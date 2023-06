Carro popular

Na soleira do cadafalso

Quase 80% das famílias brasileiras, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), estão endividadas, e destas 30% estão inadimplentes (70 milhões de brasileiros entraram em 2023 com o nome restrito) nas diversas linhas de crédito, com juros extorsivos, oferecidas pelos bancos. Notícia recente do Estadão (Inadimplência de idosos cresce em ritmo mais acelerado, 28/5) agrava ainda mais esse cenário, mas não aos olhos do governo, que pretende incrementar a venda de carros populares de até R$ 60 mil e deixar os endividados na soleira do cadafalso. Mas vale tudo ao populismo, que está na veia dos governos petistas.

Sérgio Dafré



Jundiaí

Explicações

Sobre a notícia Haddad propõe bônus para carro zero (Estado, 3/6, B1), num país mais desenvolvido o ministro da Fazenda seria imediatamente chamado pelo Congresso para explicar a aparente contradição entre seus insistentes pedidos para apertar os cintos nas finanças públicas, ao mesmo tempo que apresenta de forma atabalhoada uma política industrial feita à custa dos contribuintes e voltada a atender aos apelos de um setor escolhido a dedo, sem exigir contrapartida em termos de manutenção dos empregos do setor ou do repasse integral dos generosos benefícios concedidos pelo governo aos consumidores. Também poderia explicar o porquê da escolha dos limites propostos para classificar o carro popular e o uso de critérios ambientais que ignoram a nova realidade imposta pelo crescente uso do carro elétrico, indo, assim, de encontro à defesa do meio ambiente e da descarbonização que o Brasil defende nos fóruns internacionais.

Fernando T. H. F. Machado



São Paulo

Cruzada contra os juros

Juro é gasto

Lula volta a criticar juros e diz que gasto é pagar 13,75% ao sistema financeiro do País (Estadão, 2/6). Muda o disco, presidente!

Robert Haller

São Paulo

Desperdício

“Gasto é a gente pagar 13,75% de juros para o sistema financeiro do País. Isso é gasto”, disse Lula. E eu respondo: desperdício é colocar ineptos, inaptos e corruptos nos cargos mais altos da República.

Ely Weinstein



São Paulo

Governo e Congresso

Apoio frágil

O presidente Lula, de fato, não se elegeu para unir o Brasil. Pensa como ególatra, ao dizer que é preciso conversar com quem não votou nele (Lula admite apoio frágil no Congresso e diz que ‘tem que conversar até com quem não gosta da gente’, Estado, 2/6). Esta deveria ser a hora de esquecer as brigas políticas e pacificar o povo. Ocorre que o governo Lula 3 tem 136 votos no Congresso, e com essa quantidade ele não aprova nada (”para votar uma coisa simples, precisa de 257″, disse o presidente). Portanto, Lula precisa do voto daqueles que não votaram nele. Mas o que se vê é o velho hábito do toma lá dá cá. Ou paga ou perde. E vamos ficar de olho nos deputados que se vendem em troca de cargos.

Izabel Avallone



São Paulo

Urbanismo

Verticalização

A respeito da matéria sobre a aprovação do projeto de nova verticalização em São Paulo (Estadão, 2/6, A16), novamente a cidade é vítima da sanha da especulação imobiliária. A força do dinheiro, aliada ao poder público e à hipocrisia generalizada, mais uma vez castigará os paulistanos. Para que São Paulo precisa de mais prédios e de prédios cada vez mais altos? A Prefeitura precisa do dinheiro das incorporadoras/empreiteiras para cumprir com suas obrigações em termos de urbanismo, meio ambiente, interesse social, qualidade de vida, etc.? A desculpa de que haverá melhorias na habitação de famílias de baixa renda é uma piada de mau gosto. Triste São Paulo, onde nasci, cresci, estudei, onde trabalhei por décadas, mas hoje, ao visitá-la, não mais a reconheço, porque muitas de suas referências arquitetônicas e paisagísticas já não existem, porque foram enterradas por um mar de prédios altos. Meus pêsames! Com a palavra, as entidades que agregam arquitetos e urbanistas, incluindo os docentes das nossas faculdades. Onde estão eles?

