São Paulo sem luz

A conta do prejuízo

Depois de mais de 48 horas sem energia no bairro do Campo Belo, como em tantos outros, está na hora de encontrar os responsáveis. É muito simples justificar o problema pelos ventos de 100 km/h na sexta-feira, que derrubaram centenas de árvores na cidade, mas a raiz do problema está na Prefeitura, que não remove árvores gigantes incompatíveis com a cidade, não faz a poda adequada e demora em remover árvores condenadas. Urge pensar numa solução definitiva. A companhia de energia se esconde atrás da queda das árvores, mas é uma vergonha a falta de manutenção da rede elétrica. Consumidor, comerciantes, cidadãos tiveram enormes prejuízos, mas a culpa é da natureza. É hora de a Prefeitura e a Enel pagarem por essas perdas. Basta de enrolação!

Manuel Pires Monteiro

São Paulo

Contas públicas

Lula e o ‘dinheiro em obras’

No seu primeiro mandato, o presidente Lula dizia – lembro-me bem – que só sabia governar com muito dinheiro, e foram muitos os seus projetos malsucedidos no sentido de criar um Brasil grande e pujante, segundo sua ótica forjada em Vila Euclides, seu berço político, mas fora da realidade brasileira. Quem não se lembra dos campeões nacionais, um projeto maluco que visava a criar uma elite empresarial brasileira que se iria ombrear, de igual para igual, com aquelas estrangeiras? Nessa operação foram despejados rios de dinheiro público, mas o resultado foi só o aumento da riqueza, por exemplo, dos irmãos da JBS e de alguns espertalhões que hoje devem estar, devotamente, dando graças a Lula. Houve, depois, o projeto da Sete Brasil, que visava a competir com a Coreia do Sul na construção de plataformas de petróleo e superpetroleiros. A grana correu solta – o Banco Schahin que o diga. Quem arcou com o prejuízo? Mistério. E o que dizer das obras feitas pela Odebrecht em Cuba, Venezuela, Angola e Moçambique, com o aval do Tesouro brasileiro, que levaram a um gigantesco calote? Como se vê, as obras do louvado presidente não têm nada que ver com a melhoria da vida do povo brasileiro.

Affonso Maria Lima Morel

São Paulo

Sérgio Cabral

Foco em 2024

Noticia-se que, menos de um ano depois de deixar a cadeia, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, que havia sido condenado a mais de 400 anos de prisão por causa de corrupções diversas, agora trabalha como consultor político e de marketing e já tem contrato com 15 prefeitos do Rio de Janeiro, visando às eleições do ano que vem. Levando em consideração que os desvios de dinheiro público que ele patrocinou, mormente na área da saúde, levaram à morte de centenas de pessoas, é muito difícil não nos envergonharmos de sermos brasileiros e convivermos com este nosso sistema jurídico covarde, hipócrita e benevolente demais com quem mata usando canetas e leis, e não simplesmente apertando o gatilho de um revólver. Somos todos covardes, omissos e fracassados.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

Polarização

Cabo de guerra

Lendo o excelente editorial do Estadão O círculo vicioso da polarização (5/11, A3), eu me pergunto até quando vamos sustentar esta polarização burra, com a qual todos perdem – e quem mais sofre é a população mais pobre e desassistida? A exacerbada divisão atual da sociedade age como um jogo de cabo de guerra: cada parte só está interessada em eliminar a outra parte. Não importa saber o que de bom pensa a parte contrária, a ordem é destruí-la. Urge desconstruir essa polarização burra, para que possamos, por meio do consenso e de responsabilidade republicana, desarmar as partes, fortalecer a democracia e construir um país melhor.

Valdir Ferraz de Oliveira

Santana de Parnaíba

Jogos Pan-americanos

Espetáculo brasileiro

Cumprimentos e aplausos aos atletas brasileiros que honraram seus uniformes verde-amarelos nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, pelo excepcional desempenho na conquista do 2º lugar do quadro geral, com nada menos que 205 medalhas – 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes –, atrás somente do conhecido poderio esportivo dos EUA. Viva o Brasil!

J. S. Decol

São Paulo

SÃO PAULO NO ESCURO

Três longos dias (72 horas) após o temporal diluviano que atingiu o Estado de São Paulo na última sexta-feira (03), nada menos que meio milhão de imóveis seguem no breu sem energia, dos quais 413 mil estão localizados na capital. Entre eles, 12 escolas municipais que não puderam abrir nesta segunda-feira (06). Diante da situação caótica e dos inúmeros prejuízos causados, cabe dizer que a população espera que a Enel disponha de equipes de plantão para o atendimento de casos excepcionais como esse, tão eficientes quanto o seu departamento de cobrança de contas de luz em atraso. Uma grande parte da maior e mais importante cidade do hemisfério sul não pode ficar às escuras por tanto tempo, por maior que tenha sido o vendaval que derrubou um grande número de árvores sobre a fiação exposta. Como os temporais têm vindo com maior frequência e força nos últimos anos, é absolutamente premente que a fiação elétrica desça dos postes para que seja enterrada, evitando transtornos como o lamentável ocorrido. Mãos à obra, Enel!

J. S. Decol

São Paulo

APAGÃO DA PRIVATIZAÇÃO

O apagão após o temporal no estado de São Paulo, em especial na capital, é um alerta para as consequências da privatização dos serviços públicos. A empresa tem por princípio o lucro, em vez do bem-estar social que teria se fosse uma extensão de um órgão público. Se houvesse planejamento adequado, após a notícia da possibilidade de fortes ventos, as equipes já deveriam estar mobilizadas, pois sempre acontece a queda de árvores com danos à fiação elétrica. Reclamam de inchaço no funcionalismo público – empresas públicas aí incluídas –, mas é de gente que se precisa numa hora dessas. No privado, a lógica é diminuir custos cortando principalmente pessoal. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) é a próxima da lista, e não precisa ser vidente para saber o que vai acontecer em relação ao abastecimento de água e tratamento de esgoto.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA

A falta de energia elétrica em várias regiões da cidade de São Paulo durante dias mostra que há necessidades sérias demais para delegar à iniciativa privada. A reação da Enel não caracteriza ineficiência e incompetência?

Tibor Rabóczkay

São Paulo

TEMPORAIS

Os últimos temporais e vendavais, que já ocorrem há uns quatro ou cinco anos com relativa frequência, têm feito estragos, enquanto alguns poderiam ser evitados ou minimizados, para que o cidadão não sofresse tanto com as consequências. Bem, isto é o que deveríamos ter com governos efetivamente voltados para o bem do povo, que, afinal, os colocou no poder. Mas isso, de uns anos para cá, se tornou utopia. A cidade de São Paulo até agora sofre as consequências com o último temporal. Há localidades sem luz há mais de 40 horas. No Rio de Janeiro, uma chuvinha um pouco mais forte alaga tudo. Por outro lado, as privatizações, que deveriam atender mais eficientemente a população, deixam a desejar. Se o Estado privatiza, é porque é mais conveniente para ele terceirizar o serviço. Será? Acreditemos. Mas, particularmente na questão energia elétrica, fico olhando para a rede aérea e me pergunto: por que essa rede elétrica não pode ser subterrânea? Qual o problema? Reconheço que poderia haver alguns problemas ou dificuldades, mas não ao ponto de numa tempestade ou vendaval pessoas ficarem sem luz durante horas, dias.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

RESSACAS NAS PRAIAS

A ressaca na orla das praias de Ipanema e Leblon, no Rio de Janeiro no domingo passado, que fez com que as águas do mar invadissem as pistas da orla, é emblemática da mudança climática que está se desenvolvendo em todo o planeta. Se as causas dessas mudanças não forem atacadas, corremos o risco de termos inúmeros bairros das cidades brasileiras em nosso imenso litoral invadidas pela subida do Oceano Atlântico, hecatombe que não temos dimensão dos efeitos que nos causará.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

BANCADA DO FOGO SEGUE IMPUNE

Já foram identificados os autores dos incêndios que estão devastando a Floresta Amazônica na seca histórica. Para a surpresa de ninguém, os responsáveis pelos incêndios são a turma do gado, que está colocando fogo em tudo para aumentar a área de pastagem. O governo Lula não tem vontade política de contrariar os interesses da bancada do fogo no Congresso. Essa turma se junta à bancada da bala e da bíblia fajuta para mandar no país. Sem a aprovação da bancada ruralista escravocrata, que engloba essa tigrada toda, não se aprova nada em Brasília. Lula sabe disso e vai se fingir de desentendido até as chuvas apagarem o fogo. Ninguém será punido. Ano que vem tem mais.

Mário Barilá Filho

São Paulo

JANJA DA SILVA

Sob o argumento de que a primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete próprio junto ao do seu marido e presidente, Joe Biden, Janja da Silva também quer o seu no Palácio do Planalto. Será que as companheiras dos governantes do Irã, China e Rússia, atuais parceiros preferenciais do Brasil de Lula da Silva, participam da vida política de seus respectivos países, como quer Janja ?

