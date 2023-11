São Paulo sem luz

As agruras que os paulistanos têm sofrido nos últimos anos, infelizmente, trazem à memória dos não tão jovens a gestão do falecido prefeito Celso Pitta (1997-2001) quanto ao desleixo e abandono da cidade por aquela gestão, que fez São Paulo receber a alcunha de Pitanic, traçando um paralelo com o blockbuster da época, Titanic. Cada vez mais se repetem na capital e em cidades da região metropolitana, após chuvas um pouco mais intensas que a média (e às vezes nem tanto assim) e quando acompanhadas de fortes rajadas de vento, episódios de queda de árvores, inundações e, principalmente, falta de energia elétrica. Mas o que salta aos olhos da população não é só o caos que se abate nessas cidades, mas a completa inoperância dos agentes públicos e prestadores de serviços essenciais, como no caso da Enel, que em repetidas ocasiões deixa os clientes privados do restabelecimento da energia em períodos não inferiores a 12, 18, 24 horas, quando não em períodos maiores, trazendo transtornos para a população e prejuízos para comerciantes – fato que tornou a se repetir na sexta-feira (3/11), com reflexos ainda nos dias seguintes. A natureza é imprevisível e incontrolável, mas esses agentes, sejam públicos ou privados, poderiam ser mais eficientes, proativos e respeitosos com quem paga regiamente os tributos e serviços. Está mais do que na hora de os prestadores destes serviços, que vão muito além da energia elétrica, estendendo-se a transporte, segurança, internet, educação, etc., instruírem, treinarem e exigirem de seus departamentos de atendimento ao consumidor/contribuinte a mesma eficiência e qualidade que observamos nos departamentos de faturamento e cobrança.

Mauricio Adriano Niel

São Paulo

Governo federal

Dinheiro não ‘pinta’

O presidente Lula, ao mandar os ministros gastarem (“para a Presidência, dinheiro bom é dinheiro gasto em obras”), revela ter uma das crenças mágicas que assolam o Brasil: a de que o “dinheiro pinta”. Como assim, “pinta”? Pinta de onde? Cresce em árvore? Dá em poço? Lula demonstra ser inconsequente, despreparado e sem noção. Uma figura caricata, que não liga causa com efeito e que, infelizmente, como diz acertadamente o editorial A natureza de Lula (Estadão, 4/11, A3), é “ruim de conta, mas bom de lábia”. Azar nosso!

Celso Skrabe

São Paulo

Porteira aberta

Agora, que Lula mandou os ministros gastarem dinheiro (não o dele), a porteira está aberta para obras superfaturadas. Aguardem o início da lambança.

Ariovaldo J. Geraissate

São Paulo

Crime organizado

O decreto de GLO

Sobre o decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) dos portos e aeroportos, assinado por Lula na semana passada, está definido no texto o destino a ser dado às cargas de drogas que forem apreendidas? Serão destruídas? Ou será que, por portas e travessas, voltarão ao mercado local? Se isso não consta do decreto, deveria constar.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

MEC

Dados do Enem

Inacreditável a reportagem sobre a venda de dados do Enem (Empresa vende dados de uso restrito sobre desempenho de escolas no Enem, Estadão, 4/11, A16). Isso, sim, mereceria CPI, Polícia Federal, Ministério Público, etc. Onde estão?

Alberto Utida, professor

São Paulo

Brasileiros em Gaza

No final da fila

Cerca de 30 brasileiros ainda estão em Gaza, aguardando a permissão para de lá saírem, pelo Egito, e virem para o Brasil. A quarta lista de autorizações para deixar Gaza foi apresentada, mas sem contemplar os brasileiros. Falha diplomática? Omissão injustificada? Ou apenas falta de consideração com nossos irmãos vivendo em sofrimento? Esperamos uma resposta convincente, porque, na realidade, se houvesse uma atuação significativa e apreciável, tantos outros estrangeiros não teriam passado à frente dos irmãos brasileiros. Afinal, o que funciona e o que dá certo neste governo?

José C. de Carvalho Carneiro

Rio Claro

CAMPEÃO DAS AMÉRICAS

O gol é precioso. O prêmio de US$ 25 milhões e a comemoração erguendo o troféu significam a consagração de uma marcante e espetacular conquista, que coloca o Fluminense na galeria dos campeões das Américas.

Vicente Limongi Netto

Brasília

LIBERTADORES

O Fluminense foi impecável. Diniz, inovador com seus toques sutis que às vezes assustavam os torcedores, funcionou. Jogando em casa, foi melhor e venceu. Teve falhas, mas, na “hora da verdade”, soube transformar em gols as oportunidades. Merecidamente, o até então inédito, título de Campeão das Américas.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

SAÍDA DE ESTRANGEIROS DE GAZA

Agora ficou claro que vem do Hamas o principal impedimento à saída de estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade da Faixa de Gaza para o Egito. E a demanda dos terroristas é a liberação do trânsito de ambulâncias de Gaza para hospitais egípcios. O problema é que o Hamas utiliza regularmente ambulâncias para seus fins bélicos e nelas podem estar sendo transportados reféns capturados, além de terroristas querendo escapar do cerco.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

GUERRA

Gostaria de perguntar às pessoas que acham que Israel tem que dar uma “trégua” na guerra que ele não começou e está se defendendo de um grupo de terroristas fanáticos: o Hamas? Será que quando o Hamas começou esta guerra ele pensou no “seu povo” ou apenas, como faz sempre, os usa como escudo para esconder nos 500 km de túneis? Se Israel parar agora, esses terroristas vão se recompor e voltar a atacar. Vamos deixar de cinismos.

Tania Tavares

São Paulo

DINHEIRO E META FISCAL

Em meio aos problemas que todas as nações estão vivendo neste momento histórico da humanidade, cada uma apresenta uma série de problemáticas em razão de suas histórias e comportamento de suas populações. Aqui entre nós, atualmente, o grande assunto governamental é como vamos administrar os recursos públicos, havendo uma certa divergência dentro do próprio governo, como, quanto e onde gastar tais recursos. Esperemos que as lideranças cheguem a um consenso sobre o assunto, para que os gastos venham em benefício da maioria da nossa imensa população, tão necessitada de melhoria de qualidade de vida.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

LULA QUEIMA CONCORRENTE

Demagogo, populista e zero à esquerda em matéria de respeito aos recursos dos contribuintes, Lula da Silva, na realidade, quando desprezou e praticamente desautorizou a tentativa de que se cumpra a meta fiscal zero defendida pela equipe econômica para 2024, acabou queimando o mais eficiente de seus ministros, Fernando Haddad, como se fosse esse petista um letal concorrente nas urnas em futura eleição ao Planalto. Como creio que no ambiente político para se atingir objetivos não existe pai nem mãe, menos ainda aliados a serem respeitados. Lula, num ato de perversidade, preferiu desmoralizar Haddad. E a conta amarga dessa pretendida orgia de gastos públicos e literal abandono do equilíbrio fiscal será, infelizmente, paga pelo povo brasileiro.

Paulo Panossian

São Carlos

ATRAPALHADO COM A META

O governo Lula está muito atrapalhado com a tal da “meta fiscal”, que está ofuscando a reforma tributária e causando até mesmo divisão dentro do próprio governo. Na verdade, Lula deveria escutar as sábias palavras do seu “poste” Dilma Rousseff, que profetizou: “Nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta”, para, assim, resolver seus problemas.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

REELEIÇÃO DE LULA

Em plena campanha para a reeleição, Lula é fotografado na academia fazendo musculação. Num país de aparências, nada demais. Procura imitar o já propagado por Vladimir Putin, presidente russo. Com vantagem para Putin: a diferença de idade permitiu mostrar seu físico desnudo sarado. Lula, com esse gesto, procura dirimir aos olhos do público eleitor a dúvida de que idoso seja incapaz de governar, caso vença a próxima eleição presidencial. Entretanto, se o corpo vai bem, há dúvidas de que seu equilíbrio emocional esteja sendo mantido a contento. Sempre acompanhado de sua esposa Janja da Silva nas solenidades e viagens, faz desta sua Evita Perón. Quanto mais precisamos de equilíbrio, mais se estimulam divergências e polarizações. Governantes que não deixam legado deixam dívidas aos futuros. Sem maiores preocupações, já que possivelmente não estarão vivos para as críticas que receberão pelo despreparo da gestão com a coisa pública. Àqueles que recebem a boquinha e aos devidamente cooptados que se negam a comentar a realidade, fica o ônus da responsabilidade da omissão, uma omissão que ajuda na mostra do cenário de uma foto falsa, em que ideologia e falar o politicamente correto preponderam sobre a triste e cruel realidade de manter uma economia medíocre, um povo despreparado, um ensino antiquado e uma segurança hipócrita.

Sergio Holl Lara

Indaiatuba

INTERESSES

Disse Lula: “Para a presidência, dinheiro bom é dinheiro gasto em obras”. Ora, como já conhecido pelos brasileiros, as obras são ótimas também para muitos políticos, que, como vimos, com a distribuição de propinas por muitas empreiteiras, acabam, com a ajuda da Justiça, sempre em impunidade. É o Brasil de sempre.

Luiz Frid

São Paulo

LULA E BOLSONARO

Sabe-se que no governo Lula não está indo tudo às mil maravilhas, mas não há como negar que está muito melhor hoje do que nos dias de Jair Bolsonaro. Só o sossego que a gente está tendo por não ouvir mais aquelas ameaças que todos finais de tarde ocorriam no “cercadinho” no Palácio da Alvorada já é uma grande coisa. Aquilo cansava a gente. Era tanta bobagem que saía dali para agradar apoiadores, que talvez não tiveram curiosidade de dar uma folheada na Carta Magna para saber que um presidente não pode tudo, o que mexia com os nervos de quem sabe que “ela é a protetora da democracia” e que ninguém pode desrespeitar os seus ditames. Não vou citar aqui todos os pontos positivos do atual governo, mas vou registrar uma coisa que muito me tranquiliza: não vejo mais as filas de pessoas em portas de açougues ou casas de carnes em busca de um pedaço de osso para fazer um caldo. Não sou de esquerda, sou realista.

Jeovah Batista

Taquari (DF)

CIDADÃ PAULISTANA

Como se viu por ocasião da descabida e despropositada entrega do título de cidadã paulistana a Michelle Bolsonaro – nascida em Ceilândia (DF) – pela Câmara Municipal de São Paulo, por 37 votos a favor e 18 contra, parece não ser mais exigido nem necessário constar no currículo da pessoa agraciada a realização de atos relevantes de grande interesse social à cidade para merecer tamanha honraria. Pobre São Paulo.

J. S. Decol

São Paulo

MICHELLE BOLSONARO

“A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece como favorita por eleitores paranaenses para ocupar o cargo de Sergio Moro, caso o senador tenha o mandato cassado pela Justiça Eleitoral”. E vivas à democracia brasileira!

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

SERGIO MORO

A cassação de Sergio Moro é questão de tempo por juntar a lógica com a justiça. Mas não nos contentemos, pois no Paraná a chance de eleger um substituto da ala retrógrada-neofascista é muito grande, por mais que Gleisi Hoffmann tenha reais chances. Pelo menos ao punir minimamente o juiz parcial, continuaremos a dar passos seguros em direção ao Estado Democrático de Direito, em que não se pode punir sem provas, ainda mais prendendo o único candidato que poderia ter derrotado o inominável em 2018.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

INDÚSTRIA DO CRIME

A maior indústria do mundo tem todos os recursos para vencer qualquer tentativa de ser destruída ou reduzida. Inúmeras ações e gastos empregados na tentativa de combate equivalem a enxugar gelo. Melhor talvez seja reunir tantos recursos e financiar a eliminação da fonte – o vício. O mundo já mostrou que com foco e recursos consegue desenvolver os fármacos e ações complementares necessários para dominar esta pandemia.

Mônica Baumer

São Paulo

A BANCADA DO FOGO SERÁ PUNIDA?

Foram identificados os principais autores dos incêndios que estão destruindo a Amazônia. Criadores de búfalos ávidos, por aumentar suas pastagens, são os responsáveis pela fumaça que está asfixiando Manaus. Resta saber se haverá vontade política para aplicar punição exemplar a essa turma ou se o medo de impor qualquer contrariedade ao agronegócio vai fazer o governo se fingir de desentendido e deixar tudo por isso mesmo.

Mário Barilá Filho

São Paulo