Opositora inelegível

A ex-parlamentar venezuelana María Corina Machado, favorita para vencer a indicação da oposição na Venezuela à eleição presidencial nas primárias de outubro próximo, foi proibida, pelo governo venezuelano, de ocupar cargos públicos por 15 anos. Decerto que, pela recente avaliação favorável que o presidente brasileiro fez da democracia na Venezuela, deve haver algo nesta história que nós, público informado, desconhecemos. Assim como Lula e o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, são amigos e como Lula costuma contar aos brasileiros segredos da democracia venezuelana que só ele parece conhecer, seria bom nosso presidente vir a público para rebater, ou confirmar, suas teses e pareceres sobre a Venezuela e o seu regime político.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Exemplo

O ditador Nicolás Maduro, investigado pelo Tribunal Penal Internacional, entre outras coisas, pela execução sumária de opositores, deu mais um passo para permanecer no poder. Os três principais candidatos da oposição, María Corina Machado, Juan Guaidó e Henrique Capriles, que participariam das eleições presidenciais em 2024, foram barrados pelo governo. E, segundo o fanfarrão Lula da Silva, a Venezuela é mais democrática que o Brasil. Aplausos para Maduro, um exemplo de democrata!

José A. Muller

Lucidez

Votei em Simone Tebet no primeiro turno da eleição de 2022 e gostaria, aqui, de dizer que ela não me decepcionou ao dizer que a Venezuela é um governo que não respeita os direitos fundamentais e que, portanto, não é uma democracia (Estado, 30/6). Sinto-me representada por alguém com lucidez no governo Lula.

Regina Fioravanti

Jair Bolsonaro

Inelegível até 2030

Bolsonaro deve ter pensado que, como Lula acabou sendo solto mesmo com tantos malfeitos e crimes comprovados, poderia fazer e falar qualquer coisa que sairia impune. Não foi impedido quando deveria ter sido, mas serve de consolo, agora, saber que estamos livres dele por uns tempos. Espero ansioso pelas próximas eleições, para nos livrarmos das mesmas figuras nefastas e retrógradas que têm habitado o Planalto. Chega de mediocridade!

Rodrigo Cezar Pereira

Baralho eleitoral

É certo que Bolsonaro é carta fora do baralho eleitoral. Também é certo e constatado que Lula não tem mais capacidade, nem física nem mental, de tentar a reeleição (carta que caiu da mesa do jogo). É certo que temos de dar chance a novos candidatos para que o Brasil possa virar o jogo e começar a ganhar. Chega de só perder!

Roberto Solano

Novos tempos

Vistas todas as bobagens que falou e toda a estupidez com que sempre Bolsonaro agiu no poder, ou ele é muito burro ou tinha a certeza do golpe e da consequente impunidade. Que bom que se vai, pois temos novos nomes na direita, melhores e limpos, para concorrer com chances reais de vitória nas próximas eleições e nos livrar desta esquerda que, agindo como a vanguarda do atraso, se autodenomina progressista. Novos tempos virão!

Joaquim Antônio Pereira Alves

Educação

‘Land-grant colleges’

Sobre o artigo O valor da ambição prática (Estado, 1/7, A4), três elementos relevantes para a adequada compreensão da lei dos land-grant colleges: 1) o foco era o ensino das artes práticas de agricultura, ciência, ciências militares e engenharia, mas “sem excluir outros estudos científicos e clássicos”; 2) houve estridente oposição no Congresso norte-americano ao uso de recursos públicos para essa finalidade, sintetizada na declaração de que “não precisamos de agricultores chiques, não precisamos de mecânicos chiques”; e 3) parcela expressiva das terras concedidas pela União para a implantação dessas instituições pertencia a 250 tribos de povos originários, levando as instituições beneficiadas a receber atualmente a alcunha de land-grab universities.

Guilherme Ary Plonski

SAÚDE NÃO É PARA TODOS

Sobre a matéria A conta da saúde não fecha. E o plano pode virar artigo de luxo (Estado, 2/7, A16 e A17), a Constituição federal afirma que a saúde é direito de todos. A partir daí, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi porcamente montado e mantido. Infestado de ineficiências e corrupção, salvo honrosas e raras exceções, o sistema estatal de saúde não só é caro, como também mais afeito a matar do que curar os pacientes. Naturalmente, quem pode foge do SUS como o diabo da cruz (rima não intencional). Mas, com uma criatividade típica de políticos brasileiros, o governo está há muitos anos gradualmente expelindo usuários dos planos privados. Por exemplo, a maioria dos usuários dos planos privados não se dá conta de que paga quatro vezes para garantir um sistema de atendimento das suas necessidades de saúde. A primeira é pelo pagamento de impostos. Você pode não usar o SUS, mas paga por ele. A segunda vez, por óbvio, é quando o cidadão paga por cobertura privada. A terceira vez é quando o cidadão que tem um plano paga quando utiliza o SUS. Sim. O seu plano precisa pagar o SUS se você utilizar o sistema que você já paga. Isso encarece o plano, claro. A quarta e última ocorre quando alguém que não tem plano de saúde utiliza a infraestrutura privada. Isso porque, nessas ocasiões, o SUS paga o sistema privado um valor absolutamente simbólico pelo tratamento prestado ao cidadão de menor renda. Isso significa que os provedores de infraestrutura privada de saúde têm de aumentar seus preços para os planos privados para não perecer. Assim, com planos cada vez mais caros, mais pessoas se socorrem no sistema público de saúde, criando um círculo vicioso que só termina quando acabar por matar todos os planos privados de saúde que atendem a classe média. Os políticos conhecem muito bem essa dinâmica. Só que não interessa arrumar o sistema. Afinal, eles continuam a se beneficiar da bagunça e utilizar o Hospital Sírio Libanês e o Einstein quando ficam com dor de garganta.

A CONTA DA SAÚDE NÃO FECHA

Como médico cooperado da Unimed, acredito que só haja uma solução para o impasse: incluir os 140 milhões de pets que são tratados como filhos pelas famílias nos seus planos de saúde; basta que as operadoras incluam também veterinários em seus quadros.

INELEGIBILIDADE DE BOLSONARO

Fez-se justiça ao tornar inelegível um presidente que, no exercício do seu mandato, tentou a todo custo tornar-se eterno no poder, passando a impressão de que todo o restante do País estava errado e só ele tinha a verdade absoluta. Porém, coloco uma questão a ser analisada: se o “mito” tivesse sido o vencedor da eleição e a ação do PDT fosse apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o caso iria a julgamento? A ação seria aceita? O tribunal teria a coragem de julgar um presidente eleito?

A COVA POLÍTICA DE JAIR

Por incompetência, falta de assessores, por burrice, Jair, o Messias, Bolsonaro está fora das quatro linhas. Se Bolsonaro não tivesse sido tão medíocre, o ex-presidiário não teria retornado para atazanar nossa vida. O TSE fez o que tinha de fazer. Agora, com relação a Lula, só Deus para nos livrar dele. O povo brasileiro precisa acordar de vez e se livrar desta cambada de populistas que só sugam o País. O que desanima é ver e ouvir um monte de comentaristas medíocres endeusando o ex-metalúrgico ex-presidiário. Lamentável.

PRESIDENCIÁVEIS 2026

A saída de Bolsonaro da disputa presidencial de 2026 tira de Lula o pretexto para ser candidato à reeleição, por ter comprovado cacife eleitoral para derrotar o ex-presidente, agora inelegível. Ou seja, grande renovação política à vista, com muitos candidatos vistosos. A esquerda terá Fernando Haddad e Flávio Dino, entre outros. A direita vai de Tarcísio de Freitas. O centro tem seus dois melhores candidatos no coração do governo: Geraldo Alckmin e Simone Tebet, além do governador gaúcho Eduardo Leite. Como vai passar muita água por baixo do moinho Brasil até 2026, muitas surpresas ainda deverão acontecer. O melhor será mudar o foco para novos nomes e esquecer lideranças ultrapassadas, voltadas para um passado idealizado, que não deu certo e de onde eles nunca saíram. Vamos renovar de verdade, de volta para o futuro.

O BRASIL PODE SONHAR

Milhões de brasileiros elegeram Jair Bolsonaro para evitar que Lula governasse o País de dentro da cadeia. Milhões de brasileiros votaram em Lula para evitar o segundo mandato do tenebroso Bolsonaro. Com Bolsonaro inelegível e Lula se aposentando, o Brasil terá uma rara oportunidade de votar em alguma nova liderança que há de surgir. O País pode até sonhar em ser governado por alguém honesto e competente, sem o rabo preso pela bancada da corrupção, alguém que dirija o País para fora do atoleiro do Terceiro Mundo em direção à civilização e ao desenvolvimento.

ENFIM

Merece aplausos o editorial Bolsonaro, enfim, é punido (Estado, 1/7, A3). Análise absolutamente correta dos muitos erros cometidos pelo ex-presidente, culminando na insólita e ridícula convocação dos embaixadores credenciados no País para dizer-lhes que o sistema eleitoral brasileiro era falho e inconfiável. Depois de merecidamente punido com oito anos de inelegibilidade, vem agora falar em “injustiça”, “massacre” e “facada nas costas”. Deveria ter dito que se sentia envergonhado pelo que fez, ou, então, ficar calado. Pelo visto, não aprendeu nada e nem vai aprender nunca.

O CONJUNTO DA OBRA

Só agora, após desfrutar de um mandato presidencial, período em que ocorreram verdadeiros apagões em duas das mais relevantes áreas do governo – Educação (nada menos do que cinco ministros) e Saúde (pasta ocupada por um general absolutamente jejuno no assunto, em tempos de pandemia), o que por si só ensejaria o impeachment, Bolsonaro é condenado à inelegibilidade por oito anos, e isso tendo por causa entrevista dada a embaixadores, quando, sem provas e, portanto, levianamente, atacou nosso sistema eleitoral. Tal fato, isolado fosse, não ensejaria punição tão grave. Certamente, o fulcro da condenação – registre-se, bem tardia – foi o conjunto da obra. De qualquer forma, é confortador saber que pelo menos por oito anos não correremos o risco de ter um inconsequente ocupando cargos eletivos.

ESTRANHEZA

Os tribunais superiores têm funcionado de forma tão estranha que, quando acertam, também causam estranheza. Dos julgados, desde a demolição da Lava Jato, o que levou à inelegibilidade de Bolsonaro parece que está a explicitar que corrupção não afeta a democracia, mas presidente da República com incontinência verbal, sim.

REDENÇÃO

Bolsonaro com oito anos de inelegibilidade perde sua importância política. Lula e suas falas com bobagens ideológicas e comportamento dissimulado também vai perder seu capital político. Será que 2026 será a redenção de novos tempos para o futuro do Brasil? Oremos!

ESCOLHENDO LÍDERES IDEOLÓGICOS

A inelegibilidade de Jair Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está longe de representar um entrave à direita política que este tentava representar. Entretanto, enquanto cidadãos, devemos nortear nossas posições políticas em escolhas racionais qualitativas das lideranças ideológicas disponíveis. Não faz sentido escolhermos um líder que afirma exercer o modus ideológico da direita, emocionalmente destemperado, incentivador da desordem e da desobediência constitucional, inclusive, sem a noção básica das funções exercidas e do decoro correspondente, como é o caso do agora inelegível. Tampouco faz sentido escolher como líder da esquerda o presidente Lula da Silva, que se mimetiza de acordo com a plateia presente, ou melhor, eleitores, menosprezando a apertada vitória eleitoral concretizada por eleitores preocupados com os rumos da Nação, então sob o jugo da pretensa direita. Apequena sua pretensa liderança ao tentar impor entendimentos pessoais como verdades absolutas, repete de atos negativos praticados pelo antecessor e, em destaque, descumpre a promessa de nos unir. Assim, na busca de líderes para nossas opções ideológicas, faz-se necessário nos blindarmos de discursos populistas inconsequentes, gritados por supostos líderes que, até o presente, só adicionaram preocupações às nossas já abundantes aflições.

LULA NO PALANQUE

Na abertura do 26.° encontro do Foro de São Paulo, o presidente Lula disse que tem orgulho de ser chamado de comunista e socialista. Uma coisa é ser socialista no estilo dos países europeus, avançados por terem garantidos ensino e saúde de qualidade, e distribuição justa de renda. Outra coisa é ser comunista no estilo mórbido do bloco soviético, que desmanchou sozinho em 1991, de tão podre que estava. O ensino médio brasileiro foi avaliado na 52.ª posição, atrás de Albânia, Azerbaijão e Cazaquistão. O Brasil ocupa a posição 125 na eficiência dos serviços de saúde, atrás de Butão, El Salvador e Paraguai, e a posição 87 no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), atrás do Chile, Peru e Uruguai. Presidente, discursos inflamados não resolvem nada. Use sua energia para resolver os problemas graves deste país – e ponha problemas nisso!

‘DEMOCRACIA RELATIVA’

Democracia relativa. O presidente Lula não copia Einstein, ao incorporar o termo relatividade criado pelo genial físico. Antes, o também presidente Ernesto Geisel já havia defendido a relatividade da democracia. Ele referia-se, ipsis literis, a que, “com exceção de Deus, tudo o mais é relativo, inclusive a democracia”, que ele estava contemplando, a conta gotas, ao final de seu mandato.

REFUGIADOS VENEZUELANOS

Não se ouviu, até agora, do presidente da República Lula da Silva, uma só palavra em relação aos refugiados venezuelanos no Brasil. E nem vejo a imprensa cobrá-lo sobre isso. O que ele faria? Colocaria todos, à força, num voo e os devolveria à Venezuela, como fez com os boxeadores cubanos que pediram asilo durante os Jogos Pan-americanos de 2007?

MERAS COINCIDÊNCIAS

A ditadura da Venezuela torna opositores inelegíveis e sepulta perspectivas de eleição livre. Coincidências acontecem.

ALÍQUOTA DO IVA

A declaração do secretário especial da Reforma Tributária, Bernard Appy, de que a alíquota do imposto sobre valor agregado (IVA) não chegará a 30%, já causa grande preocupação, porque a partir dos 25%, já informados, podemos chegar a 28% ou 29%. Na esmagadora maioria dos países onde foi implantado e, mais especificamente, nos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o IVA varia entre 21% e 23%, aplicado “por fora”, isto é, sobre um valor excluindo qualquer tributo. Os 25% já são, ou já eram, um exagero. São três fatores que estariam pesando sobre a nova estimativa da alíquota do IVA: 1) a unificação dos impostos indiretos colocou a nu o exagero da nossa atual tributação de bens e serviços, mais precisamente de bens, em compensação a uma pífia tributação das rendas e da propriedade, na razão da primeira ser o dobro da segunda; 2) os Estados que atualmente arrecadam ICMS sobre suas exportações líquidas (Centro-Oeste e Espírito Santo) querem nivelar “por cima” a alíquota, para não perder receitas; 3) na medida em que se criam “créditos” para todos os serviços de “consumo final” das empresas, sobre importantes segmentos do setor de Serviços, bem como de alíquota reduzida ou nula sobre outros segmentos da produção de bens, a alíquota do IVA para o consumidor final de bens e serviços (PF) deverá ser forçadamente bem mais alta. Serviços de consumo final das empresas incluem gastos relevantes com alimentação, transporte e assistência médica de funcionários, publicidade, serviços bancários/financeiros, consultorias administrativas/financeiras, despesas de viagem e hospedagem, serviços terceirizados não ligados à produção, vendas e SAC. Se o objetivo é “simplificar” para as empresas, criando créditos para todos esses serviços, isso significa uma perda de receita tributária atual e a sua transferência para o consumidor final dos produtos, faltando apurar se as empresas repassarão esses créditos na precificação de seus produtos/serviços. A solução para limitar a alíquota do IVA a uma porcentual consistente com países da OCDE seria substituir parte relevante do IVA federal por impostos sobre a renda e a propriedade de pessoas físicas e renegociar o esquema de repasses de receitas (FPEMs) ou de encargos do governo federal para os Estados e municípios. Implementar uma reforma tributária para ter um IVA de 28% ou 29% seria um retrocesso.

REFORMAS

Bem mais importante do que a reforma tributária seriam aquelas político-partidária e administrativa, que trariam sensível economia para os cofres públicos, além, é claro, do fim da reeleição para os cargos do Executivo e apenas uma chance no Legislativo, fazendo com que o profissionalismo seja banido e o Brasil tenha uma saudável mudança de hábitos na administração da coisa pública.

UM CAFEZINHO POR TANQUE

O alarde feito pela imprensa a cada redução no preço da gasolina só confirma a frase do Macaco Simão, que diz: “O Brasil é o país da piada pronta”. A última redução de R$ 0,14 no preço do litro, supondo esse preço por volta de R$ 5,00 por litro, representa menos de 3%. Assim, um motorista que tenha um carro com tanque de 50 litros e gastava R$ 250,00 vai passar a gastar R$ 243,00, ou seja, vai economizar R$ 7,00 por tanque. Isso não fede nem cheira no bolso de qualquer motorista. Dá para tomar um cafezinho ou comprar um pacote de salgadinhos a cada tanque enchido.

HOMENAGEM A ERASMO DIAS

Concordo plenamente com o leitor sr. Renato Khair, em seu manifesto contra a homenagem ao coronel Erasmo Dias (Fórum dos Leitores, 30/6) e acrescento que conheci a figura maligna em pauta, principalmente quando ameaçou a invasão da Faculdade de Direito da USP, armado com uma escopeta, com um contingente desproporcional de militares e policiais, extremamente armados. Eu era aluno, e ele acabou invadindo o prédio da esquina da Rua Senador Paulo Egídio com o Largo São Francisco, onde eu trabalhava numa distribuidora de valores e meus vizinhos eram vários escritórios de advocacia. Todos do prédio foram expulsos de seu lugar de trabalho, de forma truculenta, mesmo bem antes do término dos respectivos expedientes. Tivemos mais sorte que os alunos da PUC, que foram espancados. Pelas datas, não sendo o governador Tarcísio contemporâneo do famigerado secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, não consigo imaginar em que fonte o atual governador paulista bebeu para tal ato, pois o homenageado só é conhecido pela truculência, participante de torturas, bem como ligado a torturadores do malfadado golpe de 1964. Lembraremos do evento (homenagem) nas próximas eleições.

NOVO PLANO DIRETOR DE SP

O urbanista Nabil Bonduki nos explica que o plano diretor de São Paulo de 2014 definiu que a construção de edifícios deveria incluir no seu andar térreo espaço para atividades comerciais para manter as cidades vivas. Não sei o que está previsto na nova reforma, mas é evidente que nos últimos dez anos os projetos não respeitaram esses espaços vivos. Atualmente, temos bairros como o Itaim Bibi nos quais há muitas demolições e os edifícios que estão crescendo são blocos de concreto fechados à comunidade, e estão destruindo a característica do bairro, de que seus habitantes encontram tudo à mão, bastando caminhar poucos passos. Apesar das boas intenções dos urbanistas, a destruição está sendo feita contra a população e só a favor das construtoras, e na ausência do poder público, que nos deveria proteger.

CALÇADAS INTRASITÁVEIS

Sou morador da Rua Angelina Maffei Vita, e está se tornando impossível andar nas calçadas, estreitas e esburacadas. Um cadeirante não consegue se locomover e, pior, precisa andar na rua. Sugestão: alargamento da calçada. Há espaço para isso. E enterrar os fios. Enfim, fazer um local transitável e seguro para os pedestres.

PROTESTOS NA FRANÇA

A morte do jovem francês de ascendência argelina-marroquina na cidade de Nanterre, subúrbio de Paris, não é um caso isolado. Em 2022, 13 pessoas morreram na França durante abordagens policiais. As vítimas eram predominantemente negras ou árabes, grupos que juntos tem 20 vezes mais chances de morrer do que pessoas brancas. A funesta estatística mostra que o treinamento policial não consegue evitar que a xenofobia e os preconceitos raciais aflorem em trágicos incidentes, que vêm se repetindo ao longo dos anos. A atual explosão de violência dos jovens é reflexo tanto da rápida mobilização pelas redes sociais como do sentimento de ausência de perspectiva de futuro para ser plenamente incluído como cidadão da República francesa. Para demonstrar a revolta contra a exclusão econômica, social e cultural, os jovens se utilizam do recurso de incendiar veículos como forma de protesto.

