Congresso Nacional

Emendas parlamentares

Parabenizo o articulista Roberto Macedo pelo artigo Problema das emendas parlamentares se agravou (4/1, A4). Os deputados adoram essa aberração da legislação brasileira, já que ela dá ampla visibilidade e popularidade a eles próprios. Quem já viu uma cerimônia de um deputado “entregando” os recursos aos prefeitos, em que não faltam fotos para imprensa e discursos de bajulação mútua, sabe bem como isso funciona. E todo o teatrinho só serve mesmo para dar votos a quem já está em grande vantagem sobre os demais candidatos.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

A reboque das vontades

A aprovação do fundo de financiamento para as campanhas eleitorais deste ano (na casa de US$ 1 bilhão) é só a última demonstração de que Lula da Silva ficará até o final do seu mandato a reboque das vontades do Congresso Nacional. Calma. Faltam só três anos disso.

Oscar Thompson

São Paulo

Municipalismo

A partir do editorial Municipalismo distorcido (3/1, A3), que faz importante crítica aos desvios da justa bandeira do fortalecimento dos municípios assegurado pela Constituição de 1988, não deixa de ser uma ironia que muitos desses entes foram criados com o propósito de assegurar renda mínima para boa parte da população dos antigos distritos que se emanciparam. Pois, além do emprego de prefeito e vereador, passaram a ter acesso aos demais cargos públicos ligados aos dois Poderes, para além de garantir poder político para determinados grupos. É claro que há nessa sentença outra dose de sarcasmo, pois em muitos casos a renda está longe de ser mínima para expressiva parte dos que se empregam na administração pública. Porém, não deixa de ser algo a considerar, já apontado em mais de uma reportagem deste jornal, que o Congresso tende a criar obrigações para os municípios sem considerar a efetiva capacidade de eles as cumprirem.

Rui Tavares Maluf

São Paulo

São Paulo

Padre Júlio Lancellotti

A proposição de CPI na Câmara Municipal de São Paulo para apurar a atuação de ONGs junto aos moradores de rua, incluindo o padre Júlio Lancellotti, pode ser um engano. Engano maior, no entanto, é abortar a investigação depois de tê-la anunciado. Uma vez levantada a questão, o caminho plausível é receber o religioso e ouvir o que ele tem a dizer após tantos anos de contínuos e relevantes serviços dedicados com amor e abnegação à parcela mais carente dos cidadãos de nossa capital. Não se trata de uma efetiva investigação, mas de oportunizar aos vereadores e à comunidade paulistana o conhecimento do empreendimento e, na medida do possível, usar a força do Legislativo para adotar a experiência do sacerdote na solução dos gargalos e imperfeições presentes no trato da causa social. Dependendo do apurado, a população de rua poderá restar mais bem atendida e assistida. O poder público tem o dever de interessar-se pela questão e, na medida do possível, participar das soluções. O trabalho social é um importante coadjuvante que, sem as amarras burocráticas da máquina pública, pode identificar as dores do povo e encaminhar sua minimização. Se ainda houver tempo, os vereadores não devem perder a oportunidade de trazer o padre Lancellotti para a CPI e ouvir o que ele tem a dizer. Seus anos de atuação social, no mínimo, servirão para trazer novos subsídios à atuação parlamentar e, com toda certeza, tornará o nosso Legislativo mais preocupado e ativo em relação aos homens, mulheres e crianças que sofrem pelas ruas da cidade. Conheço essa importante figura que o catolicismo legou a São Paulo desde os tempos em que atuava socialmente pelos moradores da zona leste, ao lado de Plínio de Arruda Sampaio. Ouvi-lo só poderá fazer bem.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

Aniversário

Defesa da liberdade

Parabéns ao Estadão pelos 149 longos e ininterruptos anos de comprometimento inegociável com a defesa da liberdade de imprensa e de opinião, dos princípios liberais e republicanos e da apuração rigorosa dos fatos publicados em suas páginas, o que faz o jornal ter a admiração e o respeito de todos os seus milhões de leitores físicos e virtuais.

Vicky Vogel

Rio de Janeiro

149 ANOS DE HISTÓRIA

O jornal O Estado de S. Paulo inaugurou nesta quarta-feira, 3/1, o ano de seu sesquicentenário. Nosso Estadão é verdadeiramente plural sem fazer alarde disso, com um grande espaço dado às distintas opiniões e aos seus leitores, expandindo-o para a versão online do Fórum dos Leitores. Editoriais com as mais pertinentes discussões sobre a política, a sociedade, a economia, enfim, sobre a vida brasileira. São a tônica que motiva a leitura diária, mesmo em tempos de informação rápida e superficial na internet. Em ano que será de grande trabalho jornalístico, sugiro também resgatar a contribuição que nós, missivistas contumazes, damos para essa gloriosa história. Parabéns!

Adilson Roberto Gonçalves

São Paulo

ANIVERSÁRIO ESTADÃO

De Província a Estado, lá se vão 149 anos de persistência, na luta por um jornalismo democrático, independente e inteligente. Impresso ou digital, informando sempre o que acontece neste vasto mundo, diariamente, a seus fiéis leitores: o que foi mais importante e a opinião deles, como eu, no Fórum dos Leitores. E já começou a contagem regressiva para os 150 anos.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

JORNAL DE GERAÇÕES

Tomo aqui a liberdade de fazer minhas as palavras do senhor secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab. De fato, quase um século e meio de existência para um jornal é um mérito incrível. Parabéns, Estadão, que vem desde a época de meu avô.

João Camargo

São Paulo

PADRE JÚLIO LANCELLOTTI

O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, disse em entrevista à revista Veja, às vésperas das eleições, que a igreja não deve se posicionar politicamente. Recentemente, o padre Júlio Lancellotti, em ato em defesa dos moradores de rua, apareceu ao lado de Lula da Silva rasgando elogios a seu respeito: “Lula não fecha igreja. Lula abre o coração”. Não resta dúvida que o trabalho do padre é digno de ser louvado. Mas, ao tomar partido político, não só contraria as normas da Igreja Católica como revolta a maioria dos brasileiros inconformada com o retorno ao poder de um descondenado, não inocentado dos crimes que cometeu. Em que pese o bom trabalho do padre à arquidiocese de São Paulo, precisa chamá-lo para uma boa conversa e adverti-lo que seu comportamento é inadequado e fere os cânones da Igreja Católica Apostólica Romana.

Deri Lemos Maia

São Paulo

ATAQUE A JUÍZA

Em Nevada, nos Estados Unidos, uma juíza foi brutalmente atacada pelo réu ao negar a ele liberdade condicional. É interessante acompanharmos o desenrolar desse acontecimento, mas até agora ninguém da Suprema Corte do país se manifestou dizendo que foi um ataque à democracia. Talvez lá, o conceito de democracia seja diferente do praticado aqui.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Bahia

TARCÍSIO DE FREITAS

Venho acompanhando a performance do nosso governador, Tarcísio de Freitas, com ânimo desde que era ministro do governo anterior. Se destacava com facilidade entre os demais ministros bolsonaristas (verdade que, pra isso, não era exigido muito dele, considerando a estirpe do grupo) por mostrar um perfil equilibrado, bem embasado, pouco afeito a ideologias baratas e “fazedor”. Dava como certo meu voto nele para o Planalto em 2026, até essa declaração surpreendente de ser contrário ao uso de câmeras corporais da polícia, de eficácia empírica. Ela não coincide com seu posicionamento normalmente claro, coerente e lógico. Tarcísio, recuar ao errar é uma virtude.

Rodrigo Cezar Pereira

São Paulo

FALA DE MORAES

Sabiamente o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirma " quem não acredita na democracia, não deve participar da vida política do País”. Essa afirmativa deve ser a diretriz para julgar e punir os golpistas do 8 de janeiro, alijando-os da vida pública e os impedindo de voltarem a atentar contra o estado de direito .

Sylvio Belém.

Recife

LULA DA SILVA

Existem certos posicionamentos que poderiam interferir na vida de um grupo de pessoas ou de segmentos sociais. É o caso de Lula da Silva sobre os celulares. Não anda com celular e critica quem faz dele uma necessidade existencial. Na realidade, o celular é importante,da mesma forma que o smartphone. Entretanto, depender deles para sobreviver é algo absurdo e inaceitável. Que o posicionamento de Lula sirva de exemplo aos jovens viciados no digitalismo em tempo integral.

José Carlos de Carvalho Carneiro

São Paulo

CARTÃO DE CRÉDITO

Juros tabelados de cartões de crédito caem de cerca de 430 % ao ano para o máximo agora legal de 100%. Porém, a pergunta que fica é: se 100% é uma taxa bancária suficiente para bem remunerar e manter os serviços das diversas operadoras desta modalidade de crédito ao consumidor, sob qual rubrica devemos enquadrar os 330 % cobrados por anos e décadas pelo sistema bancário de crédito aos brasileiros? Apropriação indébita, enriquecimento ilegal ou ilegítimo, extorsão, roubalheira, transferência criminosa de renda, ganância apoiada pelos diversos governos – como, afinal?

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

CRISE NOS ESTADOS UNIDOS

Os Estados Unidos estão diante de uma escalada de radicalização política, sem precedentes, desde a Guerra de Secessão (1861-1865). Ameaça de bomba contra vários prédios dos poderes legislativos estaduais, em ano de eleição presidencial, coloca em grave perigo a democracia. Os sérios conflitos políticos internos, que estão sendo orquestrados, podem desencadear uma solução radical com a posse do futuro presidente. Invocar a Lei de Insurreição de 1807 que dá poderes ao Presidente dos Estados Unidos para usar as Forças Armadas no território dos Estados Unidos em algumas circunstâncias especiais, como para acabar com agitações civis, insurgências e rebeliões.

Luiz Roberto da Costa Jr.

São Paulo