Luiz Loureiro,

arquiteto e urbanista



São José dos Campos

LULA QUER UM AVIÃO NOVO

Acho um abuso de autoridade a notícia de que o presidente Lula quer um novo avião para seu transporte (Aerolula: as exigências do presidente da República para o novo avião oficial, Coluna do Estadão, 4/6, A2). Lula deseja uma aeronave especial. A atual, solicitada por ele em mandato anterior, foi fabricada conforme sua exigência. Agora, ele quer este novo avião, mais requintado e maior. Com relação ao fabricante nacional de aviões, então, por que não a Embraer, fundada em 1969? Esse tipo de desejo é para árabes bilionários donos de poços petrolíferos. Lula deveria permanecer mais sentado em Brasília, tratando de resolver os problemas do País (é pago para isso), do que voando para o exterior querendo mostrar-se como um líder de renome mundial.

Laércio Zanini
Garça



CONFORTO

Lula quer transformar um avião da FAB, um Airbus A330, para servir como principal avião presidencial e aposentar o Aerolula, um A319. E faz exigências: quer uma suíte com cama de casal, banheiro com chuveiro e uma sala de reuniões. Pelo número de viagens que ele já fez com apenas cinco meses de governo, o que se imagina é que Lula irá passar mais tempo no avião do que em Brasília e no Brasil. E aí faz todo sentido uma suíte para o casal de pombinhos. Já imaginou dormir os próximos três anos e meio numa poltrona de avião? Desde já, desejo boas viagens a Lula e sua elegantérrima esposa. Vão tranquilos e deixem que a gente se vira por aqui. Ah, e deem notícias de vez em quando.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva
Salvador



VIAJAR É BOM

“Lula quer aumentar o número de convidados em viagens, especialmente deputados e senadores, para se aproximar do Congresso e para prestigiar aliados. Um avião maior será útil para essa estratégia.” O presidente Lula quer mais espaço, mais conforto, com razão: ele prefere viajar a governar. Simples assim.

Roberto Solano
Rio de Janeiro



SENHORA DONA JANJA

(...) Coberta de ouro e prata. Havia uma canção infantil que começava assim. Faz-me pensar que o sr. presidente desta República, em plena lua de mel, esquece que nós, o povão, lhe pagamos para trabalhar, não para conceder-se aeroluxos exorbitantes.

Inês Rosa Levis
Jundiaí



VALE O GASTO

A Coluna do Estadão informou as pretensões de Lula em transformar um dos A330 Airbus da Presidência em suíte voadora cinco estrelas. Isso demonstra as pretensões de Lula 3 em passar todo o seu mandato in villeggiatura permanente, o que é uma boa notícia. Enquanto Lula faz turismo mundo afora, Alckmin, Haddad, Simone Tebet e companhia ministerial tocam o Brasil em matérias de verdadeiro interesse nacional. Vale o gasto manter Lula no ar.

Paulo Sergio Arisi
Porto Alegre



PRESIDENTE SINCERO

Tenho uma confissão a fazer. Apesar de nele não ter votado, tenho admiração por Lula. Afinal, apesar de não ter cumprido nada do que prometeu, já que nada prometeu, na omissão de qualquer plano de governo, está, sim, cumprindo tudo o que se esperava de seu governo. Indicativos muito claros do que faria nunca faltaram em sua campanha. Apesar de nem sempre terem sido abordados com clareza em seus pronunciamentos, como no caso da cerveja e da picanha para todos, sempre estiveram ao alcance da compreensão de qualquer idiota que hoje se demonstra surpreendido ou arrependido de seu voto. O presidente pode ser acusado de tudo, mas nunca de ser mentiroso, mesmo que ele próprio tenha confessado ter mentido em diversas oportunidades.

Lazar Krym
São Paulo



CRISTIANO ZANIN NO STF

Ao se despojar das vestes ideológicas que toldam a sensatez da Nação, não há como deixar de reconhecer que Cristiano Zanin é um jurista respeitado e competente, que tem vasta experiência na área do Direito. Sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) é uma escolha acertada, pois ele tem demonstrado um profundo conhecimento das leis e uma atuação comprometida com a defesa dos direitos fundamentais. Além disso, Zanin é reconhecido por sua atuação em casos emblemáticos, em que defendeu os direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade, mesmo quando todas as circunstâncias lhes eram adversas. Sua nomeação traz um olhar diferenciado para a Suprema Corte, promovendo uma maior diversidade de perspectivas e garantindo uma justiça mais equânime. Cristiano Zanin será uma excelente adição ao STF.

Luciano de Oliveira e Silva
São Paulo



ESCOLHA IMPESSOAL?

Uma promiscuidade total o escritório do advogado pessoal do presidente eleito Lula ter recebido deste, por intermédio do seu partido, R$ 1,2 milhão por serviços prestados durante a sua campanha presidencial, e agora, Lula eleito, o advogado é indicado por ele para o STF. Nunca vi tanta impessoalidade na escolha.

Vital Romaneli Penha
Jacareí



RUIM PARA O PAÍS

Lula já bateu o martelo na indicação de seu advogado Cristiano Zanin para a vaga no STF. Sabemos que os senadores, que poderiam questionar a indicação, sempre dizem amém a quem quer que seja. Portanto, são apenas peça decorativa no processo. Obviamente, para chegar a um dos postos mais altos do Judiciário não poderia bastar a preferência pessoal do presidente do momento, mas é assim que tem funcionado entra governo e sai governo. Isso demonstra o tipo de democracia de compadrio que ainda vigora no Brasil, símbolo de atraso que relega profissionais dedicados e qualificados para o cargo ao limbo do esquecimento e, por que não dizer, à injustiça de nunca chegarem ao topo da carreira por mérito, como deveria acontecer. Quem perde é o País.

Jane Araújo
Brasília



SALTO DE QUALIDADE

Dentro do questionável atual sistema de escolha dos ministros da Corte Suprema, é inteiramente previsível o fato de que os nomeados, além de serem obrigados a ter as subjetivas qualidades constitucionais ligadas à reputação ilibada e ao saber jurídico, devam, talvez como atributo mais importante, ter laços de amizade com o presidente da ocasião em que houver necessidade de preenchimento de vaga gerada pela aposentadoria, ou outro motivo pertinente, de um dos integrantes do nobre colegiado. Assim, cada um dos atuais carrega consigo o carimbo de amigo do mandatário máximo que o indicou. Lula da Silva, no entanto, deu um salto de qualidade ao ratificar para o preenchimento da presente vacância um cidadão não só dono das características mencionadas, mas seu advogado particular durante os processos da Operação Lava Jato. Se os futuros inquilinos do Palácio do Planalto resolverem introduzir mais aperfeiçoamentos nos respectivos métodos de escolha, serão possíveis as indicações de filhos ou parentes próximos para o órgão máximo do Poder Judiciário, o que constituirá quadro pouco recomendável para o correto cumprimento das leis. Talvez seja chegado o momento de se iniciarem debates sérios destinados a introduzir critérios de seleção mais objetivos para o importante cargo.

Paulo Roberto Gotaç
Rio de Janeiro



ESCOLHAS

Não sei por que há indignação na escolha do advogado de Lula, Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Federal. Ele apenas fará parte de um pleno composto à sua imagem e semelhança. Vide a escolha na época de Dias Toffoli, com seus méritos sabidos.

Luiz Frid
São Paulo



PREOCUPANTE

Com a nova indicação de Lula-PT de Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal STF, que ainda será sabatinado (risos) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, lembrei-me da frase de José Dirceu lá, em 2002. Disse que o PT precisava ficar por 20 anos no poder, ou seja, até 2022. Nas eleições de 2022 Dirceu repetiu as palavras, só que agora precisavam ficar 12 anos. Pensei – e agora estou entendendo a razão –, pois em 2015, com o impeachment de Dilma, esses anos foram interrompidos, portanto, todas as indicações que o PT faria para STF, o STJ, desembargadores, TRF4, etc., onde o PT já tem maioria, menos no STF. Em 12 anos até 2035, teria no STF a indicação de 7 ministros mais Dias Toffoli, ou seja, maioria. Isso é preocupante, diante das tendências do PT em defender ditaduras.

Tania Tavares
São Paulo



LULA OU O PAÍS

Hoje sabemos que nem todos os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), a mais alta corte da Justiça brasileira, têm plena qualificação, fazendo jus à sua posição no STF. Então, o presidente Lula quer aproveitar essa situação triste do STF e indicar Cristiano Zanin, seu ex-advogado, que conseguiu reverter o seu processo, extremamente “complexo e difícil”. A escolha do presidente parece ser mais uma indicação baseada em motivos pessoais, não na real experiência jurídica do nomeado, para resolver os problemas políticos dele, ao invés dos problemas do Brasil. Para que o STF realmente seja um órgão independente da política do governo, para resolver exclusivamente as questões jurídicas do País, é preciso ter ministros capacitados, com princípios para ser ministro do STF, que hoje infelizmente são uma minoria dentro da Corte.

Tomomasa Yano
Campinas



INDICAÇÃO AO STF X CONSTITUIÇÃO

Ao ler a análise no Estadão de 1.º/6 do conceituado jurista dr. Ives Gandra Martins sobre a indicação de mais um apaniguado do presidente Lula, sr. Cristiano Zanin, é de perguntar para que serve atualmente nossa Constituição, pois quase dia sim, dia não, temos notícias de que vários itens foram desrespeitados. No caso específico o dr. Ives questiona o “notável saber jurídico” do sr. Zanin, em face dos requisitos constitucionais, e olha que não são poucos, e só para citarmos apenas alguns temos: reconhecimento acadêmico, publicação de livros, ser mestre, doutor, etc. Mas, se lembrarmos que Dias Toffoli foi efetivado no STF sem nunca ter sido aprovado nos testes da magistratura de primeiro grau, acho que teremos mais um “pau mandado”, aquele que só vai obedecer ao antigo chefe. Lamentável.

Luiz Roberto Savoldelli
São Bernardo do Campo



‘MAIS UM DEBOCHE’

O artigo de J. R. Guzzo no Estadão de 4 de junho (A9), diz tudo o que pensa a sociedade. O articulista foi brilhante ao se manifestar de forma clara e didática sobre a indicação do novo ministro do Supremo, mostrando sua irresignação. De forma contundente, afirma que o Brasil não tem Senado, tem um escritório de despachantes a serviço do governo, e que o presidente da República trata o Brasil como uma republiqueta bananeira qualquer. Aplausos da Nação ao ilustre jornalista.

Carlos Alberto Dabus Maluf
São Paulo



SALÁRIO

Sobre o artigo de J. R. Guzzo no Estadão de 4/6, como um advogado que ganha essa quantia de dinheiro com a advocacia privada vai conseguir sobreviver com o salário do STF (R$ 41.659,92), tenha mais quantos penduricalhos tiver? Essa conta não fecha.

Ligia Orru
São Paulo



A VELA DO DIABO

Luiz Inácio adora flertar com o lado errado da História. Celso Amorim, seu pau-mandado diplomático volta a defender a Rússia e atacar – indiretamente – os EUA. Não temos nada em comum com a Rússia, a Ucrânia é a vítima, mas ainda assim Lula e sua corja continuam puxando o saco do eixo do mal formado por Rússia e China. São os do contra mesmo.

Sérgio Eckermann Passos
Porto Feliz



‘PARLAMENTARISMO’ SEM FREIOS

O editorial ‘Parlamentarismo’ sem freios (4/6, A3) traz discussão interessante e importante, mas lembremos que a Constituição federal de 1988 foi construída em base parlamentarista, mas os constituintes não tiveram força política para aprovar o texto com esse sistema de governo, transferindo a decisão final para a população por meio do plebiscito. Com sua rejeição, o texto não foi alterado para acomodar o presidencialismo, ficando esse arremedo de poderes compartilhados com forte presença do Parlamento. Ao contrário, as modificações constitucionais foram em direção à maior força das Casas Legislativas. O sistema proporcional de eleição faz com que a soma dos votos dados a Deputados seja menor que 50%, ou seja, a população não se sente devidamente representada na Câmara. Fazer um outro arranjo, que se chame de semipresidencialismo ou outro nome, não parece a melhor alternativa. Fortalecer o presidencialismo, sim, mesmo que muito mais difícil.

Adilson Roberto Gonçalves
Campinas



PARLAMENTARISMO

O que há no Brasil hoje é um modelo de desgovernança disfuncional em que o Executivo se vê refém da sanha interesseira e eleitoreira de um Congresso que só defende seus próprios interesses e parece ter poderes desmedidos.

Maria Ísis M. M. de Barros
Santa Rita do Passa Quatro



‘NONSENSE’

Senhora Carla Fleury de Souza, digníssima procuradora da justiça de Goiás, haja desperdício! R$ 591.551,60 líquidos/ano, segundo sua declaração, usados para satisfazer suas vaidades: “Meu dinheiro é só para eu fazer minhas vaidades, graças a Deus. Só para os meus brincos, as minhas pulseiras e os meus sapatos”. Pelo jeito, a procuradora não tem a mínima ideia de como vivem 70 milhões de brasileiros que recebem até dois salários mínimos por mês. E mais, não é graças a Deus que ela recebe essas quantias, e sim graças ao Estado de Goiás, que lhe paga com os impostos arrecadados que incluem os pagos por aqueles que ganham até dois salários mínimos. Não sou contra que a procuradora ganhe bem, mas (por favor!) reclamar de que só tem cerca de R$ 50 mil por mês para gastar com brincos, pulseiras e sapatos?

Filippo Pardini
São Sebastião

São Sebastião