J. A. Muller

Avaré

GABINETE DE JANJA

Arrogante, inoportuna e mal argumentada a declaração da primeira-dama Janja em entrevista ao jornal O Globo, em que ela manifesta o desejo de ter um gabinete próprio no Palácio do Planalto: “A primeira-dama dos Estados Unidos tem um. Tem também agenda, protagonismo…”. Para começar, tomar como exemplo a ser seguido o que acontece nos EUA, maior representante do “imperialismo mundial selvagem”, segundo a esquerda, inclusive o PT, é de paradoxismo singular. Entretanto, mais importante do que isso, a opinião pública nunca simpatizou com esse nepotismo informal envolvendo presidentes. Até hoje, a lembrança da influência dos filhos de Jair Bolsonaro nas decisões do pai causa enorme mal-estar. Se o presidente Lula quer dividir suas ações e decisões ou aconselhar-se, privadamente, com sua esposa, o problema é dele. Oficializar isso repercutiria negativamente dentro e fora do governo. Janja faria melhor se seguisse o exemplo da saudosa ex-primeira-dama, Ruth Cardoso, que conseguiu ser protagonista e discreta ao mesmo tempo, durante o governo FHC, sem nunca ter tido um gabinete, e é bem lembrada até hoje.

Luciano Harary

São Paulo

GABINETE OFICIAL E PODER DE VETO

Por mais que se queira torcer para o governo dar certo, fica-se sem energia ao se deparar com Janja querendo participar de quase tudo que o presidente decide. Agora, ela quer um gabinete oficial no Palácio do Planalto e o poder de veto. Ela está absolutamente deslumbrada com o poder e ainda causará sérios problemas ao governo. Veladamente, vários políticos evitam citar seu nome em conversas informais. As aproximações de Lula com os políticos estão prejudicadas porque Janja se interpôs a elas e o presidente. Ninguém merece!

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis

PRIMEIRAS-DAMAS DO BRASIL

Revendo sobre primeiras-damas do Brasil, destaco duas: Maria Thereza F. Goulart, era uma estilista, ícone da moda brasileira, dando ascensão à alta costura do país. Ainda hoje é considerada a mais bonita primeira-dama do Brasil. Já Ruth Cardoso era antropóloga, professora universitária brasileira, se engajou em políticas sociais e foi a mais culta e preparada, reconhecida nacional e internacionalmente. A atual primeira-dama, a socióloga Rosângela Lula da Silva, tem que usar o que sabe e mostrar ao que veio como primeira-dama, só viajar não nos ajuda.

Tania Tavares

São Paulo

RESGATE DE BRASILEIROS

Assim que o presidente do Brasil aparecer na midia e falar em alto e bom som que o Hamas é um grupo terrorista, Israel permitirá a saida dos brasileiros.

Renato Maia

Prados (MG)

GUERRA EM GAZA

Israel diz quem vive e quem morre no seu Gueto de Varsóvia que é a Faixa de Gaza. A hermenêutica da mídia difere as vítimas civis de Israel daquelas de Gaza, e um dos exércitos mais poderosos do mundo tem licença para matar num campo de caça de 365 km² onde mais de 2 milhões de civis palestinos não têm para onde correr. O ataque do Hamas foi abominável, mas é uma tragédia ver uma guerra entre civilização e barbárie onde você não consegue mais distinguir quem defende a civilização.

José Tadeu Gobbi

São Paulo

SHOW DAS MULHERES NO CHILE

O Brasil teve no Chile, com a conquista de 205 medalhas, sua melhor participação em Jogos Pan-Americanos, como no encerrado no último domingo (05). O destaque maior, com 95 medalhas, foi para as nossas mulheres, que superaram os homens, que conquistaram 92 medalhas. Ao todo – e em segundo lugar, atrás somente dos EUA –, o Brasil conquistou 66 medalhas de ouro, 73 de prata e 66 de bronze, em 21 modalidades disputadas. Pois é, enquanto assistimos ha décadas de governos retrógrados, o esporte com todas as dificuldades se supera e avança orgulhando a nós brasileiros.

Paulo Panossian

São Carlos

O PAN QUE NINGUÉM VIU

O Brasil acaba de ter a sua melhor participação no Pan-Americano, no Chile, com 205 medalhas, atrás apenas dos Estados Unidos. O destaque negativo é que ninguém viu. O Comitê Olímpico Brasileiro (COI) fechou contrato com a CazéTV, um canal de YouTube. Portanto, não teve Pan em emissoras abertas nem em emissoras pagas. E a Olimpíada de Paris também será transmitida na CazéTV. Quer dizer que nem a Olimpíada nós vamos ver, é isso mesmo, COI?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), idealizado para democratizar o acesso à universidade, acabou engolido, como se temia, pela poderosa indústria de ensino que domina o País. Os cursinhos estão de volta e as oportunidades são oferecidas oferecem a quem puder pagar. Verifica-se que o formato antigo dos famigerados vestibulares, que o Enem pretendia substituir, reaparece, estimulado exatamente pela péssima qualidade do ensino público, o que, evidentemente, interessa aos grandes conglomerados do setor particular. Assim, o propósito básico de democratização está longe de ser alcançado e a universidade se manterá elitista e injusta, em consequência de um modelo perverso. É lamentável, e tudo indica que a educação no País está definitivamente refém do poder econômico.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro