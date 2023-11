Guerra Hamas-Israel

‘Espiral de violência’

Excelente o artigo de Lourival Sant’Anna Ciclo de violência, múltiplos culpados (Estadão, 5/11, A19). Uma visão histórica, profunda e isenta da crise que se arrasta por décadas. Muitos interesses na região se cruzam e só ampliam a violência. Não vejo, em ambos os lados, nenhuma ação em busca de uma paz segura.

Ivan Pupo Lauandos

ilauandos@aviagen.com

Campinas

*

Sem entrelinhas

Faço parte da comunidade judaica que almeja pela paz e a criação do Estado Palestino ao lado do Estado de Israel. A guerra na região é a trágica consequência de uma história de fracassos de acordos pela paz. Lula, em quem depositei meu voto e minha confiança na manutenção de um país digno para seus cidadãos em toda a sua pluralidade, deve estar ciente do perigoso antissemitismo que desponta no Brasil, em parte resultado de autoridades que se negam a chamar o Hamas de grupo terrorista. Os direitos do povo palestino precisam ser garantidos, com o que concordam judeus do mundo todo, especialmente no Brasil. Deixar nas entrelinhas que os judeus são os vilões e que o Hamas, que nunca se preocupou com o povo de Gaza, seria um exército salvador propugna o ódio contra os judeus. Precisamos unir forças e estímulos para a paz, criticar o absolutismo do governo de Israel e denunciar sem ambiguidades as atrocidades do Hamas. Lula sabe que pode ajudar neste movimento de alianças, basta querer e honrar os votos que recebeu.

Liliana Liviano W.

lilwah@uol.com.br

São Paulo

*

Temporal em São Paulo

Não é culpa das árvores

Há anos venho protestando inutilmente – inclusive por meio de advogados ambientalistas, Ministério Público, etc. – contra a Subprefeitura de Pinheiros e a Secretaria do Verde, pelo descaso com a arborização urbana de São Paulo, pelas remoções injustificadas e até criminosas de árvores, como tenho visto em bairros como Jardins, Higienópolis e outros, pelas podas mutilantes e fora de época feitas pela Prefeitura ou pela Enel, enfim, a falta de todo e qualquer manejo adequado para preservar a arborização, e não destruí-la. São os passeios e canteiros mal cuidados e as raízes cortadas, asfixiadas e mesmo cimentadas que causam quedas de árvores. Impera o desleixo geral pelo verde, a começar por condôminos e pessoas ignorantes que em plena era da sustentabilidade não enxergam as vantagens de ter ruas arborizadas – pedem a remoção e as subprefeituras os atendem prontamente. Por tudo isso, é revoltante culpar as árvores pela falta de energia e os acidentes que aconteceram nestes dias de tempestade tropical, causados, sim, pela absurda falta de atenção com o bem público.

Heliana Angotti-Salgueiro

angotti@usp.br

São Paulo

*

O Brasil do faz de conta

Muito se noticiou sobre o caos energético que se seguiu à tempestade que desabou na sexta-feira passada sobre São Paulo e adjacências, mas as questões de fundo não foram abordadas. Embora essas intempéries fossem amplamente previstas, a Enel não tinha um plano para enfrentá-las. Por sua vez, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que deveria estabelecer políticas e diretrizes nesta área, exigindo planos preventivos, também nada fez a tempo. No plano municipal, o planejamento ambiental se limita a implantar parques, que depois são abandonados à própria sorte quanto a enraizamentos e doenças, principal motivo das quedas de centenas de árvores pela cidade. O poder público brasileiro é rápido em regular e privatizar, mas fiscalizar e exigir já depende do oportunismo político do governante de plantão e de seus parceiros parlamentares, ambos influenciados pelos lobistas setoriais, esquecendo-se dos compromissos com a população. Como tudo no Brasil, é o faz de conta com o meio ambiente.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Enem 2023

Reaplicação

Os candidatos que não puderam fazer a prova do Enem por causa de problemas logísticos terão uma segunda oportunidade, de acordo com o governo. A pergunta é: será a mesma prova ou uma prova diferente? Se for a mesma prova, os candidatos já teriam tido acesso às questões e ao tema da redação. Se for uma prova diferente, estabelece um critério de desigualdade entre quem fez a prova agora e quem a fará depois. Como resolver esse dilema?

Claudio Juchem

cjuchem@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

HORROR SEM FIM

Todas as guerras são absurdas, mas essa guerra entre o Hamas palestino e o governo israelense, de Benjamin Netanyahu, pontas de lança extremistas de dois povos lutando por um punhado de terras no umbigo do mundo, é inconcebivelmente insano. Em 7 de outubro, os terroristas do Hamas mataram 1.400 israelenses e sequestraram 240 reféns. Em retaliação, o exército de Israel já massacrou 10 mil palestinos. O mundo, perplexo e impotente, não consegue impedir a continuação desse horror sem fim. A humanidade fala muito em paz e só pratica a guerra.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

ASSASSINATO DE CRIANÇAS

“Gaza está virando um cemitério de crianças”, afirma a mais alta autoridade da ONU , o secretário-geral, António Guterres. E o mundo assiste inerte, para a satisfação dos senhores da guerra e horror de quem defende a paz.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

MINISTRO FERNANDO HADDAD

O filme sobre como anular um ministro da Fazenda já foi visto durante o governo de Jair Bolsonaro, que frequentemente, usava desta artimanha. Filme similar está acontecendo agora com Lula da Silva tentando apagar o ministro da Fazenda, Haddad. Se eu fosse o Haddad, pediria as contas em vez de aguentar a ignorância do presidente Lula sobre assuntos de Economia. Gostaria de ver qual seria a reação do grande economista “Lula”. Seja homem, Haddad, renuncie!

Károly J. Gombert

kjgombert@gmail.com

Vinhedo

*

DÉFICIT ZERO

Senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem um dito que diz: “Não dê conselhos a quem não os pede”. Vou desobedecer esse dito para lhe fazer um pedido que, caso o senhor acate, o resultado, seguramente, lhe garantirá a permanência na pasta. O senhor com certeza conhece todas os definições de “perseguir”. Têm as que agradam e as que não agradam. Parece-me que essa sua ideia de “perseguir” o déficit zero não está agradando um montão de gente. Aconselho o senhor ministro a arredar o pé disso. Deixe o déficit zero em paz, será bem melhor para o senhor. Tem muita gente boa contrária a essa perseguição. Abra os olhos.

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Taquari (DF)

*

GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA

A sra. Rosângela da Silva, a Janja, quer um “gabinete oficial” para a primeira-dama do Brasil, ou seja, um gabinete exclusivo só para ela, embora a posição de primeira-dama não seja um cargo eletivo. Segundo ela, a sua ideia de abrir “um gabinete oficial da primeira-dama do Brasil” se apoia no fato de que nos Estados Unidos a primeira-dama tem o seu próprio gabinete. Na realidade, parece que o que a sra. Janja quer é “oficializar” as suas ideias através do “seu gabinete”, opinando e comentando sobre as questões do governo federal, o que vem fazendo desde que o seu marido foi eleito, frequentemente de forma intrometida. Ela deve saber muito bem que existem outros meios para uma primeira-dama se manifestar sobre os problemas do país, mas é claro que ela quer aproveitar a sua posição de esposa do presidente da República, o que pode agregar um peso maior ao que ela diz, mesmo que não tenha muita razão.

Tomomasa Yano

tyanosan@gmail.com

Campinas

*

JANJA E O GABINETE

Conforme gosta de responder quando alguém que não teve votos o questiona, o presidente Lula poderia responder para a primeira-dama que quem teve os votos foi ele. Creio que ninguém que votou em Lula para presidente o fez por ser a Janja sua esposa.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

O PAPEL DA PRIMEIRA-DAMA

O papel de primeira-dama é simbólico e não constitucionalmente definido para influenciar nas decisões do governo. Desta forma, embora possa desempenhar um papel crucial em causas sociais e humanitárias, a interferência direta nas políticas governamentais ultrapassa as funções de primeira-dama que Janja, esposa do presidente Lula, possui. O equilíbrio democrático e a separação de poderes são fundamentais para a estabilidade institucional. As decisões políticas devem ser orientadas por processos democráticos, debates informados e especialistas. A função da primeira-dama é representativa, apoio social e não envolve a tomada de decisões governamentais. Respeitar essa distinção preserva a integridade do sistema político e a governança justa.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

ENEM COMPLEXO

Enquanto economistas e políticos criticaram duramente questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) relacionadas ao agronegócio, por considerá-las polêmicas e de viés doutrinário, o cantor Caetano Veloso e sua esposa, Paula Lavigne, relataram dificuldades para encontrar a resposta correta da questão que comparava músicas de autoria dele. De outra parte, o tema da redação, “Desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres no Brasil”, embora atual e muito interessante, é de tal complexidade que exigiria tempo e espaço bem superiores aos estabelecidos para realizar a prova inteira. A questão é: até que ponto uma prova com tal grau de sofisticação é realmente justa, considerando o nível médio atual dos que a prestam? A resposta parece óbvia. As melhores notas serão conquistadas pelos que frequentaram as melhores escolas, ou seja, por uma elite. O sarrafo está alto. Visando uma sociedade menos desigual, é preciso dar oportunidade igual para todos. Os organizadores do Enem precisam pensar nisso.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

BAÚ IDEOLÓGICO

A prova do Enem, entre outras, seria um modo de aferição dos conhecimentos acumulados na trajetória escolar até o ensino médio, que habilitariam os estudantes a seguir adiante para o desejado curso superior. No entanto, é inadmissível que a prova possa servir de instrumento de imposição compulsória de teses comportamentais, ainda que meritórias, mas em vias de assimilação social, pois não se mudam comportamentos sociais goela abaixo. Agregada à absurda exigência de concordância com visões ideológicas peculiares, principalmente quando são frutos de deformações grotescas da realidade, para permitir que um jovem possa seguir adiante com seus sonhos. Mas lamentável, todavia, é a constrangedora desculpa dada pelo Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de que as questões são formuladas em sigilo por colaboradores concursados e, portanto, fora de seu conhecimento e controle. À condenável fuga de responsabilidade se poderia agregar farta ignorância ou má-fé, pois seria perfeitamente factível que questões formuladas por quem quer que seja fossem antes submetidas ao escrutínio de uma banca e, depois de aceitas, encaminhadas a um banco de questões para, através de um sistema digital impessoal, selecionadas para compor o exame do Enem. É um modo facílimo de evitar vergonhosos e futuros constrangimentos.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

SÃO PAULO QUASE PARANDO

Parece que a preocupação do governador de São Paulo com a venda da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) não o deixou ver que não é a água, mas sim a energia elétrica o problema com que ele deveria se ocupar, como a tempestade com aguaceiro forte e ventos com velocidades de 100 quilômetros por hora (km/h), que resultou em situações de desespero na população estadual. O fato serviu de meio para revelar que o Estado, prefeituras e empresas de energia elétrica não têm preparo suficiente para atender ocorrências de maior porte. Com as agressões ao meio ambiente aumentando, episódios como esse poderão ocorrer com frequência maior. Portanto, melhor ajustar seu periscópio para outro ângulo.

Laércio Zannini

spettro@uol.com.br

São Paulo

*

PRIVATIZAÇÃO

Eu vejo a frequente discussão sobre a privatização de estatais e agora a bola da vez é a empresa Enel, pelos graves problemas de falta de luz por motivos atmosféricos com efeitos catastróficos. É claro que houve falhas por não haver preparo para atendimento emergencial, mas o que coloco é que as agências reguladoras são governamentais e não cumprem seu papel. Nas mãos do governo, quase todas as estatais são cabides de emprego e quase sempre ineficientes.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

A CATÁSTROFE POR FALTAS

Desde 2018 – portanto cinco anos – que a Enel segue as regras previstas em contrato de 1998, com duração de 30 anos. Depois da catástrofe anunciada, vimos, na última sexta-feira (03), ventos de até 103 km/h devastando ruas, telhados, deixando mortos, feridos e uma enxurrada de prejuízo aos cidadãos que perderam seus alimentos, carros e equipamentos elétricos em razão da queda de árvores e interrompimento da rede elétrica, causando um caos pela cidade. Agora, o prefeito Ricardo Nunes tem o diagnóstico da tragédia, dizendo que a privatização da Enel foi mal feita. Depois da casa arrombada sempre se colocam as trancas. Na maior cidade da América Latina, a população sofre pelo descaso de seus governantes, que não podam as árvores nem fiscalizam os serviços bem pagos pela população cujo retorno é zero. Na segunda-feira (06), houve uma reunião para fazer um plano de contingência, um planejamento para possíveis eventos, (traduzindo: vão enxugar gelo), sendo que desde 2018 os clientes da Enel se deparam com problemas na rede elétrica, e o jogo de empurra é conhecido. A Enel não poda as árvores e a prefeitura também não. Deu nisso.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

TAXAS?!

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, bem como outros, não fazem a lição que é verificar todas as árvores da cidade e suas condições, um serviço bem mais barato do que quando elas caem e destroem a fiação. O orçamento da Prefeitura pedido para 2024 é de R$ 110,7 bilhões, isto é, 16% a mais que deste ano. E em vez de cuidar das árvores, agora o prefeito diz que, para fazer a fiação subterrânea, pedirá ajuda do contribuinte. Já vimos esta “cobrança”, a tal da Martaxa!

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

FUMAÇA EM MANAUS

No Amazonas, máscaras voltam por causa da fumaça de queimadas: ‘Pior que na pandemia’ (Estado, 07/11). Onde estão as vozes gritantes de outrora, que condenavam o governo de então que não continha o fogo e as queimadas? Certamente dirão: “é fogo antigo que não se apagou, esse fogo não é nosso”, e darão com os ombros.

Paulo T Juvenal Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

INVENTÁRIO NA AMAZÔNIA

O Ministério do Meio Ambiente deveria fazer um inventário na Amazônia para apurar as perdas com a seca histórica e as queimadas criminosas. Muitos animais em risco de extinção podem ter sido varridos do mapa para sempre. Animais criticamente ameaçados de extinção, como o sauim-de-coleira, macaco endêmico da região de Manaus, podem não sobreviver ao ataque. Fogo, fumaça, seca, desmatamento, poluição, fome, o Brasil está realmente se esforçando para se livrar de sua rica biodiversidade e se tornar um pasto seco. Parabéns aos envolvidos.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo