade política podem nos ajudar a discernir a importância e a desimportância das coisas, tirar as escamas de nossos olhos e curar a nossa miopia.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

Canoa pesada

A corrente da âncora fiscal petista é feita de elos de gastos. Resta saber se a canoa Brasil suportará tanto peso extra.

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

Confiança

Lula já afirmou diversas vezes que o teto de gastos é uma estupidez, já disse que os livros de Economia estão superados e que “a gente não cuida dos pobres se ficar olhando a política fiscal”. Já o ministro Fernando Haddad, no lançamento da nova âncora fiscal, foi enfático ao dizer que o novo plano do governo contempla o desejo do presidente Lula de cuidar do social, mas com responsabilidade fiscal. Essa contradição mostra de forma irrefutável que não dá para confiar nem em Lula nem no PT.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

Donald Trump

A politização do caso

Sobre o artigo de Henry Olsen, colunista do The Washington Post (Estado, 31/3), a história acontece como tragédia e se repete como farsa. Em fevereiro de 1939 ocorreu o histórico encontro da Federação Germano-Americana no Madison Square Garden, em Nova York. Diante dessa iminente ameaça nazista nos EUA, houve uma investigação feita pelo promotor Thomas Dewey – a pedido do prefeito Fiorello La Guardia – contra Fritz Julius Kuhn, líder daquela organização. Após a análise das contas da Federação Germano-Americana, constatou-se o desvio de US$ 14 mil para gastos pessoais e com uma amante. Eram despesas que não tinham sido contabilizadas e que levaram à prisão de Fritz Kuhn. Em 2016, Donald Trump, então candidato à presidência dos EUA, não contabilizou como gastos de campanha US$ 130 mil referentes a um acordo para silenciar uma atriz pornô. Em ambas as situações ocorreu empenho do Judiciário estadual no indiciamento de ambas as figuras políticas controvertidas, em vez de levar ambos os casos para a esfera federal a fim de evitar a politização dos processos.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

____________________________________________________________________________________________

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

REESCREVENDO A HISTÓRIA

Sobre a matéria Governo Lula impõe narrativa anti-Lava Jato e desconsidera corrupção confessa (Estado, 2/4, A8), até quando o Brasil vai continuar refém de um partido corrupto, que insiste em reescrever a história do País segundo sua visão distorcida de toda e qualquer realidade, ética e ainda abusa do cinismo? Vamos ser claros, a prisão de Lula foi feita com base em documentos, fotos, vídeos, depoimentos e autoconfissões; já a sua soltura e, por conseguinte, sua recuperação da elegibilidade, foram feitas, segundo dito aqui mesmo, no Estado, “(...) entre outros fenômenos prodigiosos, o Supremo Tribunal Federal fazer coisas que jamais tinha feito antes”. Entenda-se fazer coisas que jamais tinha feito antes agir como um órgão político, e não dentro dos preceitos da lei, como constitucionalmente a Suprema Corte deve agir. Se agisse dentro da legalidade jurídica, o STF já deveria ter banido da vida política nacional o Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, isso não vai acontecer, porque somos um povo de cordeirinhos, que se esquece rapidamente dos desmandos de ontem e vive eternamente o sonho de ser o país do futuro.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

FORAM FALSAS DENÚNCIAS

Para Lula e o PT nunca houve corrupção em seus governos. O que houve foram transferências de recursos para fins particulares. Esta é a ideia: emplacar a narrativa da negação da corrupção e de que o que houve foram falsas denúncias.

Arcangelo Sforcin Filho arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

O TRIUNFO DA CORRUPÇÃO, A RUÍNA DO PAÍS

Não existe corrupção no Brasil, na cabeça do governo Lula o País segue às mil maravilhas, voltando ao padrão de antes da Operação Lava Jato. Não se fala em combate à corrupção, nada, não existe um ministério, uma secretaria com essa função, o problema da corrupção é solenemente ignorado. A taxa de juros mais alta do planeta reflete perfeitamente o sumidouro de dinheiro público da corrupção sistêmica do governo. Lula deveria aproveitar que não tem mais nada a ganhar nem a perder na vida pública e dedicar seu mandato a combater a corrupção. Acabar com o orçamento secreto, as emendas parlamentares, mandar prender os ministros corruptos, acabar com as nomeações políticas para cargos técnicos, parar de aparelhar as empresas do Estado com companheiros corruptos e incompetentes. Claro que nada disso vai acontecer, ao contrário, a roubalheira generalizada vai aumentar, os partidos políticos serão perdoados, o Brasil vai continuar sendo um dos países mais corruptos do mundo e a eterna sombra do país rico e desenvolvido que poderia ser, se não fosse a corrupção generalizada no governo.

Mário Barilá Filho mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

VELHARIAS

Lula e o PT estão governando com os princípios do século passado e levando o Brasil para lá, também.

Luiz Frid fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

O ENTERRO DA OPERAÇÃO LAVA JATO

No dia 1.º de abril, seria muito mais interessante se fossem mentiras a enxurrada de notícias péssimas ao País com origem em nossa politicalha. A pior de todas está no movimento petista querendo anular a Operação Lava Jato num todo, quando Lula considera que foi tudo armação para premiar empresas estrangeiras e, assim, levar as nacionais ao prejuízo, provocando falências e perda de empregos. A Operação Lava Jato conseguiu punir empresas que ganharam bilhões de reais roubando do erário e de estatais como a Petrobrás, que recuperou R$ 6 bilhões do que foi roubado dela, mas, se tiverem êxito nesta malandragem, ela terá de devolver essa grana, não é mesmo? Os empresários proprietários de construtoras e outras empresas, envolvidos no gigantesco programa de corrupção, e mesmo contando com advogados caríssimos na defesa, em face de provas irrefutáveis nos processos, perderam a aposta e, para não parar na cadeia, fizeram acordos nos quais também devolveram os bilhões desviados dos cofres governamentais. Mas por que o PT, por intermédio de terceiros, quer anular tais acordos? Se anulados os acordos e outras ações que podem matar de vez a Operação Lava Jato, os quase 14 anos de governo do PT terão sido puramente honestos. É difícil de admitir, mas essa manobra tão rastaquera contra a Lava Jato, e, ao que se sabe, os militares nunca foram contra, pode mexer com o brio das Forças Armadas e ela resolva dar uma breque nesta manobra, senão parecerá que são cúmplices.

Laércio Zannini spettro@uol.com.br

São Paulo

*

APOSENTADORIA NO STF

Ricardo Lewandowski, compadre da falecida Marisa Letícia e indicado ao STF por Lula da Silva, vai vestir o pijama no dia 11 de abril. O ministro foi responsável por inúmeras decisões favoráveis ao atual e presidente e também por implodir gradativamente a chamada “delação do fim do mundo” envolvendo o PT, diga-se Lula, e a empreiteira Odebrecht. Em um ano e meio, Lewandowski encerrou cinco processos e suspendeu 18 ações na delação da Odebrecht. Como confiar na justiça, quando se vê um juiz da Suprema Corte julgar com viés partidário?

José A. Muller josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

FIM DA PRISÃO ESPECIAL

Finalmente o Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou, aprovando em plenário, o que consta na Constituição, mas não era obedecido: “Todos são iguais perante a lei”. Acabou o privilégio prisional dos universitários diplomados e creio que, também, das classes mais abastadas, a dos funcionários públicos (da área política e jurídica), que eram “mais iguais” que os demais brasileiros. Um exemplo inexplicável de transgressão foi, mesmo sem diploma universitário, o então ex-presidente ter curtido um autêntico spa em Curitiba, quando no Paraná existe a Penitenciaria Federal de Catanduvas, ou até a Papuda em Brasília.

Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

VERGONHA NACIONAL

Na sexta-feira passada (31/3), os ministros concluíram que prisão especial é incompatível com a Constituição, pois fere os princípios da dignidade humana e da isonomia. Para os políticos em geral, militares, polícia, advogados e jornalistas, a Constituição não vê isonomia, e estes continuam a ter direito a uma prisão especial. Realmente, “igualdade legal para todos”, princípio de que todos são iguais perante a lei, que todos serão submetidos às mesmas regras jurídicas (artigo 5.º da Constituição federal) é uma grande piada de extremo mau gosto, talvez a maior vergonha nacional.

Roberto Solano robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

JUSTIÇA E DEMOCRACIA

Gostaria de cumprimentar o dr. José Roberto Batochio pelo texto impecável no Estadão de 2/3 (Sem o devido processo legal não há democracia, A4). O texto do dr. Batochio, que é um orgulho da advocacia criminal brasileira, escrito com erudição e verve peculiar do autor, demonstra de forma inapelável que em matéria de respeito às garantias processuais, os fins nunca justificam os meios e qualquer tolerância com o arbítrio implica o sacrifício da liberdade no altar das circunstâncias. Parabéns ao bâttonier José Roberto Batochio pela brilhante aula.

Evânio Moura evanio@evaniomoura.adv.br

São Paulo

*

A DEMOCRACIA E A LEI

Há alguns anos encontrei o dr. Batochio e esposa almoçando, tranquilos, num sábado ensolarado, no clube que frequento, em Curitiba. Ao cumprimentá-lo, lembrei-o do inesquecível discurso que proferiu – como presidente do Conselho Federal da OAB – na Abertura da Conferência Nacional em Foz do Iguaçu. Naquela oportunidade, Batochio bradou aos que desafiavam a democracia (sem ser literal): “Tremei todos vós”, pois a advocacia os combaterá. No belo texto de domingo (2/4, A4), meu colega sublinha, com precisão e delicadeza – e citando Thomas Paine e William Shakespeare –, que não há democracia sem obediência à lei e ao devido processo legal. Ele está coberto de razão. O livrinho existe para ser obedecido.

Carlos Eduardo Manfredini Hapner cehapner@icloud.com

Curitiba

*

A MATA ATLÂNTICA EM RISCO

Sobre a matéria Deputados afrouxam a Lei da Mata Atlântica (Estado, 1/3, A23), mais um ataque despudorado dos deputados federais contra o meio ambiente, o que leva a crer que desconhecem a ameaça do aquecimento global, ou só se preocupam em atender as demandas de seus financiadores de campanha. Em plena evolução das energias eólica e fotovoltaica, utilizam o imoral e ilegal esquema do jabuti para alcançar o seu vil objetivo. A Mata Atlântica é o bioma que mais foi agredido entre os biomas, restando apenas 10% da mata original, de grande importância para as cidades que cresceram em seu território. O jabuti em questão é de autoria de Rodrigo de Castro (União-MG), que poderia explicar como os seus estudos chegaram a tal decisão. Afinal de contas, com a situação periclitante do bioma, e o aquecimento global, que já vai mostrando seus efeitos em tragédias como a do litoral norte de São Paulo, na área da Mata Atlântica, seria inaceitável que o deputado tenha tomado tão drástica decisão sem tais estudos. Cumpre lembrar, mais uma vez, que as matrizes para a produção de energia vêm se alterando radicalmente, para reduzirmos drasticamente a emissão dos gases do efeito estufa, que vêm provocando o aquecimento da Terra, ameaçando a nossa sobrevivência neste planeta. Nunca é demais pedir que acionem o STF para acabar com esses jabutis escancaradamente inconstitucionais.

Gilberto Pacini pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

DEPUTADOS INCONSEQUENTES

Que os eleitores dos deputados Rodrigo de Castro (União-MG) e João Carlos Bacelar (PL-BA) cobrem deles suas estapafúrdias emendas que afrouxam a Lei da Mata Atlântica, prejudicando muitos locais. Alô, ministra Marina! Presidente, vete esta medida.

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

O ESTADO INERTE

Causa espanto constatar que um jornal, com estrutura voltada ao jornalismo, consiga comprovar a existência de 325 fazendas registradas e localizadas ilegalmente em áreas indígenas (Estadão, 1/4, A10). Enquanto isso, o Estado brasileiro, com seus milhares de servidores integrando seu aparato executivo e judicial, tem recorrentemente demonstrado uma flagrante omissão e incompetência na gestão e proteção de seus cidadãos, do patrimônio territorial, e da punição aos infratores. Essa omissão ficou patente na tragédia de 57 mortes na cidade litorânea de São Sebastião, município com orçamento per capita muito acima da média, quando foi revelado que acordos com o Ministério Público não eram cumpridos, além de sentenças judiciais que transitavam em julgado sem qualquer consequência punitiva. Agora, repete-se a omissão estatal ao permitir a grilagem em reservas indígenas, inclusive se utilizando do Cadastro Ambiental Rural (CAR), com esses infratores também promovendo extensa destruição ambiental. É angustiante para todo cidadão brasileiro de bem assistir a atuação supérflua dos agentes públicos responsáveis, mesmo com estes conhecendo a autoria, bem como os comprovados e recorrentes atos criminosos praticados há anos. À parte as oitivas em infindáveis processos, nada ocorre de concreto no sentido da imediata correção do CAR, ou de punição exemplar dos autores. É o Estado inerte.

Honyldo Roberto Pereira Pinto honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

A CONTA NÃO VAI FECHAR

Partido Novo critica nova regra fiscal do governo Lula, alertando para aumento de carga tributária. Não há como o Brasil crescer o que a regra demanda para poupar o País da necessidade de um forte aumento de tributação a fim de compensar o grande aumento das despesas preconizado. Só que o País nem quer nem aguenta mais impostos. Ou seja: as metas previstas na regra não irão se concretizar, simplesmente porque não existe outro cenário possível em que as contas do arcabouço fechariam. O atual teto de gastos não é a única possibilidade de âncora fiscal. Contudo, é uma regra boa e viável. E é muito melhor para o País do que a nova regra fiscal proposta pelo governo Lula, que simplesmente não tem como funcionar. Se for para mudar, proponham ao menos algo exequível, o que certamente não é o caso do que apresentaram. Numa democracia, uma das missões mais importantes do Congresso é impedir que o Executivo faça loucuras. É o que o Partido Novo está fazendo e é o que se espera dos demais partidos. Que tal acrescentar cortes de despesas na casa de R$ 120 bilhões anuais à proposta? Aí, pelo menos, as contas do arcabouço iriam fechar...

Jorge A. Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

‘PARA INGLÊS VER’

A aguardada proposta do arcabouço fiscal do governo Lula 3, que tem como finalidade básica reduzir o déficit primário e gerar um superávit em 2025 e 2026, se parece com uma daquelas ideias “para inglês ver”. Ao apostar num crescimento irreal de receitas e não propor nenhuma medida concreta para rever os bilionários gastos estruturais da União, evoca o conhecido dito “na prática, a teoria é outra”. A ver se o arcabouço não vai acabar virando um calabouço...

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

‘LICENÇA PARA GASTAR’

O editorial Licença para gastar (Estadão, 1/4, A3) faz a crítica correta da enganação, ou talvez autoengano, do governo Lula, que representa o que vem sendo chamado de arcabouço (esqueleto, estrutura) sobre o qual se basearão as autoridades para equilibrar as finanças públicas ao longo da legislatura dos próximos quatro anos. Como se vê, falta sustentação ao plano. As despesas carecem de limites sérios, ao passo que as receitas têm de subir além do que seria razoável supor, para que um superávit primário, ou mesmo um equilíbrio, fosse alcançado.

Ademir Valezi valezi@uol.com.br

São Paulo

*

‘ARCABOUÇO’

O Brasil inteiro ficou quatro anos repetindo Cala, Bolso! Aí, quando a palavra “arcabouço”, apropriadamente usada, adentrou os noticiários, muita gente fez a óbvia associação de ideias pela semelhança sonora e se sentiu genial ao emitir o trocadilho que todos faziam. Melhor teriam feito Haddad e companhia se seguissem a moda e usassem o inglês “framework”. A maioria das pessoas nem piscaria o olho, fora um ou outro pedante que insistiria no uso do pátrio termo “arcabouço”.

Arnaldo Mandel amandel@gmail.com

São Paulo

*

CAÇADORES

Algum tempo atrás tivemos um “caçador” de maracujás (marajás). Agora, Fernando Haddad é um “caçador” de jabutis. Não há “caçadores” para a corrupção que destrói o País. Temos apenas “caçadores” de discurso de campanha.

Ely Weinstein elyw@terra.com.br

São Paulo

*

ADIDOS TRIBUTÁRIOS

Governo Lula recria cargos de adidos tributários em embaixadas; remunerações beiram R$ 100 mil (Estadão, 31/3). É assim que o Governo quer reduzir as despesas?

Robert Haller

São Paulo

*

‘JUVENTUDE A QUALQUER CUSTO’

Perfeito o texto de Alice Ferraz (Estado, 1/4, C3) sobre a maturidade e a busca pela juventude a qualquer custo. Quando desmerecemos a experiência, a vivência e o conhecimento para enaltecer algo efêmero, é sinal de que algo está muito errado conosco.

Maria Ísis M. M. de Barros misismb@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro