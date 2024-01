Indústria automotiva

Pacote de incentivo

Governo lança programa para montadoras; previsão é de R$ 19 bi em incentivos (1/1, B4). Não se vê nos planos do governo atual a necessária exigência de aumento da produtividade, eficiência e competitividade internacional da nossa indústria, mas sim um aparente pensamento mágico de que simplesmente distribuir incentivos, proteção e crédito fácil a setores selecionados vai realmente desenvolver o País. O governo federal continua a insistir, portanto, em velhas políticas que sabidamente não deram certo no passado e com certeza não darão certo no futuro, a exemplo do esdrúxulo aumento da exigência de conteúdo nacional para o setor de petróleo anunciado há alguns dias. Enquanto nosso governo insistir em manter artificialmente as margens de lucros empresariais à custa dos pobres e indefesos contribuintes e consumidores, não haverá qualquer solução para os graves problemas de atraso estrutural e ineficiência crônica que assolam o País.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

Em direção ao passado

É muito oportuna a manifestação de Armando Castelar (2/1, B4) a respeito dos incentivos dados à indústria automotiva, criando impostos sobre a importação de carros elétricos, modernos, para proteger a indústria atual, que produz modelos que já saíram de linha em seus países de origem. Trabalhei há muito tempo em uma multinacional e lembro a observação de um visitante estrangeiro que olhou o fluxo de autos no trânsito e me disse: “Aqui, no Brasil, vocês têm uns carros muito esquisitos”. Parece que estamos retomando esse mesmo caminho em direção ao passado, criando obstáculos aos autos modernos.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

Segurança pública

Câmera corporal

É uma pena que o esperado equilíbrio técnico do governador Tarcísio de Freitas esteja sendo corroído pelos sonhos deletérios do ex-chefe, rendendo-se a manter sua claque de direita radical e renegando a ciência ao questionar a efetividade da câmera corporal na segurança do cidadão. Uma coisa é ter leis com penas mais rígidas para inibir o criminoso, outra é ter um sistema que assegure a integridade física e processual do criminoso e do policial. As duas coisas são complementares, e não excludentes. A direita radical tem 30% de votos, e o governador precisa de 51% para qualquer futuro cargo executivo. Nesse caminhar, será difícil obter os 21% restantes. Negando a ciência, meu voto não terá. Será que o exemplo do monitoramento do réveillon em Copacabana pode inspirar o governador a rever seus conceitos? Nem parece ser, o governador, oriundo das Forças Armadas...

Márcio Marcelo Pascholati

marcio.pascholati@gmail.com

São Paulo

*

Plebiscito

Como é de interesse sobre segurança pública, a questão do uso de câmeras nas fardas de policiais paulistas é muito relevante para ficar na dependência de uma só pessoa, no caso, o governador do Estado. Quem sabe não seria o caso de um plebiscito sobre o tema nas eleições de outubro?

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

*

Aniversário

149 anos

Completar 149 anos de existência é um marco para qualquer jornal, mas um diário impresso só consegue se manter crível e relevante durante quase um século e meio se for extremamente competente para se modernizar e absorver inovações tecnológicas sem renunciar aos princípios básicos que norteiam o jornalismo profissional: independência, apuração rigorosa dos fatos, estímulo ao debate de ideias e compromisso inalienável com a defesa da democracia. E é justamente por observar esses pressupostos que o Estadão chega à véspera de seus 150 anos como um veículo de informação fundamental para o Brasil. A todos os profissionais, à direção e à família Mesquita, parabéns.

Gilberto Kassab,

secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo

São Paulo

*

Correção

Diferentemente do que foi publicado no editorial A conta do mercado livre (Estado, 2/1, B3), o usuário que migra do mercado cativo para o mercado livre de energia continua vinculado a uma distribuidora. Além disso, os consumidores livres também pagam encargos setoriais.

*

RACISMO UNIVERSITÁRIO

Brilhante o artigo do professor George Matsas, Racismo universitário (3/1, A5). Traduz uma realidade por vezes ignorada por muitos no calor do debate racial. Não há, de fato, leis raciais boas e leis raciais más. Elas se somam e, invariavelmente, resultam em mais divisão e preconceito. É imperioso corrigir injustiças sociais, porém, reforçar que cor da pele, forma dos olhos e tipo de cabelo serão critérios para essa correção somente fomentará um mal tão grave como é o racismo. Fundamental, como bem lembra o articulista, estudar formas de combater o preconceito racial sem, no entanto, “usar como remédio o próprio veneno”.

João Maradei Júnior

maradeijr@gmail.com

São Paulo

*

CONGRESSO NACIONAL

Os eleitores brasileiros desembolsam R$ 4,9 bilhões para pagar as campanhas eleitorais de prefeitos incompetentes e vereadores inúteis, que querem se eleger só para se estabelecer na vida. Uma vergonha nacional. Votarei nulo para não eleger nulidades.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

POLÍTICAS MUNICIPAIS

Essencial à nação o disciplinamento da criação, desmembramento e organização dos municípios brasileiros que se proliferaram após a Constituição de 1988 ao reconhecer o poder dos Estados federados após consulta plebiscitária. Instituições, a começar pelas Câmaras Municipais, inegavelmente excessivas, que dessangram por meio de arrecadações tributárias as pequenas populações locais. E, ainda, muitos parcialmente inadimplentes. Tudo em favor de castas políticas locais lenientes, aproveitadoras dos recursos públicos, como bem observa o editorial do Estadão (Benefícios sociais pelo ralo, 3/1 A3). A Emenda Constitucional número 15, de 12 de setembro de 1996, estancou a hemorragia de proliferação e fragmentação da federação brasileira ao prever que as leis estaduais dependem de autorização de lei complementar federal para criação de municípios, além das consultas plebiscitárias. Mas a sua redação, no novo texto do parágrafo quarto do artigo 18 da Carta Magna, além de insuficiente à resolução do problema, em 17 anos não correspondeu à nenhuma emissão de lei federal, de modo que, simplesmente, leis estaduais, por si só, não podem tratar do tema. Enquanto isso, nossa estrutura federativa permanece na UTI, clamando por um novo regramento municipal, iniciativa que muito desagrada às sinecuras das políticas menores e empobrecedoras de nosso povo.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

GERALDO ALCKMIN

Tudo parece indicar que poucas (ou talvez nenhuma) vezes na história da República foi observada uma trajetória política tão ziguezagueante como a do atual vice-presidente de Lula da Silva, Geraldo Alckmin. Além de eventual substituto do mandatário máximo, opera como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Em sua carreira, foi eleito quatro vezes governador de São Paulo, mas sofreu também sérios reveses, como a derrota para a prefeitura da maior metrópole do País, em 2008, ultrapassado por Gilberto Kassab. Ocasião em que se sentiu traído pela falta de apoio de seu partido, o PSDB. E duas vezes para a presidência, a primeira em 2006, ao ser suplantado pelo atual chefe ao fim de uma campanha marcada por rudes ataques de sua lavra ao adversário, destacando-se a proferição da seguinte frase sobre ele, reflexo da atmosfera de corrupção na qual Lula começava a mergulhar: “É como o ladrão de carro, que rouba e continua roubando porque sabe que dificilmente será preso”. E em 2018, quando não passou da quarta colocação. Sua aparente ressurreição atual, após as várias mortes garantidas, demonstra, mais uma vez, que na política tudo vale a pena e nada é definitivo. Quais serão as próximas surpresas que a fênix reserva?

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Barra da Tijuca

*

TRÊS PODERES

Não creio que seja atrito, apenas o Executivo está mostrando ao Legislativo os limites constitucionais de cada poder. A questão do orçamento é muito séria, mesmo que parte significativa do que será gasto com emendas parlamentares seja justa e necessária. Podem não se ater às políticas públicas e causar dispersão ou duplicidade de recursos. Há que se considerar a malversação do dinheiro público, mas aí não é restrita a um poder, uma esfera ou a um partido.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

São Paulo

*

ORÇAMENTO PÚBLICO

“Lindbergh diz que manutenção de meta déficit zero é ‘burrice política” (2/1, A2). O saneamento fiscal de uma empresa, e o Brasil é uma grande empresa, passa por contingenciamentos de gastos e cortes no orçamento, buscando o equilíbrio entre receita e despesa. Adotar imediatamente uma ampla reforma político-administrativa, reduzindo o número de políticos, ministros do Supremo, seus vencimentos e mordomias. Acabar com a corrupção envolvida no execrável toma lá dá cá, extinguir o fundo eleitoral, evitar viagens inócuas, nababescas e compras de imóveis superfaturados, “enxugar a máquina administrativa”, entre outras providências, seriam medidas que certamente trariam um equilíbrio financeiro e credibilidade ao governo. Se Lindbergh Farias não enxerga que é necessário neste momento “cortar a própria carne”, com todo respeito, o “burro” é ele.

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

São Paulo

*

LINDBERGH FARIAS

O deputado Lindbergh Farias alega que houve “burrice política” de Fernando Haddad ao manter a meta de déficit zero na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Seria burrice porque o governo, em março deste ano, irá apresentar o relatório bimestral de receitas e despesas, o que determinará grandes cortes no orçamento. Mas, na realidade, Fernando Haddad foi inteligente ao demonstrar que não lhe interessa enganar, mas sim, propiciar credibilidade aos analistas econômicos e financeiros, atributo que tem faltado em muitas ações governamentais. Não se pode esquecer, por outro lado, que o referido deputado foi defensor do lema “gasto é vida” da ex-presidente Dilma Rousseff, teoria que não serve para se obter credibilidade dos investidores e empreendedores nacionais e alienígenas.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

São Paulo

*

SALÁRIO MÍNIMO

O salário mínimo aumentou, mas os alimentos ficarão mais caros. Ventos tenebrosos do ano-novo. O pobre terá que escolher entre pagar contas ou comer.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

FIGURAS MUNDIAIS

A fábula dos três porquinhos foi substituída, nos dias de hoje, por Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu e Donald Trump. A moral da história é planejamento a longo prazo para um futuro seguro, além de cumprir tarefas não tão prazerosas, evitando o descontrole e impulsos daquilo que querem. Só que não. Essas três figuras resolveram a bel-prazer liquidar seus semelhantes impondo a guerra, invasões e matanças. Afinal, o trio deveria se inteirar no conto de Joseph Jacobs que, desde 1853, ensinou com maestria essa lição, trazendo paz e prosperidade a um mundo tão sofrido. Na verdade, com escolhas corretas e eliminando definitivamente esses desequilibrados, o mundo se tornará mais tranquilo e seguro.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

DIAS MELHORES

No início de um novo ano as esperanças de dias melhores se renovam em cada um de nós. Essa tendência é uma forma salutar de iniciarmos um novo tempo que viveremos, coisa que os especialistas da mente humana recomendam que tenhamos. Ao praticarmos tal forma de viver, ajudaremos não só nós como pessoa física, como ainda colaboraremos no sentido de criar um clima mais tranquilo e positivo no ambiente onde vivemos em comunidade.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro