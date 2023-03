Violência

Estupros no Brasil

De acordo com levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com base em números do IBGE e do Ministério da Saúde, ao menos 822 mil mulheres são estupradas por ano no Brasil – duas a cada minuto. Apenas 8,5% dos casos chegam ao conhecimento da polícia e só 4% são acompanhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Qual será o fim disso, além do aumento do número de suicídios? Este crime desencadeia sérios problemas pessoais e de saúde, mas não vejo as autoridades em geral darem a devida atenção à questão.

Antônio José Gomes Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

*

Bolsa Família

Relançamento

Em muito boa hora o governo federal relança o programa Bolsa Família, que volta aperfeiçoado, com a introdução de adicionais para crianças (de 0 a 6 anos) e adolescentes (7 a 18 anos incompletos) em situação de vulnerabilidade, além de gestantes. Nota-se uma preocupação com a volta da racionalidade e da fiscalização para coibir fraudes, distorções, desvios e irregularidades. Pretende-se aperfeiçoar e tornar mais eficiente o Cadastro Único, com envolvimento do Ministério Público Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Com essas medidas, espera-se que somente os beneficiários – e todos os beneficiários – que se enquadrem nas regras do programa social sejam contemplados. Esperamos poder celebrar o início de uma resposta à “intolerável pobreza infantil” (e familiar, acrescento), que foi objeto de editorial do Estadão no dia 26/2. O próximo passo será transformar o Bolsa Família em programa permanente de Estado, para evitar que seja novamente desvirtuado e usado com fins político-eleitoreiros por governos populistas e oportunistas.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

Infraestrutura

Trem-bala Rio-São Paulo

No primeiro mês do atual governo, Bernardo Figueiredo, diretor-presidente da TAV Brasil, ex-presidente da estatal Etav na época do governo Dilma, obteve autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para viabilizar o trem-bala entre Rio de Janeiro e São Paulo. A TAV Brasil considera, agora, obter financiamento no Banco do Brics, que terá como presidente Dilma Rousseff. Tenho minhas dúvidas, portanto, sobre o uso de dinheiro público neste projeto.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

Projeto de R$ 50 bilhões

Começou, de novo, a história do trem-bala Rio-SP. Seria maravilhoso que tivéssemos realmente algo parecido com os trens da Europa, mas que não fosse apenas um projeto eivado de corrupção.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

Túnel Santos-Guarujá

Sobre a matéria Túnel Santos-Guarujá opõe União e governo de SP (Estado, 2/3, B6), o ministro Márcio França bem que poderia deixar de entravar tudo o que é proposto para a Baixada Santista.

Gustavo Guimarães da Veiga

ggveiga@outlook.com

São Paulo

*

Carf

O voto de qualidade

Sobre a questão da volta do voto de qualidade no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), é estranha a posição da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) sustentando a inconstitucionalidade da medida provisória encaminhada pelo governo. Ora, se a entidade estava segura de sua posição, não se entende celebrar acordo para eliminar juros e multa, mas mantendo o voto de qualidade. Com isso, este ponto, que é o verdadeiro mérito da Adin, deixou de ser inconstitucional para a OAB?

Rosangela Delphino

touligada@hotmail.com

São Paulo

*

Congresso Nacional

Trabalho no Senado

Cada vez mais cínicos, nossos parlamentares avançam sobre o erário, ultrajando os cidadãos. Nos últimos quatro anos conseguiram verbas sem controle e benefícios que ajudam a perpetuar seu mandato, impedindo a renovação. Agora, decidem trabalhar apenas nove dias no mês.

Antonio Acorsi

acorsi.antonio@gmail.com

Brighton, Inglaterra

EM BUSCA DOS DIAMANTES DAS ARÁBIAS

A tentativa de trazer diamantes e joias, presentes da Arábia Saudita para o casal presidencial do clã Bolsonaro, valendo € 3 milhões, cerca de R$ 16,5 milhões, em delivery clandestino, para que pudessem ficar com eles, e não como propriedade do Estado brasileiro, é digna de roteiro de comédia maluca. O Estadão (5/3) relata 8 tentativas de pegar as joias. Uma preciosidade para a imprensa e condecoração aos bravos funcionários da Receita Federal do Aeroporto de Guarulhos, assediados por ministros e pelo presidente da República fuleiro.

Paulo Sergio Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

PRESSÃO

O Brasil deve parabenizar os funcionários da Receita Federal que cumpriram o dever e resistiram bravamente à enorme pressão do governo Bolsonaro para liberar a entrada ilegal das joias doadas pela Arábia Saudita. É evidente e inquestionável que o ex-presidente Bolsonaro estava interessadíssimo em se apossar ilegalmente das joias de grande valor, ignorando solenemente todas as regras e dispositivos legais. O Brasil espera que em poucos anos acabe a repercussão negativa de todos os malfeitos praticados pelo ex-presidente Bolsonaro, que ele seja banido da vida pública e pague pelos tantos crimes cometidos.

Mário Barilá Filho mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

PRESENTE DE GREGO

A gente já se acostumou a ouvir bolsonaristas dizerem, como o próprio Bolsonaro diz, que a corrupção no seu governo foi zero. Mas basta lembrar alguns casos para perceber que não é bem assim. Este caso agora do esquisito e bilionário presente saudita para a família, que praticamente se transformou em presente de grego, é mais um exemplo de que a corrupção no governo bolsonarista foi tentada de várias formas, mas não se concretizou por incompetência ou zelo de órgãos públicos, como neste caso da nossa gloriosa Receita Federal.

Abel Pires Rodrigues abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

TRÊS FATORES

Dois fatores e mais um terceiro foram importantes para que tornasse possível a apreensão das joias, e largamente noticiada. 1) Estabilidade do servidor público, que garante o exercício de sua atribuição legal com a certeza de não sofrer represálias. 2) Democracia. Se fosse uma ditadura, bastaria decretar cem anos de sigilo e ninguém iria viver para saber. O terceiro fator, não menos importante que os demais, é a imprensa livre que pode levar o caso ao conhecimento de todos.

Franz Josef Hildinger frzjsf@yahoo.com.br

Praia Grande

*

‘FUNCIONÁRIO PÚBICO EXEMPLAR’

Como bem disse Eliane Cantanhêde em sua coluna As joias da coroa (5/3, A7), não fosse a aparecimento do “funcionário público exemplar”, o crime teria dado certo. Dá até para entender a perseguição do governo anterior contra os funcionários públicos e contra a imprensa. Lamentável.

Maria Ísis Meirelles Monteiro de Barros misismb@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

*

‘AS JOIAS DA COROA’

Até quando esse cara vai ficar impune?!

Albino Bonomi acbonomi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

*

VEXATÓRIA

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ironicamente, disse que não sabia “que tinha tudo isso” e que “não estava sabendo” que, lá atrás, joias no valor de R$ 16,5 milhões tenham sido apreendidas pelos honestos fiscais aduaneiros do aeroporto de Guarulhos, pela falta de declaração à Receita Federal e por se negar a fazer o pagamento dos impostos e multas, o que caracteriza contrabando. O pior de tudo é que a letrada Michelle exclamou: “Imprensa vexatória”. Afinal, “vexatória” é quem é tenta fazer contrabando ou é quem denuncia mais esse escândalo?

Júlio Roberto Ayres Brisola jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

EXPLICAÇÕES PUERIS

Agora são joias para Michelle, já foi um cheque de R$ 89 mil de Queiroz, não explicado, prótese de silicones paga pelo médico. As explicações são tão infantis e pueris que, caso tudo isso aí sair ileso, a justiça irá ficar ainda pior.

Marcos Barbosa micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

MAIS UMA VERGONHA

Lula envergonha os brasileiros. Vive afirmando que a Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, é uma democracia. Quer ser aquele que vai levar a paz ao conflito Rússia-Ucrânia, mas não se posiciona claramente contra a invasora Rússia. E, agora, determina que o Brasil não assine uma declaração do Conselho de Direitos Humanos da ONU – mais de 50 países aderiram ao documento – condenando os crimes do ditador Daniel Ortega, na Nicarágua.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

PÁRIA INTERNACIONAL

O Brasil do governo Lula insiste em nadar contra a correnteza, querendo mostrar o que não é. Recusou enviar armas à Ucrânia, permitiu que navios de guerra iranianos ancorassem no porto do Rio de Janeiro, não aceitou assinar declaração da Comissão de Direitos Humanos da ONU condenando o regime de Daniel Ortega, da Nicarágua, da prática de crimes contra a humanidade, deixou de lado o interesse de ingressar na OCDE e, nas entrelinhas, apontou a Ucrânia como a culpada pela guerra, conforme palavras do boquirroto Lula (“quando um não quer, dois não brigam”). Lula 3 caminha para transformar o Brasil num pária internacional.

J. A. Muller josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

DEMOCRACIA SELETIVA

Lula foi aos EUA visitar Biden e o agradeceu pela defesa da democracia brasileira pelo apoio à sua eleição. Mas Lula parece não saber o que é reciprocidade e defesa da democracia. Ao contrário, passa a mão na cabeça ou faz gestos de simpatia a ditadores ou governos ditatoriais que oprimem o seu povo, como demonstrou ao deixar que atracassem navios de guerra iranianos no Rio de Janeiro. Mas também em relação à Rússia, uma potência militar que invadiu um país vizinho soberano que não a ameaçava. Nem falemos dos casos antigos de Cuba, Venezuela, Nicarágua e de alguns países africanos. Lula não aprende que a defesa da democracia não pode ser seletiva, mesmo já tendo tido outros mandatos e quase sofrendo agora um golpe de Estado. Mudam os anos, mas não os vícios petistas...

José Eduardo Zambon Elias zamboneliasmars@gmail.com

Marília

*

‘NOVO APARELHAMENTO DA PETROBRÁS’

Em sua coluna de 5/3 (B2), o excelente Celso Ming analisa o novo aparelhamento da Petrobrás. O que Bolsonaro só começou a fazer no segundo biênio de seu governo Lula já está fazendo no 1.º trimestre. Ou seja, ceder ao Centrão o controle da superlucrativa Petrobrás. E não é a sociedade que está reclamando, e sim a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Maus presságios e uma certeza: não precisa de eleição para escolher entre esquerda e direita; quem governa o País são os “donos” dos partidos, que vivem dos impostos que nós pagamos. A política do Brasil é indecente.

Luiz Antonio Amaro da Silva zulloamaro@hotmail.com

Guarulhos

*

‘O ACERTO DE CONTAS DE MALUF’

Sobre o editorial O acerto de contas de Maluf (5/3, A3), este ainda foi punido, embora com pena tardia e branda. Quantos outros se safaram e estão por aí, lépidos e fagueiros, rindo da justiça?

Luiz O C Calejon luizcalejon@terra.com.br

Catanduva

*

DESFAÇATEZ

Roubar US$ 300 milhões e, depois de muitíssimos anos, ter de devolver somente US$ 44 milhões não é justo, certo? O que explica toda essa condescendência só pode ser a corrupção da Justiça. Explica também a desfaçatez que Maluf sempre demonstrou pelo Judiciário.

Ademir Valezi adevale@uol.com.br

São Paulo

*

TREM-BALA RIO-SÃO PAULO

Mais um projeto que nasce de forma absurda. Temos uma empresa intermediando, faltam as partes e uma equipe governamental. Sai do nada e chega a lugar nenhum, para depois fazer um puxadinho até qualquer ponto (vide o metrô que vai até o Aeroporto de Guarulhos). Vejam na Europa (pois nunca visitei China e Japão), onde a estações são entroncamentos ou fim de muitas linhas, ou centrais e próximas ao destino final de seus usuários.

Abraao Saposnic asaposnic49@gmail.com

São Paulo

*

BERÇO ESPLÊNDIDO

Países da Europa estão tentando reduzir a jornada de trabalho semanal para quatro dias. Aprovado no Reino Unido, em Portugal, alguns empresários já adotaram o projeto piloto que terá início em junho próximo. Cerca de 92% das 60 empresas que fizeram a experiência aumentaram a produtividade, sem redução de salários. Novidade? Avisem aos irmãos lusitanos que no Senado de Pacheco o mês tem três semanas, cada uma com três dias de trabalho, somente. Isso não é ironia, é fato! Os salários dos senadores sempre são reajustados em ordem inversamente proporcional à reduzida carga de trabalho. Quanto à produtividade, deixa quieto! Fica por conta dos barnabés, dos assalariados e dos sofridos irmãos da economia informal que os elegem. Assim evolui o Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido.

Celso David de Oliveira david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

PAULO CARUSO

Um minuto de silêncio em respeito ao talentoso cartunista Paulo Caruso, falecido aos 73 anos, um dos mais prestigiados e premiados artistas do País, que ousou desafiar e caricaturizar o regime de exceção nos duros anos da ditadura militar com seus traços de pura acidez, bom humor, sátira e fina ironia. Viva Caruso!

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

Um dos mais talentosos e criativos cartunistas da nossa história, Paulo Caruso faleceu aos 73 anos, deixando um legado extraordinário para a arte e a cultura do nosso país. Ágil, sabia como ninguém refletir também com muito humor de forma instantânea nos seus traços o tema de um debate, por exemplo, nos 35 anos em que participou do programa Roda Viva, na TV Cultura. Seus traços agora vão continuar brilhando no céu. Meus sentimentos aos familiares e amigos!

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

Sou fã de Paulo Caruso desde os tempos do jornal O Pasquim. E assíduo assistente do Roda Viva (TV Cultura) para ver suas inteligentes caricaturas.

Arcangelo Sforcin Filho arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

ERNEY FELICIO PLESSMANN DE CAMARGO

Muito triste constatar que a morte de Erney Felicio Plessmann de Camargo, um dos grandes cientistas brasileiros, que dedicou sua vida a estudar a malária, uma das doenças que mais mata no mundo, tenha sido ignorada pela imprensa! Sua luta incansável por estudar e apresentar soluções para doenças que limitavam o desenvolvimento social das populações mais pobres da Amazônia é conhecida. Pessoas com tal espírito patriótico são raras no País, especialmente em face do imediatismo e oportunismo que caracterizam nossos dias. Deixo, aqui, minha homenagem a um brasileiro que científica e socialmente sempre se preocupou com os destinos do País. Coisa rara entre nós!

Miguel Trefaut Rodrigues mturodri@usp.br

São Paulo