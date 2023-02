Governo Lula

Balão de ensaio

O ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, ao não ser afastado do cargo por tudo o que tem sido revelado sobre ele, deve ser um balão de ensaio para verificar a tolerância da sociedade civil aos desmandos do atual governo.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

O Brasil na gangorra

Os quatro anos de Jair Bolsonaro foram uma praga para meus ouvidos, com suas promessas descumpridas, palavras de baixo calão, incitação às armas e o desmonte das instituições. Foi eleito para nos livrarmos do PT e da herança maldita deixada por Dilma Rousseff. Mas agora Lula, eleito para tirar Bolsonaro do poder, mostra-se um boquirroto. Referindo-se ao conflito entre Rússia e Ucrânia, Lula disse que, “quando um não quer, dois não brigam”. Em algumas oportunidades, Lula chamou Michel Temer de golpista, buscando reescrever a história do impeachment de Dilma, que o povo, nas urnas, mandou para casa. Na semana passada, Lula referiu-se ao presidente do Banco Central como “esse cidadão” (talvez porque ele não faz o que Lula quer). E, por fim, já fala em sua reeleição, depois de ter prometido o contrário em campanha. Passaremos mais quatro anos ouvindo desatinos, esperando voltar Bolsonaro para tirar Lula do poder? Meus ouvidos e olhos têm saudades de Fernando Henrique Cardoso.

Cecilia Centurion

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

Sem dúvida

Algumas pessoas acham que são Deus. Lula não tem dúvidas. Sempre soubemos que Deus é brasileiro!

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

Indústria

Contínuo declínio

Em relação à notícia IBGE apura queda de 0,7% na produção industrial em 2022 (Estado, 4/2, B5), penso que essa queda já era esperada, tendo em vista o triste quadro de contínuo declínio da participação industrial na economia do País. Seria uma grande novidade se o governo federal finalmente reconhecesse que a política industrial brasileira necessita de corajosa e vigorosa mudança, com vistas a reduzir e até retirar os enormes incentivos econômicos e outras vantagens muitas vezes destinados a setores ineficientes e incapazes de inovar, beneficiar os consumidores locais e competir internacionalmente. Essa mudança evitaria o escoamento ruinoso dos cofres públicos com todas essas vantagens dadas a setores ineficientes, em detrimento de outras áreas sensíveis do Orçamento. Não será surpresa, portanto, que a mais que provável continuação deste modelo obsoleto baseado na concessão de grandes incentivos fiscais, crédito barato e outras vantagens para o setor industrial, sem exigência de contrapartida de aumento da produtividade, da inovação e das exportações, resulte em queda ainda maior da produção industrial brasileira em 2023. É, portanto, uma tragédia anunciada. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

Democracia

Para quê?

É função do Ministério Público a defesa da sociedade, em última análise, do Estado de Direito, que é pressuposto da igualdade de direitos, sinal explícito de democracia. Por que, para que, então, esta Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, dentro da estrutura da Advocacia-Geral da União (AGU)?

Helio Teixeira Pinto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

A guerra de Putin

Fim ‘inevitável’

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, afirmou que o fim da Ucrânia é “inevitável”. Ou seja, o Ocidente deve começar, desde já, a fornecer jatos de combate à Ucrânia, além de mísseis de longo alcance, pois, pela disposição da Rússia, o fim do mundo parece ser coisa já considerada e ponderada.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

Porta-aviões São Paulo

Sucata afundada

Sobre o porta-aviões São Paulo, FHC e seu ministro da Defesa devem explicações à sociedade. Por que compraram esta sucata francesa com mais de 40 anos, utilizada só por alguns meses?

Luiz Eduardo Magalhães

lemaga@gmail.com

Bragança Paulista

CHATGPT

ChatGPT: sigla que significa Chat Generative Pre-trained Transformer (transformador pré-treinado generativo de chat). Chat é bater papo, conversar, responder. O ChatGPT é um superpapagaio, resumo de tudo o que já se escreveu, disse e publicou no mundo. Uma memória coletiva. Um algoritmo mundial, ótimo para quem tem preguiça de pensar, com seus escassos e cansados neurônios. Um “FastTexto” ao alcance de um click! É um mecanismo de busca como o Google. A diferença é que responde com um texto resumo do assunto.

Paulo Sergio Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

LULA E O BANCO CENTRAL

Mais uma estapafúrdia declaração de Lula foi divulgada pela mídia na semana passada: Lula 3 vê traição do presidente do Banco Central (BC) e tentativa de levar o Brasil à recessão. Lula 3 recebeu o Brasil com inflação controlada pelo BC, a economia em ascensão após a covid-19 e amenizado o reflexo da agressão russa à Ucrânia, superávit na balança comercial e desemprego em queda, mas conseguiu a PEC da gastança de R$ 145 bilhões e afirmou que não vai respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal (que limita os gastos às receitas). Ou seja, quer levar o Brasil à recessão e culpar o BC. Talvez Lula 3 ainda não saiba que a inflação é prejudicial justamente aos mais pobres, que ele tanto diz querer proteger.

Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

SEM FREIO NAS PALAVRAS

Concordo com o editorial do Estadão de 4/2 Lula não mede palavras, mas deveria, de que o soberbo “Lula já se apresenta como salvador da pátria”. Porém comete um grande pecado, como define o título do editorial. É leviano, Lula critica quem não deveria. Está longe da postura que se exige de um presidente da República. No fundo, está mesmo com medo de governar. Já que a situação hoje do Brasil e do mundo é bem diferente de quando, em 2003, assumiu seu primeiro mandato. Assim como a economia mundial estava alavancada, o nosso país estava organizado, graças ao governo de FHC, para crescer, promover distribuição de renda e justiça social, quando até instituiu o Bolsa Escola, que Lula, para dizer que era seu, mudou o nome para Bolsa Família. E ainda sem estofo republicano, chamava de “herança maldita” esta de FHC. Hoje, mesmo com as contas públicas em frangalhos, Lula infla sua gestão com 37 ministérios. Retrógrado, despreza privatizações, ameaça intervir na Petrobrás, etc. E como pérola da sua falta de compromisso com a Nação, critica a independência do BC. Este mesmo BC que, se não fosse a competência do seu atual presidente, Campos Neto, que, mais rapidamente que os BCs do mundo, para enfrentar os problemas dos efeitos nocivos da pandemia, da guerra da Ucrânia e também a irresponsabilidade de Jair Bolsonaro com as contas públicas durante todo o seu mandato, aumentou de 2% para 13,75% a taxa Selic, sem o que a nossa inflação não teria caído de 12,13%, em abril de 2022, para 5,93%, em dezembro passado. Mas o Lula que reclama da alta dos juros básicos de 13,75% ao ano sonha com revogar a independência do BC, para reduzir os juros na canetada. Um suicídio! O mesmo que fez seu poste Dilma. E, como resultado trágico, a pobreza saltou dos 14 milhões para hoje 33 milhões de pessoas em situação de insuficiência alimentar.

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

LULA NÃO MEDE PALAVRAS

Para escorraçar o psicopata, quase votei em Lula; ainda bem que não o fiz.

Albino Bonomi acbonomi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

LADAINHA

A cada entrevista de Lula é sempre mais do mesmo, pois ele precisa repetir a ladainha que seu público cativo gosta de ouvir, ou seja, ajudar Cuba e Venezuela, desfazer da autonomia do presidente do Banco Central, pois ele quer é indicar alguém do PT para este cargo, chamar de golpe o impeachment constitucional de Dilma e, para completar, já pensa em reeleição. Desça do palanque e governe para todos!

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

BOCA FECHADA

Grotescamente soberbo, com presunção de inexpugnável (e talvez um pouco gagá), nada dá maior prazer a Lula do que o som da própria voz, pronunciando as requentadas abobrinhas que fazem o deleite dos seus adoradores e apavoram o Brasil real. Será que nem Janja consegue mantê-lo de boca fechada?

César Garcia cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

GÊNIO?

Tudo parece indicar que Lula da Silva está sem controle. Busca escolher, com açodamento, em quem deve, desde já, fixar tags de culpa, no caso de suas ideias, se implementadas, patinarem no futuro. O alvo agora é o presidente do Banco Central do Brasil, instituição responsável pela política monetária, atuando até hoje com notável competência por poder operar independente dos objetivos do poder político. Pouco depois de completar um mês de governo, Lula rotulou, com primitivismo conceitual, seu titular de traidor e responsável por um possível mergulho do País em recessão por causa da orientação referente à taxa Selic. Há os que consideram Lula um gênio da política e asseguram que suas atitudes têm alcance que poucos enxergam, premissa no mínimo polêmica diante dos governos passados, conduzidos pelo partido por ele chefiado, pontilhados de fracassos e de corrupção. O mais espantoso é que, quando se manifesta, parece ignorar os posicionamentos dos seus mais próximos assessores.

Paulo Roberto Gotaç pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

QUE LULA É ESSE?

Causam-me certa perplexidade inúmeras críticas sobre este início do governo Lula, questionando suas ações, seus posicionamentos e, principalmente, suas convicções. Ora, achavam que o Lula 2022/2023 seria uma nova pessoa, que tivesse aprendido com os erros do passado, com a prisão e até mesmo com a doença que o acometeu? Eu pergunto: qual a diferença do Lula metalúrgico para o Lula sindicalista, para o Lula político, para o Lula derrotado em três eleições, para o Lula presidente, para o Lula acuado pela Lava Jato, para o Lula descondenado, para o Lula novamente presidente? Lula é este que aí está e sempre foi, em sã consciência não dava para esperar nada diferente. Assim como não dá para esperar um Fernando Haddad brilhante, um Luiz Marinho renovado, um novo Aloizio Mercadante, um PT com “software” atualizado, e é melhor parar por aqui, porque este espaço é muito valioso. O que nos resta é torcer para que em 2026 consigamos oxigenar a política brasileira e, em especial, a Presidência da República.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

‘GOLPE TABAJARA’

Muito estranho que o “golpe tabajara” tenha sido levado ao conhecimento do todo poderoso Alexandre de Moraes, que à época já conduzia várias investigações sobre possíveis atos golpistas, e nada tenha sido detectado durante tantas investigações. No presente, depois dos atos de vandalismo de 8/1/2023, o referido ministro instaura outra investigação, desta feita por denunciação caluniosa, dentre outras condutas. Enfim: a denúncia de possível golpe feita pelo senador do Val já pode ser considerada falsa, mesmo sem ter sido instaurado nenhum procedimento à época?

Ana Lúcia Amaral anamaral@uol.com.br

São Paulo

RISÍVEL

É incrível que pessoas que ostentam certificados de doutores em Direito, aqui no Brasil e até no exterior, argumentem que os vândalos que destruíram prédios ou seus conteúdos agiram pela liberdade de expressão e que em manifestações legais haja pessoas que, pacificamente, protestaram contra os resultados das eleições para presidente da República em 2022. Seria mais ou menos como alguém esperando o ônibus para a Vila Brasilândia, na periferia de São Paulo, e embarcasse num ônibus que seguia para Brasília para manifestações pacíficas contra os resultados das eleições de 2023. É realmente risível o argumento. Por oportuno, manifesto minha opinião de que o presidente Lula deve descer do palanque e não se manifestar sobre pontos muito polêmicos, como, por exemplo, sobre a autonomia do Banco Central, assunto esse que pode e deve ser analisado em outra ocasião.

Carlos Gonçalves de Faria marshalfaria@gmail.com

São Paulo

PERGUNTAR NÃO É OFENSA

Atualmente, a população entende o Poder Judiciário como moroso pela lentidão processual, injusto por emissão de entendimentos dicotômicos e se aproveitando de injustas benesses. Constatam-se também os recentes tempos melindrosos que a Nação vivencia, ainda se apagando as chamas do rescaldo de uma tentativa de golpe institucional. No contexto, é de suma importância que todas as nossas instituições estejam de prontidão para responder às eventuais ocorrências danosas ao Estado brasileiro, com destaque para o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição. Nesse contexto, cabe a pergunta: qual é a justificativa para quatro ministros desta Corte estarem na capital portuguesa participando de um evento de caráter privado, organizado pela Lide, que é mantida por empresas e empresários?

Honyldo Roberto Pereira Pinto honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

‘BRAZIL CONFERENCE LISBON’

Se a organizadora do evento Brazil Conference Lisbon, realizado na semana que passou em Portugal, com a participação do ex-presidente Michel Temer e de destacados ministros do Supremo Tribunal Federal, fosse uma empresa não brasileira, o nome anglófilo do evento estaria justificado, o que não é o caso, vez que foi promovido e organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), do empresário João Doria. Diante do caso, cabe dizer que, ao nomear em inglês um evento de uma empresa brasileira em Portugal, cometeu-se uma indesculpável afronta à terra de Camões, ora pois!

Vicky Vogel vogelvick7@gmail.com

Rio de Janeiro

MERCÚRIO NA AMAZÔNIA

O envenenamento de humanos – indígenas e urbanos – e o meio ambiente pela neurotoxina mercúrio, usado em toneladas pelo garimpo do ouro nos rios amazônicos, foi denunciado há décadas pelas universidades e pela imprensa. A intoxicação por mercúrio foi descoberta como poluição industrial em 1956 na Baía de Minamata (Japão) como causadora de dores insuportáveis e incapacitações de toda natureza que era denominada popularmente como “itai-itai”, em japonês “dói-dói”. Em 20 de dezembro de 2021, publiquei no Fórum dos Leitores de O Estado de S. Paulo uma nota que, em nosso país de memória fraca, dizia: “A imprensa divulga hoje a contaminação da bacia amazônica por mercúrio liberado na mineração do ouro, demonstrada, por exemplo, pelo nível deste metal em peixes e no cabelo dos ribeirinhos, como se fosse uma grande novidade. A partir de 1985, o prof. Wolfgang Pfeiffer, da UFRJ, publicou vários artigos sobre esta versão brasileira da tragédia da Baía de Minamata (Japão), com dados reveladores da contaminação do Rio Madeira e outros afluentes do Rio Amazonas por mercúrio. Segundo um dos artigos de Pfeiffer e colaboradores, 45% do mercúrio (30-150 T/ano) usado na extração do ouro eram liberados nos rios e 55% na atmosfera. Encontraram níveis assustadores da neurotoxina no ambiente, cerca de 1,0 mg/kg em peixes e 70 mg/kg no cabelo da população. Denunciamos este desastre em 1989 (como presidente da Sociedade Brasileira de Química), negligenciado até hoje, no 120 Encontro de Presidentes de Sociedades de Química em Lund (Suécia)!”. Qual o resultado da constatação científica deste crime humanitário cometido pelos governos brasileiros até hoje, intensificado desmesuradamente pelo desgoverno Bolsonaro?

Etelvino José Henriques Bechara ejhbechara@gmail.com

São Paulo